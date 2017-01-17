К большому сожалению, жители сельских территорий и парламентская газета «Тюменские известия» видятся не так часто. И подписка на газету сегодня не каждому по карману. И командировки стали делом затратным. Поэтому каждая «живая» встреча — в радость.

В Вагай небольшой десант «Тюменских известий» привёз свежий номер «Тюменских известий», в котором сразу на двух страницах рассказывалось… о жизни Вагая. Журналисты «ТИ» буквально накануне вернулись из командировки с горячими сельскими новостями. Тут и фоторепортаж о начале посевной кампании, и рассказ о том, как вагайцы решают проблемы в паводковой ситуации…

Главный редактор «ТИ» Анатолий Костров, вручая газету, подчеркнул:

— Сегодня вы — «герои первой полосы». И теперь о том, как и чем вы живёте, узнают не только ваши соседи на юге Тюменской области, но и жители Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов. Ведь наша газета работает на едином огромном информационном поле…

Свежий номер разлетелся мгновенно. А известинский десант приступил к главному, с чем ехали в глубинку: рассказу о многолетнем проекте «ТИ», носящем сегодня имя «Бессмертный полк России». Сразу скажем: вагайцы не остались в стороне от этой поистине всенародной акции (можете сами убедиться, взглянув на фото). В День Победы их колонна вливается в огромный поток Всероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

— Впервые вагайцы вышли на парад с портретами земляков-фронтовиков в 2014 году. Тогда в колонне «Бессмертного полка» было всего 200 человек, — вспоминает хранительница школьного историко-краеведческого музея, заслуженный учитель РФ Антонина Ламинская. — Всем, кто к нам обращался, помогали распечатать портреты, а учитель технологии Иван Кузнецов делал рамочки для них. А в этом году в шествии приняли участие уже более тысячи человек. Так что Вагай в строю!

И тем не менее подробности истории возникновения движения знают далеко не все.

О ней детально рассказала собравшимся сотрудник редакции Наталья Макаренко, ведущая презентацию (а сколько их уже газетчики провели в тюменской глубинке!). Вагайцы слушали с интересом. И действительно: трудно поверить в то, что гигантский людской поток, текущий сегодня по более 50 странам мира, берёт начало со скромной заметки Геннадия Иванова, опубликованной на первой полосе «Тюменских известий» 8 мая 2007 года под заголовком «Семейный альбом на параде». Идея, предложенная Ивановым, — на парад Победы с портретами фронтовиков, родных и близких, поначалу получила название «Парад Победителей». Сколько времени, сколько сил приложил наш автор для того, чтобы к его идее прислушались, какую гигантскую переписку вёл все эти годы — об этом вагайцы тоже узнали.

…Встреча проходила в средней общеобразовательной школе. В актовом зале собрались ученики младших и средних классов. Только что закончился их последний в этом году урок. И сразу — сюда, на встречу с новыми людьми, слушать рассказ о «Бессмертном полке». Тоже урок. Для памяти, для души. Впрочем, как мы поняли, такие уроки для них на малой родине проводят. В здешнем школьном музее хранятся портреты земляков-фронтовиков. Их более ста. И каждый год лучшему ученику предоставляется право нести портрет вагайского учителя, Героя Советского Союза Ивана Королькова, который при форсировании Днепра пулемётным огнём уничтожил 150 фашистов.

В этом году честь нести портрет легендарного учителя выпала воспитаннику кадетского класса Евгению Печёркину. Кадет-отличник заканчивает школу.

…К сожалению, на этот раз Геннадий Кириллович Иванов, не пропускающий ни одной поездки в глубинку области, не смог поехать с нами — в Тюмени были неот­ложные дела. Но от имени Иванова — сопредседателя «Бессмертного полка России» — Анатолий Костров вручил заместителю директора школы по воспитательной работе Елене Корытовой бесценный дар — флаг «Бессмертного полка». С ним жители райцентра встретят очередной День Победы.