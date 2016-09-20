Тюменская область продолжает поступательное движение вперёд. Об этом говорит экономический итог минувшего года.

Вчера региональный парламент в первом и втором окончательном чтениях обсудил законопроект «Об исполнении областного бюджета за 2016 год».

Представляя основные показатели главного финансового документа, председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансам, единоросс Дмитрий Горицкий прежде всего отметил: доходы областной казны составили более 126 миллиардов 83 миллионов рублей, что на 8,2 процента выше запланированного.

Наибольшую долю в структуре поступлений — 63 процента, или более 74 миллиардов рублей — занимает налог на прибыль организаций. Доля налога на доходы физических лиц — 15,5 процента, или 18 миллиардов рублей.

Расходы областного бюджета — более 122 миллиардов 658 миллионов рублей, или 89,3 процента к плановым назначениям. В абсолютных цифрах они соответствуют уровню 2015 года.

Как и прежде, основной объем расходной части — 76 процентов — пришёлся на реализацию 29 региональных программ. На их финансирование было направлено более 93 миллиардов рублей.

Около 54 миллиардов рублей, или 44 процента от общих расходов, составило финансирование социальной сферы.

Поскольку проект закона ранее детально обсуждался во всех комитетах, заместитель губернатора, директор департамента финансов Татьяна Крупина лишь коротко прокомментировала основные особенности прошлогоднего бюджета, условия, в которых шло его исполнение, и достигнутые результаты.

— В экономическом плане прошедший год был непростым. Как и предыдущий. Но несмотря на это, регион поступательно и последовательно решал ключевые задачи, формируя новые источники роста, — заявила Татьяна Крупина. — Самое главное, мы не потеряли поступательный вектор движения вперёд.

В промышленном производстве прирост обеспечен на 5 процентов, по объемам строительных работ — на 9,5 процента. Объем инвестиций составил более 260 миллиардов рублей, или на 14,5 процента больше по сравнению с 2015 годом.

Не последнюю роль в стимулировании деловой активности сыграли расходы бюджета на региональную экономику. Десятки предприятий попали в программы государственной поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства. При поддержке бюджета продолжалась реализация инвестиционных программ в агропромышленном комплексе: 5,5 миллиарда рублей, вложенных в сельское хозяйство, обеспечили более высокие темпы роста по производству мяса, молока и овощей.

Более 5 миллиардов направлены на мероприятия в сфере жилищной политики. Досрочно выполнено поручение Президента России по ликвидации аварийного жилья, поставленного на учет до 2012 года. Благодаря бюджетной поддержке 3325 семей улучшили жилищные условия.

Продолжается развитие транспортной инфраструктуры. Среди наиболее значимых объектов, сданных в эксплуатацию, — две автомобильные развязки в областном центре, несколько новых съездов на развязке через Транссибирскую магистраль, второй пусковой комплекс кольцевой автодороги, два моста через реку Тобол.

Безусловным приоритетом остаётся выполнение социальных обязательств перед населением.

— Положительные тенденции в экономике и стабильная ситуация в социальной сфере обеспечили позитивные итоги исполнения областного бюджета по доходам, — подытожила Татьяна Крупина.

В ходе обсуждения законопроекта первый заместитель председателя регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов напомнил: при подготовке проекта бюджета 2016 года среди стратегических направлений в социальной сфере единороссы указывали на необходимость ликвидации очередей в детские сады для малышей в возрасте от полутора до трёх лет.

— Сегодня обеспеченность самых маленьких жителей области местами в садах составляет 95 процентов. Отстают Тюмень и Тюменский район. Это самые крупные муниципалитеты, потому и потребность в детских до­школьных учреждениях здесь выше. Тем не менее хотелось бы, чтобы эту проблему мы как можно скорее окончательно решили, — высказал пожелание Андрей Викторович.

Руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева выразила обеспокоенность снижением — по сравнению с предыдущими годами — поступлений налога на прибыль организаций.

По словам Татьяны Крупиной, это связано с изменением федерального законодательства, направленным на консолидацию в федеральный бюджет части налоговых доходов, ранее остававшихся в регионах.

Фракция ЛДПР вновь подняла проблему низкого, по их мнению, освоения средств в рамках программы «Сотрудничество». Артём Зайцев, раскритиковав губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, предложил Тюменской областной Думе уделить пристальное внимание югорским долгостроям — больницам в Нижневартовске и Горноправдинске. О необходимости более рачительного расходования бюджетных денег говорил и Глеб Трубин. Кроме того, руководитель фракции обратил внимание на несовершенство законодательства, регулирующего отношения в сфере капитального ремонта.

Либерал-демократ Михаил Селюков высказался против «раскачивания лодки», он считает целесообразным искать пути эффективного использования средств программы «Сотрудничество» в тесном взаимодействии с законодателями северных округов.

Единоросс Владимир Ульянов в своём выступлении сделал акцент на четкости и отлаженности межбюджетных отношений с органами местного самоуправления, а его коллега Владимир Столяров — на безукоризненном исполнении социальных обязательств.

Практически все парламентарии высоко оценили работу правительства по укреплению доходной части бюджета.

Столь редкое единодушие депутатов разных фракций председатель Думы, единоросс Сергей Корепанов отметил особо.

— Действительно, бюджет исполнен неплохо, — согласен с коллегами спикер. — Есть даже небольшой профицит. Не может не радовать, что по основным статьям, которые определяют экономическое положение в регионе, идёт увеличение финансирования, в том числе по инвестициям в основной капитал.

— Перевыполнение плана по доходам позволило региону создать некий задел. А это значит, что намеченное на 2017 год будет выполнено, — уверен вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. — Наша задача — продолжать развитие экономики, чтобы сформировать резерв на 2018-й. Жизнь меняется, появляются непредвиденные расходы, как это произошло в прошлом и нынешнем году в связи с паводком на юге области. Людям надо помогать. В то же время необходимо реализовывать проекты, которые обеспечат новые рабочие места, налоговые отчисления и дальнейшее развитие социальной инфраструктуры…

На нынешнем заседании Тюменской областной Думы парламентарии обсудили итоги исполнения областного бюджета за первый квартал текущего года, информацию Управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области о поступлении налоговых платежей и внесли коррективы в ряд региональных законов. Подробности — в ближайших номерах «ТИ».