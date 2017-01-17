Вопрос, вынесенный в заголовок, не праздный. Взаимоотношения собственников многоквартирных домов и управляющих компаний остаются по-прежнему в «натянутом» состоянии.

Закон предписывает, что за содержание всего дома (а не только своей квартиры) отвечают собственники. Но фактически этим содержанием занимаются управляющие организации. Как правильно выстроить отношения?

Наш сегодняшний собеседник — директор управляющей компании по содержанию жилищного фонда Ирина Литаева.

— Думаю, что необходима большая разъяснительная работа, в том числе помочь в этом должны и СМИ. В городе создана школа грамотного потребителя, где подробно разъясняется законодательство в жилищной сфере, все изменения. Но о каких-то деталях не говорится. Например, что собой представляет квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг, которую мы получаем от ТРИЦ? Она разделена на три составляющие. Первая — взнос на капитальный ремонт. Затем указаны коммунальные платежи: тепловая энергия, вода, электричество. Тарифы на них регулируются государством, в лице областной власти. Потом идет жилищная услуга. Она занимает в общем платеже четвертую часть.

— Нам говорят, что тарифы на жилищные услуги устанавливают сами собственники. Но на практике фактически никто ничего не устанавливает, нам эти тарифы предъявляют, и все. Может, в этом корень непонимания? Люди думают, что с них берут лишнее.

— Тарифы определяются в договоре, который собственники заключают с управляющей компанией. На самом деле существующих тарифов на жилищные услуги зачастую не хватает, чтобы выполнять современные требования по управлению и содержанию многоквартирного дома. Наша компания, наверное, одна из немногих, которая при заключении договоров управления в 2006 году правильно сделала, что прописала пункт об индексации жилищных тарифов в соответствии с официальной инфляцией. И это позволяет нам сейчас выполнять необходимые работы в обслуживаемых домах. В этом году, например, мы заканчиваем текущий ремонт всех домов, а их у нас на обслуживании 177, и в следующем году выходим на повторный круг. Раньше в наших договорах было прописано, что источник финансирования текущего и капитального ремонтов определяют сами собственники на общем собрании. С 2011 года мы предлагаем новые договоры, в которых выделяем отдельной строкой текущий ремонт. В пункте 4 приложения номер 2 договора в новой редакции записано, что взнос на текущий ремонт носит накопительный характер и используется по решению общего собрания собственников либо по решению советов домов, наделенных полномочиями.

— Ирина Витальевна, мы подошли к очень важному моменту — созданию советов домов. Знаю, что они есть далеко не везде, и выбрать совет — проблема. Как в зоне вашего обслуживания обстоят дела?

— Советы домов созданы в 142 домах. То есть одна пятая часть пока не имеет советов, но там есть инициативные группы, которые помогают в решении вопросов. Когда в Жилищный кодекс бы внесен пункт о создании советов домов, люди не понимали, что это такое и зачем нужно. Мы стали проводить разъяснительную работу. Собирали инициативных собственников, допустим, из 20 близлежащих домов, рассказывали, что такое совет дома, каковы его функции. И люди стали советы домов создавать. При этом мы помогали во всем, прежде всего в составлении необходимых документов. Зато теперь нам намного легче работать. Собрать общее собрание для решения каких-то текущих вопросов практически невозможно, но законом предусмотрено наделение советов домов и председателей советов определенными полномочиями. В Жилищном кодексе в статье 161.1 четко сказано, какими именно полномочиями могут наделяться советы домов. Например, проведение текущего ремонта мы согласовываем с советом дома: смету, сроки, виды работ. И после подписания протокола согласования приступаем к ремонту. А теперь представьте, что совета нет. На собрание придет в любом случае меньше половины собственников. А без их согласия начинать ремонт нельзя…

— Что значит накопительный взнос? Вы ведете учет по каждому дому?

— Да, по каждому дому мы ведем учет поступивших средств, их расход. Это все мы показываем в годовом отчете, который предъявляем собственникам.

— Но кроме отчета может ли любой собственник поинтересоваться у вас финансовым положением своего дома?

— Сейчас вся информация доступна как никогда. Она размещается на сайте управляющей компании, на тех, которые государством утверждены, — ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ. Есть ведь граждане, которые даже не знают, какая компания обслуживает их дом. Можно посмотреть в квитанцию, и там указана управляющая компания. На нашем сайте вся информация о нас: адрес, план на карте города, есть раздел «Вопросы-ответы», информация об аварийных отключениях на домах и так далее.

— В каких отношениях ваша УК с теми, кто оказывает услуги по вывозу мусора, работе лифтов?

— Это наши подрядчики, со всеми у нас договоры. И если жители чем-то недовольны, они смело могут обращаться в нашу компанию, на единый телефон аварийно-диспетчерской службы. Это многоканальный телефон, который записывает обращение в голосовом варианте и на компьютер. Жалоба попадет сразу куратору в управляющей компании и в ту организацию, на которую поступила жалоба.

— Скажите, помогают ли вам советы домов в совершенствовании работы?

— Конечно. Мы проводим очень много встреч с советами домов. Со своей стороны я рассказываю обо всех изменениях в законодательстве, о новых требованиях, они же дают свои предложения. То есть взаимоотношения с собственниками домов имеют взаимный характер. Например, начиная с 2012 года, мы проводим ко Дню города конкурс «Цветы у дома моего». Суть в том, что мы облагораживаем, украшаем придомовую территорию. В первый год участников было мало. А сейчас конкурс разрастается. Кстати, информация о конкурсах, с фотографиями, есть на нашем сайте. Вот и нынче конкурс пройдет, посмотрите, какая ко Дню города будет красота в наших дворах. Жители очень ревностно к этому мероприятию относятся, ездят по другим дворам, сравнивают, сейчас же голосование электронное идет. Мы создаем специальную комиссию, которая объезжает все дворы, заявившиеся на конкурс, фотографирует, потом подводим итоги.

— Ирина Витальевна, каким вы видите развитие отношений УК — собственники жилья?

— Думаю, что как нас подстегивает время быть на плаву и держать нос по ветру, так и собственников. Когда ко мне приходит недовольный гражданин, с претензиями, я всегда предлагаю подумать вместе, от чего зависит та или иная ситуация. И мы всегда приходим к согласию, к пониманию, что нужно создавать совет дома. Наша компания открыта. Любой собственник может прийти в любой кабинет, задать вопрос, его выслушают, обязательно помогут, разъяснят.

— Словом, если люди хотят, чтобы их дом содержался хорошо, надо не ругаться с управляющей компанией, а сотрудничать, создавать советы домов, самим участвовать в решении вопросов по содержанию дома.

— Конечно. Не ругаться, а дружить.