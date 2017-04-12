Единственный звук, нарушающий тишину, — шелест страниц. Немногочисленные посетители, которые в век современных технологий всё ещё читают бумажные книги… Такую картину невольно представляла, отправляясь в сельскую библиотеку.

Шуметь разрешается!

В реальности в Юргинской центральной районной библиотеке всё увиделось совсем другим! Удивлялись, едва перешагнув порог двухэтажного помещения, оборудованного по последнему слову техники. Помимо привычных глазу стеллажей с книгами здесь имеются и большой телевизор, и музыкальное оборудование, и сухой бассейн для детворы…

Оказалось, библиотека на селе — современный культурный и досуговый центр, сотрудники которого с лёгкостью оперируют модными понятиями — «буккроссинг», «буктрейлер», «оцифрованные книги» и другими. А ещё приглашают юргинцев и гостей села на торжества и праздники, на которых разрешают пошуметь. В пределах разумного, конечно.

В Год российского кино кроме традиционных встреч с читателями и тематических выставок здесь проводились всевозможные библиомарафоны, театральные интерактивы, кинолектории, конкурсы игровых и рисованых фильмов, библиовечеринки и даже ночь кино… Постоянно действовал «Библиотечный кинозал». Во время школьных каникул ребятам предлагали проверить свои знания в кино- и мультвикторинах, конкурсах, а также посмотреть фрагменты фильмов. В апреле и мае темой для встреч стали фильмы патриотической тематики.

— Всего в 2016 году состоялось 77 мероприятий, посвящённых российскому кинематографу. В них приняли участие более 800 человек, — рассказала директор Централизованной библиотечной системы Юргинского района Оксана Кугаевских. — Не менее насыщенным будет и 2017-й. В январе провели торжественное открытие Года экологии. Приглашали в гости руководителя исследовательского эколого-биологического направления, кандидата сельскохозяйственных наук Александра Быкова. Во всех библиотеках района проводились мероприятия по охране природы и экологии, готовились тематические выставки. Библиотекари вместе с ребятами проводили акции «Поможем пернатым друзьям!», «Покормите птиц зимой»…

В конце марта приглашали детвору на экологический квест «Открой для себя удивительный мир природы». А это — головоломки, задания на внимательность и позитивные эмоции. В марте же ребята побывали в необычном путешествии. Изучали карту юга Тюменской области, узнавали, какие рыбы, птицы, звери живут в наших краях.

— У нас много творческих планов, — интригует Оксана Владимировна. — В таком режиме работаем постоянно. За последние годы библиотека очень изменилась. Такие перемены юргинцам по душе.

Отпустите книгу в гости

Всего в фондах ЦРБ хранится около 30 тысяч экземпляров документов. В 2016 году в библиотеки района поступило 7455 единиц. В том числе в центральную районную — 1264 новинки.

Читателей в районе немало, более 7 тысяч. Библиотекари стараются сделать так, чтобы каждый из них мог найти книгу по душе. А в библиотеку заглядывают 30-40 человек в день. Работает она до восьми вечера, только суббота — выходной.

Брать здесь некоторые издания предлагают и насовсем. Догадались? Речь о столь популярном буккроссинге. Если ваши книги застоялись на полках, «отпустите» их — и возьмите в гости новую книгу, предлагают гостям. Как это сделать? У входа в библиотеку есть стол, где любой посетитель может как оставить свою книгу, так и взять оттуда понравившуюся. При этом необязательно записываться в библиотеку. Такой непрекращающийся обмен литературой!

— Сейчас много говорят о том, что молодёжь мало читает. Утверждение верно скорее для города. Селяне по-прежнему любят и ценят хорошие книги, — продолжает рассказ Оксана Владимировна. — Одни читают их в традиционном формате, другие — в электронном виде. Научно-технический прогресс не остановить, главное для нас — подогревать интерес к качественной литературе. Задача библиотекаря во все времена — найти индивидуальный подход к каждому посетителю и порекомендовать лучшее.

