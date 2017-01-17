«Интересные идеи, которые повышают качество нашей жизни, рождаются иногда из повседневных забот», — не устаёт повторять своим студентам Илья Анисимов, кандидат технических наук, доцент Тюменского индустриального университета, генеральный директор малого инновационного предприятия «Нефтяные и транспортные технологии», созданного при университете.

«Интеллектуальный переход»

И тому есть замечательное подтверждение: идея известного в Тюмени и за пределами города «интеллектуального перехода» (официальное название — сигнальное освещение пешеходного перехода) появилась у Ильи Александровича в обычный день, когда он ехал за рулем своего автомобиля:

— Хорошо помню этот момент: еду по улице Мельникайте. И возле нерегулируемого пешеходного перехода откуда ни возьмись выныривает пешеход — прямо перед машиной. Я с трудом совершаю маневр, объезжаю его, еду дальше. И думаю: ну почему не придумать систему, которая бы информировала водителей о том, что где-то рядом пешеход, который собирается перейти дорогу?! Как я могу узнать об этом иначе, если мне не видно даже «зебры»? Не ограничился ворчанием — стал думать. И студентов призываю к этому: если вас что-то не устраивает и вы понимаете, как это можно совершенствовать, задайте себе вопрос: а почему это не могу сделать я? Не надо кого-то ждать — пробуйте сами! Инновации рождаются из жизни: увидел проблему — предложил вариант ее решения.

Первые шесть комплектов «интеллектуального перехода» появились на дорогах Тюмени в 2012 году. Правда, в 2015 году вышел новый ГОСТ, и нам пришлось доработать систему: сейчас вместо датчиков движения установили видеодетекторы, которые позволяют не просто «поймать» пешехода и дать о нем сигнал водителю, но и произвести запись перехода. При ДТП такой видеодокумент поможет установить причину аварии.

А если интегрировать нашу систему в программу «Безопасный город», охват территории, которую можно контролировать с помощью видеокамер, увеличится. Это удобно, например, при поиске пропавшего ребенка, преступника, ведь переходы являются путями передвижения всех людей, в том числе и таких. Желтый сигнал светофора мы сменили на информационное табло с надписью «Пешеход» с подсветкой в темное время суток. Кстати, проведенное недавно исследование на основных магистралях Тюмени показало: по уровню освещенности 90% пешеходных переходов не удовлетворяют требованиям ГОСТа. Так что наша система решает еще и эту проблему. Кроме того, с ее помощью можно произвести подсчет интенсивности движения пешеходов, автомобилей. Если интенсивность движения транспорта нам худо-бедно известна, то про пешеходов мы ничего не знаем: где центр их притяжения, в каком направлении и когда они двигаются… Система поможет проанализировать и эти показатели.

Сейчас опытный образец второго поколения «интеллектуального перехода» установлен около школы № 91, оборудование проходит тестирование. Всего же за 5 лет мы продали более 100 комплектов оборудования в 18 регионов России (22 города). Благодаря модернизации нам удалось сократить себестоимость, и теперь цена стала привлекательнее.

— Вы анализировали результаты работы системы?

— Вместе со студентами мы проводили наблюдение: зная, где планируется установить сигнальное освещение, мы подсчитывали, сколько водителей не пропускают пешеходов. Затем произвели подсчеты после установки оборудования. И выяснили: число водителей, которые не пропускают пешеходов, с появлением сигнала снизилось в два раза. По сути мы сократили риск наезда на пешехода.

А в 2014 году мы получили благодарственное письмо от ГИБДД Сахалинской области. Нам сообщили, что после установки оборудования на четырех аварийных участках дороги ни одного наезда на пешехода не зафиксировано. Мы наладили хорошие связи с Дальним Востоком, Сахалином, Магаданом, Якутией. О нас не только узнают по интернету. Мы и сами рассылаем информационные письма. Но как предприниматель и руководитель научно-производственного предприятия могу признаться: продвигать свой продукт тяжело. И тому есть несколько причин.

Закон не в пользу инноваторов

— Одна из них — несовершенство законодательной базы. Раз мы работаем с органами власти, бюджетными организациями, нам приходится участвовать в аукционах. В Калуге и Челябинской области мы столкнулись с таким казусом: приняли участие в конкурсе, но выиграла компания, которая собирала похожее на наше оборудование, что называется, «на коленке» из дешевых комплектующих…

С одной стороны, Положение о проведении конкурса по федеральному закону № 44 прописывает возможность указать в конкурсной документации наличие патента при условии, что заказчику по лицензионному соглашению будут переданы права на использование этого патента. С другой стороны, чиновники, непосредственные исполнители этого положения, боятся использовать эту возможность, потому что не хотят сталкиваться с антимонопольной службой, которая может обвинить их в лоббировании интересов, в коррупции. В итоге заказчики получают оборудование низкого качества, оно перестает работать через год, а то и раньше. Бюджетные деньги расходуются, оборудование выходит из строя — и никто не несет ответственности за такую работу.

Это очень серьезная проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся. Но как с этим бороться? В принципе, никто, кроме нашей организации, в России не имеет права производить это оборудование, так как патент есть только у нас. Может ли заказчик купить его у меня как у единственного производителя? Специалисты антимонопольной службы мне отвечают: нет! Почему кто-то может выигрывать конкурс по моим техническим характеристикам и нарушать мои авторские права как патентообладателя?! ФАС отвечает: вот такое у нас законодательство!

