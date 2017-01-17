В областной столице началась подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону 2017-2018.

Тюмень готовится к зиме

В областной столице началась подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону 2017-2018. Уже составлен график проведения опрессовок. Гидравлические испытания теплосетей пройдут на семи участках. Работы начались 22 мая и закончатся 30 августа. На каждом из участков горячее водоснабжение будет отключено примерно на 14 дней. При этом, по словам генерального директора УТСК Айдара Ильясова, возможно как сокращение, так и незначительное увеличение срока, в который горожане останутся без горячей воды.

Чтобы потребители испытывали минимум неудобств, коммунальщики проведут опрессовки одновременно на распределительных и на магистральных сетях. В этот период потребуется слаженная и быстрая работа управляющих компаний и ТСЖ. Ведь одной из наиболее частых проблем с теплоснабжением является неисправность внутридомовых нагревателей. Следует отметить: с января текущего года в Тюмени обследовано 360 водонагревателей, из них 14 имели повреждения, но были своевременно отремонтированы.

Плюс ещё один газопровод

На этой неделе состоялось торжественное открытие вновь построенного газопровода в селе Сединкино Заводоуковского округа. Газопровод протяженностью более пяти километров построен всего за 5 с половиной месяцев. В результате 92 домохозяйства получили возможность подключиться к сетям газоснабжения.

Новый газопровод построен в рамках региональной программы газификации, которая основана на принципе частно-государственного партнерства. Управляющая организация ООО «Газпром межрегионгаз Север», сообщает пресс-служба компании, инвестирует собственные средства в строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, а также отводов до границ земельных участков потребителей газа, обеспечивая тем самым газификацию «под ключ». Для новых абонентов компания предлагает несколько удобных решений. Это минимальный набор бюджетного газового оборудования для жилого дома по специальной цене, скидки и рассрочки платежа. Подать заявку, выбрать нужное оборудование и получить on-line консультацию будущий потребитель может не выходя из дома, воспользовавшись сайтом компании.