Что тут добавишь? Библиотекари, как лоцманы в потоке информации. Доносят её до читателя по-разному. К примеру, снимают видеоролики и документальные фильмы. Посмотреть их предлагают здесь же, в районной библиотеке на большом экране. Стоит отметить, что и в каждой сельской библиотеке района есть телевизор и один-два компьютера.

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне библиотекари подготовили особую работу — «Нить памяти длиною в 70 лет…» Это воспоминания жителей района о военных и послевоенных годах. Не оставляет зрителей равнодушными и «Репрессированное детство»…

Буктрейлер по книге Бориса Васильева «А зори здесь тихие», созданный молодёжным объединением «Библио-драйверы», оценили не только в Юрге. На конкурсе профессионального мастерства «Библиотечная молодёжь: стратегия лидерства — 2014» он отмечен дипломом II степени в номинации «Лучший буктрейлер».

Ещё в Юргинской центральной районной библиотеке небольшими тиражами, обычно 50 экземпляров, выпускают сборники — литературные, краеведческие. Как отметила Оксана Кугаевских, издавать их начали в 2012 году. Селяне оценили. Сборники расходятся на ура по домашним библиотекам. Приятно же иметь в коллекции такую книжицу. И в качестве подарка другу она тоже хороша.

Благодаря издательской деятельности библиотечный фонд пополнился сборниками стихов и прозы местных авторов: «Опрокинутые облака», «Тёмная лошадка», «Любовью согревая», «Живая память о войне», традиционными и электронными изданиями по истории родного края «Семья — единство помыслов и дел», «С гордостью о нашем крае» и другими.

С 1900-1901 годов существует библиотека в селе Юргинском. В 1923-м она получила статус районной.

Если ты не идёшь в библиотеку…

Клубы по интересам — вообще отдельная тема. Их в библиотеках района — 33, из которых 13 — для детей и подростков. К примеру, «Лесовичок» (Соколово), «Юный эколог» (Зоново) предлагают ребятам задуматься о сохранении природы. «ИСКра» (изучаем свой край) объединяет юных краеведов. «Каскад» — увлечённых литературным творчеством. Есть и клубы для мам и пап, бабушек и дедушек. «Золотой возраст» привлекателен для тех, кто желает вспомнить народные традиции… Ставлю многоточие — в небольшом материале всего не перечислишь.

— Стараемся сделать так, чтобы людям у нас было комфортно, — уверяет собеседница. — В задумке — проводить клубы выходного дня в районной библиотеке. Чтобы к нам семьями приходили. Пока ребятишки балуются в сухом бассейне, родители могут с книжкой посидеть. Наши начинания обычно тепло принимаются. Ведь в отличие от искушённого горожанина, вся «светская» жизнь селян сосредоточена в местном Доме культуры и, конечно, библиотеке.

Здесь по-домашнему уютно и комфортно... В такую библиотеку можно ходить хоть каждый день. Потому и спешат сюда селяне на презентации, выставки, творческие встречи с местными писателями и поэтами. Их, к слову, в Юрге любят. Ежегодный районный литературный конкурс «Вдохновение» собирает немало участников. Председатель жюри творческого состязания — редактор районной газеты «Призыв» Татьяна Усольцева. Произведения победителей конкурса включают в те самые сборники.

Побеспокоились библиотекари и о том, чтобы доставить тем, кто сам не может заглянуть в библиотеку — пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, радость общения с книгой, журналом, газетой. В районе востребована услуга «Книга на дом». Кроме того, библиотекари из Юрги в составе межведомственной выездной мобильной бригады по комплексному, в том числе социальному и социально-медицинскому обслуживанию граждан, проживающих в сельской местности, бывают в отдалённых деревнях и… дарят книги пожилым.

Не забывают в районе и о юных читателях: для них есть «Нескучайка». Ребятам предлагают весёлые конкурсы, интеллектуальные и подвижные игры, викторины и непременно вручают участникам сладкие призы.

К лету библиотекари тоже готовятся основательно. Чтобы школьники во время каникул могли весело и с пользой провести время, для них готовят познавательные, игровые, развлекательные мероприятия. И, конечно, приглашают на встречи с любимыми книгами. Ради этого в первую очередь мы идём в библиотеку, и неважно, где именно она находится — в селе или городе…