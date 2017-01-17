Иван Алексеевич НИКИФОРОВ родился 25 мая 1925 года на станции Торбино Октябрьской железной дороги Ленинградской области.

Иван Алексеевич НИКИФОРОВ родился 25 мая 1925 года на станции Торбино Октябрьской железной дороги Ленинградской области. 1 января 1943 года добровольцем ушёл на фронт, участвовал в обороне Ленинграда. Затем воевал на 1-м, 2-м, 3-м Прибалтийских и 4-м Украинском фронтах, командир отделения разведки, старший сержант. Освобождал Румынию, Венгрию, трижды ранен. После войны окончил Львовское военное училище и ещё 12 лет служил в Австрии, демобилизовавшись в звании капитана в 1956 году. Работал в торфяно-перерабатывающем предприятии в Калининской области, затем переведён в Тюмень на Тарманское торфопредприятие начальником участка. Награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени и Трудового Красного Знамени, а также многими медалями. Живёт в Тюмени.