А как преподавателя и бывшего заместителя директора института по науке меня волнует другая проблема — отсутствие целостной концепции продвижения инновационных идей в вузе. Проблема в том, что вузовские преподаватели не верят в то, что на научных разработках можно заработать. Очень часто они боятся рассказать кому-то о своей идее, чтобы никто не украл ее и не воплотил в жизнь. У них есть патенты, доказанная эффективность… Но как продвигать такой продукт на рынок, они не знают, они не бизнесмены. В то же время современный закон рынка инновационных идей суров: кто придумал — тому рубль, кто сделал — тому 10, кто продал — 100. Любую идею надо довести до ума, только тогда она приобретает ценность. К сожалению или к счастью, российский исследователь — не бизнесмен. Я был на стажировке в Южно-Уральском национально-техническом университете: у них создан центр, куда исследователю достаточно просто принести свою научную идею. Служба маркетинга проанализирует ситуацию на рынке, вычислит, насколько конкурентоспособен будущий продукт. Конструктор создаст образец на опытном производстве. Специальная служба умеет продавать. Исследователь только получает деньги.

Политика Минобрнауки, стратегия вуза требуют от преподавателей коммерциализацию своих разработок, умения привлекать инвестиции… Но если из исследователя сделать предпринимателя, зачем ему вуз? Он просто уйдет. А вуз потеряет профессионала, его интеллектуальный капитал, педагогический потенциал… К счастью, в нашем университете наконец создается Технополис, где и будет реализована такая пошаговая система, куда ученый будет приходить со своими мыслями и ему будут помогать с их реализацией, если это востребовано рынком, не воспитывая в этом ученом коммерсанта. Иначе сегодня нельзя.

— А как студенты откликаются на научную деятельность?

— У них колоссальное количество интересных идей! Каждый раз я убеждаюсь в этом на своих занятиях. В качестве задания прошу придумать изобретение. Ответы просто фантастические: например, кнопка лояльности водителя. В банках есть такая система: посетителей просят оценить работу специалистов, проголосовав грустными или веселыми смайликами. Студенты предлагают установить нечто похожее, в виде кнопки, в общественном транспорте — так можно анализировать качество работы водителя.

Но в целом популяризация науки среди студентов, по моему мнению, находится не на должном уровне.

Во-первых, им не хватает информации. Да, да — несмотря на интернет и его возможности. Например, у вуза есть сайт с лентой новостей. В ней, конечно же, появляется новость, если какой-то студент достиг определенных успехов в научной деятельности (участвовал в престижной конференции, получил награду). Но очень скоро эта важная новость уходит в архив, уступая место другим вузовским событиям. Встреч с такими студентами немного. Возможности поделиться опытом у них практически нет. Большая часть студентов не знает об открытых для них возможностях: если постараться, можно на разработку своей идеи выиграть грант в 500 тысяч рублей, можно отправиться на стажировку за рубеж, если владеешь иностранным языком… Возможности практически безграничны.

Со своей стороны в начале каждого цикла лекций я пытаюсь вдохновить студентов на научную работу, привожу им примеры, перечисляю преимущества, которые они получат при этом. Больше трети человек удается заинтересовать. Но чем все заканчивается? Интерес гаснет, когда студенты видят, что они не нужны преподавателям, которые, собственно, и должны вести их по пути науки… А у преподавателя сегодня нет мотивации на развитие студенческой науки, по сути это превратилось в добровольное хобби. Поэтому и студенческая наука находится в плачевном состоянии.

ВАУ-разработки

— А у вас есть студенты, с которыми вы занимаетесь наукой? Над какими темами работаете?

— Девушка-студентка разработала систему, которую мы условно назвали «ВАУ» — вызывное автомобильное устройство, что-то вроде автоматизированной системы управления дорожным движением на перекрестках, где есть дисбаланс в интенсивности движения. Часто возникает такая ситуация, когда по основной магистрали поток машин стоит в пробке, а со второстепенной дороги выехала одна машина, либо — нет ни одной. Это значительно снижает пропускную способность. Исследователь предлагает установить на перекресток ВАУ, чтобы система могла дистанционно вносить изменения в управление движением. Ведь пешеходы имеют такую возможность: они подходят к светофору и нажимают кнопку, сигнализируя о необходимости зеленой дороги.

А недавно моя аспирантка защитила кандидатскую диссертацию на очень актуальную, на мой взгляд, тему. О чем речь? Мы задались таким вопросом: какие факторы влияют на увеличение расхода топлива в автомобиле при работе кондиционера? Особенно, когда простаиваем в пробках, а сейчас это время доходит до 50%. Оказывается, на это влияет цвет автомобиля: чем темнее, тем кондиционер больше поедает топлива. Еще один фактор — соотношение мощности двигателя и объема салона машины: чем мощнее двигатель и меньше салон, тем расход топлива меньше. И наоборот: маленький двигатель с большим салоном до 80% увеличивает расход топлива на холостом ходу. Что предлагаем? Например, перекрасить крышу машины в белый цвет — основной теплоприток, который идет с крыши, сразу уменьшится. Значит, снизится расход топлива, выбросы на перекрестке, загрязнение атмосферы...

Я согласен с утверждением, что за наукой, инновациями — будущее нашей страны. Если иметь в виду развитие транспортной системы, в скором времени мы будем передвигаться на автономных транспортных средствах, работающих от электроэнергии или с помощью гибридных систем. Мы будем жить в «Умном городе», в котором вся инфраструктура взаимосвязана. Очень хочется, чтобы разработки исследователей — нашей организации, вуза, города и области — были востребованы в этом процессе и смогли повысить эффективность, снизить вред, сохранить чью-то жизнь.