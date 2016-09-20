Подведены итоги всероссийского конкурса среди сайтов законодательных органов государственной власти субъектов РФ.

Официальный портал Тюменской областной Думы признан лучшим. Эксперты, оценив 100 различных показателей, присудили победу порталу нашего регионального парламента.

Оценивали участников традиционного уже конкурса эксперты комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям.

Они провели мониторинг информации, размещенной на порталах законодательных органов власти, оценили их открытость, а также готовность и умение использовать для разговора с читателем новые возможности интернета.

Важную роль, в частности, играло количество новостей о деятельности органа власти на официальных страницах в социальных сетях и сервисах — таких как «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер» и «YouTube».

У сайта регионального парламента с этим оказалось все в порядке. Более того, читать новости могут еще и пользователи «Одноклассников» и «Инстаграмма». Кроме того, осуществляется еженедельная рассылка новостных материалов о деятельности Думы, её председателя и законопроектах, внесенных на рассмотрение.

Отметим, что в 2014 году официальный портал Тюменской областной Думы вошел в группу лидеров. А в 2016 году был уже вторым. Нынешний успех — очередной шаг вперед.

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