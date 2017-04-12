Сегодня в Тюменской областной Думе состоится презентация книги «Северный университет». Её автор — президент областного общественного фонда имени В.И. Муравленко Сергей Великопольский. Книга завершает авторскую трилогию «Память сердца». Посвящена 45-летию Нижневартовска.

Для человека, чья жизнь насыщена яркими, значимыми событиями, порой государственного масштаба, наступает своего рода момент истины. Когда появляется потребность передать потомкам кусочек истории «в лицах». И тогда человек обращается к воспоминаниям. У Сергея Великопольского за плечами огромный жизненный багаж. Есть что вспомнить, есть о чем рассказать.

По словам самого автора, трилогия «Истоки», «Комсомол — моя судьба» и «Северный университет» создавалась на протяжении восьми лет. В каждой из этих книг рассказывается об определенном периоде жизни героя «от первого лица», о людях, с которыми вместе учился, служил в армии, общался на всём пути своей профессиональной деятельности.

«Северный университет» посвящен нижневартовскому периоду Сергея Дмитриевича: именно тогда он, являясь непосредственным участником освоения тюменского нефтегазового комплекса, состоялся как партийный руководитель. Великопольский — один из плеяды первопроходцев. Именно этим интересна его книга.

В своем обращении к читателю автор признается: «Я долго думал над названием книги. Перебрав несколько вариантов, остановился на одном — «Северный университет». Почему? Потому что в моей жизни был этот, условно говоря, университет, где я прошел полный курс обучения».

— Именно так, — подтверждает Сергей Дмитриевич, листая страницу за страницей своего «детища». Север — это школа мужества, которую должен пройти каждый приехавший в эти края человек. Только настоящих, упорных, волевых людей Север принимает в свои ряды.

Мне в жизни повезло: за время работы в Нижневартовске судьба свела меня именно с такими. Какие это были личности! Геологи, нефтяники, строители, транспортники, авиаторы, врачи, учителя, журналисты, партийные и советские работники... Настоящей северной закалки люди… А коренные жители Тюменского Севера стали для меня настоящими друзьями, соратниками, единомышленниками, составив стержень моей команды. Вот почему не устаю повторять, что самая большая, неизмеримая ценность — люди, благодаря которым развивается общество и движется история.

Наверное, потому так важно для меня воспроизвести в своих воспоминаниях северную «одиссею», где главные действующие лица — герои мирного фронта. Значит, мы все-таки правильно жили, вырабатывая в себе тюменский характер?

«Северный университет» — своего рода летопись, в которой автор повествует о своей каждо­дневной, рутинной работе. А также о наиболее ярких событиях и поистине незабываемых встречах с известными людьми, среди которых председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, командующий внутренними войсками СССР, генерал-полковник Иван Яковлев, первый секретарь Тюменского обкома КПСС Борис Щербина, секретарь обкома партии по промышленности Александр Протозанов, второй секретарь обкома КПСС Геннадий Богомяков, члены президиума Академии наук СССР во главе с президентом Анатолием Александровым, начальник объединения «Главтюменнефтегаз» Виктор Муравленко… И это далеко не полный список извест­ных политиков, руководителей различных уровней, ученых, с которыми Великопольскому довелось не только общаться, но и участвовать в решении общих государственных задач.

Не обошлось и без встреч с деятелями искусств и культуры. Ведь в обязанности секретаря нижневартовского райкома, позже — горкома партии, входило и «организационное обеспечение» дней советской литературы, творческих встреч с писателями, поэтами. В составе делегаций была творческая элита: Чингиз Айтматов, Андрей Вознесенский, Юлия Друнина, Ольга Берггольц, тюменские писатели и поэты Константин Лагунов, Иван Шестаков, Леонид Лапцуй, Иван Истомин… Вспоминает автор и приезд в Нижневартовск столичных театров, любимых киноартистов, композиторов, певцов. Как встречали тогда Николая Крючкова, Ивана Переверзева, Эдуарда Колмановского!

— Дважды приходилось общаться с поэтом Робертом Рождественским, — вспоминает Великопольский. Он даже написал стихи о Самотлоре, которые положил на музыку композитор Арно Бабаджанян. Так родилась песня «Приезжай на Самотлор».

Автор надеется, что книга будет хорошим подарком его любимому Нижневартовску. И выражает благодарность и признательность представителям органов власти, производственных объединений и бюджетных учреждений Нижневартовска за оказанную поддержку и финансовую помощь в издании книги памяти.

Ведь по его глубокому убеждению, «Север невозможен без настоящей дружбы и взаимовыручки, порядочности и искренности между людьми».