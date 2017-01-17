Вчера в Тобольске открылся ежегодный межрегиональный фестиваль «Православие и СМИ». В семнадцатый раз в духовную столицу Сибири приехали журналисты, которые рассказывают читателям, слушателям и зрителям о традиционных ценностях, православной культуре, знакомят с жизнью Церкви.

Открытие форума состоялось в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля. Напутственные слова журналистам сказал митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий: «Сегодня праздник Вознесения Господня. Идите в мир, несите радость о том, что Бог есть любовь, чтобы люди укреплялись в любви. Хотелось бы, чтобы все помнили: православие — это скрепа, соединяющая многие народы». Участников приветствовали советник губернатора Тюменской области по специальным проектам в сфере СМИ и информации Александр Новопашин, секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова, председатель Союза журналистов Болгарии Снежана Тодорова…

В этом году погода гостей не баловала, поэтому чаепитие на Софийском дворе пришлось отменить. Зато можно было послушать лучших звонарей региона, которые приняли участие в одиннадцатом фестивале колокольного звона.

Журналисты побывали у памятника Александру Ефремову в сквере газеты «Тобольская правда» и вспомнили коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей в мирное время. Участники творческого форума встретились в Архиерейском доме с митрополитом Димитрием, а также узнали о совместных проектах Союзов журналистов России и Болгарии.

Сегодня участники фестиваля работают в Абалакском монастыре. Здесь запланирован круглый стол по вопросам православной журналистики, посвященный урокам столетия 1917 — 2017 годов. Главным событием дня станет открытие и освящение мозаичной иконы святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Святой образ появился рядом с иконой святого Нестора Летописца, покровителя журналистики в России. Мозаичная икона была создана екатеринбургским художником Иваном Бурлаковым по просьбе Союза болгарских журналистов и Союза журналистов России и по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.