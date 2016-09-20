Главный федеральный инспектор по Югре аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Дмитрий Кузьменко провёл традиционный пресс-брифинг для журналистов.

По информации его пресс-службы, одной из ключевых тем общения со средствами массовой информацией стала экология, а именно выполнение поручений главы государства Владимира Путина в этой сфере.

Дмитрий Кузьменко подчеркнул, что одно из таких поручений — поддержка волонтерской деятельности и других гражданских инициатив, направленных на решение экологических проблем. По словам главного федерального инспектора, Югра успешно справляется с этой задачей.

Тому подтверждение — Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Это широкомасштабный социально значимый проект, который реализуется в автономном округе с 2003 года, а с 2004-го проводится под эгидой ЮНЕСКО и ассоциации «Северный форум».

Тематика акций определяется ежегодно с учетом актуальных экологических проблем в регионе, стране, мире. В 2017 году тема звучит так: «Сохраняя природу, определяем будущее».

Всего за 14 прошедших лет организаторы и участники обратили внимание на многие проблемы и задачи охраны окружающей среды, значительная часть которых сегодня успешно решена.

В течение последних пяти лет в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается устойчивое снижение объема выбросов за-грязняющих веществ в атмосферный воздух — почти на 1 миллион тонн. Удалось это благодаря реализации долгосрочных программ по утилизации попутного нефтяного газа.

Состояние водных объектов за 5 лет характеризуется как стабильное, степень концентрации в них нефтепродуктов в районах нефтедобычи снизилась в 4 раза. Количество аварийных разливов нефти и нефтепродуктов уменьшилось на 30 процентов. Площади загрязненных земель сократились на треть.

— Это достойные результаты деятельности правительства округа в области охраны окружающей среды и экологической безопасности за последние годы, — резюмировал Дмитрий Кузьменко.