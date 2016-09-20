В рамках «Недели инноваций InnoWeek», организованной правительством региона и общественной организацией «Деловая Россия», Тюмень посетили дипломатические представители шести государств. С ними встретился губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Встреча состоялась вечером 24 мая в малом зале заседаний правительства. Со стороны гостей в ней приняли участие посол Республики Кипр в РФ Георгиос Касулидис, генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль, а также дипломатические работники представительств Франции, США и Белоруссии в Екатеринбурге.

— Тюменская область успешно развивает сотрудничество со всеми представленными странами. Нас связывают не только торгово-экономические отношения, но и взаимодействие в сферах образования, культуры и многих других, — подчеркнул Владимир Якушев. — Знайте, что наш регион всегда открыт для диалога по любым вопросам. Мы рады видеть вас как в рамках официальных, так и неофициальных визитов.

Глава региона рассказал об успехах Тюменской области в индустриализации экономики и создании благоприятного инвестиционного климата. Сегодня в портфеле региона около 500 инвестпроектов с общей суммой капитализации более триллиона рублей.

В этом году регион планирует запустить 21 готовый объект и приступить к развитию 17 новых предприятий.

Владимир Якушев заверил иностранных гостей, что Тюменская область может предоставить иностранным инвесторам целый ряд готовых бизнес-кейсов для новых производств и других объектов. В частности, регион заинтересован в совместном создании предприятий нефтегазового машиностроения, проектов по переработке продукции компании «СИБУР», оптовых логистическо-распределительных центров, ориентированных на регионы восточной части России. Также в числе приоритетных проекты по добыче и переработке торфа и сапропеля, строительство SPA-отеля с использованием минеральных источников.

Проектом, связанным с торфом и сапропелем, заинтересовался советник по торгово-экономическим вопросам отделения Посольства Белоруссии в РФ в Екатеринбурге Василий Кунский. Он заверил, что у белорусских предпринимателей направление является перспективным, у них наработан большой опыт в этой сфере.

Посол Республики Кипр Георгиос Касулидис отметил, что из-за недавно пережитого его страной кризиса говорить о приходе кипрских инвесторов в Тюменский регион пока прежде-временно. Однако у него есть другая идея сотрудничества:

— После знакомства с регионом возникла мысль развернуть существующий туристический поток и в обратную сторону. Я хочу привезти кипрских туристов к вам в Тюмень.

В ходе встречи представители иностранных государств не раз тепло благодарили правительство за создание благоприятных условий для работы их предприятий в регионе.

— Я не первый раз в Тюмени и всегда встречаюсь с представителями немецких предприятий, работающих в области, — рассказал генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль. — Они довольны созданными для них условиями и оказываемой поддержкой. Ввиду определенных сложностей сейчас наш потенциал используется не полностью, но консульство приложит все усилия, чтобы эту ситуацию изменить.