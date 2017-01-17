«Соловей всю ночь в саду поёт — будет солнечный денёк». Как хочется тёплого, погожего июня, чтобы ударно потрудиться в саду, погреться на солнышке и ночью послушать соловья! Ну, а с предстоящей работой в июне дачники справятся с помощью лунного календаря.

Итак, 1, 2 и 3 июня до 04-05 растущая Луна в знаке Девы. Дева — покровительница цветов и всех декоративных культур. Дни посадочные. Приступаем к высадке рассады в грунт, под укрывной материал, сеем однолетние культуры в клумбы. Погода в нынешнем сезоне непредсказуема, в середине июня может похолодать, поэтому держите под рукой укрывной материал, чтобы вовремя защитить посадки и посевы от перепадов дневных и ночных температур. Продолжается высадка саженцев из контейнеров на постоянное место. Обязательно укрываем их от солнца и ветра «Агрилом». Неплохо бы и комнатными растениями заняться: полив, подкормка, обработка от возможных вредителей и болезней, пересадка или перевалка в новые горшки.

3 июня с 04-05 до 14-47 5 июня растущая Луна в Весах. Дни посадочные, но 4 июня — Троица, а 5 июня — Духов день, когда земля отдыхает. А вот 3 июня можно продолжить все работы, начатые накануне: пересаживать, сеять, поливать и подкармливать.

5 июня с 14-47 до 3-00 8 июня растущая Луна в Скорпионе. Дни, благоприятные для посадок, полива и подкормки всех растений. На постоянное место высаживаем рассаду цветов, капусты, огурцов, сеем однолетники. Проводим повторные посевы зеленных культур — укропа, салатов. Высаженную рассаду желательно укрыть «Агрилом», особенно капусту, чтобы на молодых растеньицах не поселились вредители — белянки, капустная блошка. Цветочные культуры и ягодники можно подкормить гуминовыми удобрениями: «Гумат калия», «Буцефал», настой коровяка или птичьего помета.

8 июня с 03-00 до 15-37 10 июня Луна в Стрельце. Дни полнолуния. Полнолуние 9 июня в 17-11. Дни непосадочные, постарайтесь не тревожить корни растений. Допустима прополка сорняков, обработка сада и огорода от вредителей и очагов заболеваний.

10 июня с 15-37 до 03-46 13 июня убывающая Луна в Козероге. 10 июня — день непосадочный, можно продолжить работы, начатые накануне. 11-12 июня — благоприятные дни для повторных посевов редиса, репы, редьки. В теплицах — полив, формирование растений.

13 июня с 03-46 до 14-19 15 июня убывающая Луна в Водолее. Дни непосадочные. Но работа в саду всегда есть: обработка растений от вредителей и болезней, рыхление почвы, прополка сорняков. Для быстрого роста и цветения растения можно опрыскать стимуляторами роста и антистрессовыми препаратами «Циркон», «Эпин-Экстра».

15 июня с 14-19 до 21-56 17 июня убывающая Луна в Рыбах. Дни, благоприятные для любых посевов и посадок. Полив и подкормка растений в теплицах и на открытом грунте. Обратите внимание на земляничные грядки. Идет отрастание усов и формирование ягод. Усы вырезаем, оставляя лишь самые крупные для будущих посадок на новые грядки. При необходимости проводим повторный посев редиса и зеленных культур. В теплицах — пасынкование томатов, формирование огуречных плетей. При появлении вредителей и очагов болезней — обработка биопрепаратами «Алирин Б», «Битоксибациллин», «Фитоверм». Ближе к корням огурцов положите по 1-2 таблетки «Глиокладина» — для защиты от корневых гнилей. Эти же таблетки можно использовать на грядках с земляникой, чтобы ягода не поражалась фузариозом и корневыми гнилями.

17 июня с 21-56 до 01-54 20 июня убывающая Луна в Овне. Рыхление и мульчирование грядок после полива и подкормок, уничтожение сорняков, обработка растений от вредителей и болезней, вырезка земляничных усов. В теплицах — пасынкование томатов, формирование огурцов, удаление пожелтевших и пораженных листьев. Если тюльпаны отцвели и листья пожелтели, луковицы выкапываем, просушиваем и убираем на хранение в проветриваемое помещение до середины сентября, когда наступит время новой высадки тюльпанов.

20 июня с 01-54 до 02-45 22 июня убывающая Луна в Тельце. Можно высадить из контейнеров саженцы плодовых и ягодных культур, пересадить многолетники. Проводим повторные посевы редиса, зеленных культур, сеем на рассаду цветочные многолетники и двулетники. В теплице и на открытом грунте — полив, подкормка, пасынкование и формирование растений, защита их от насекомых и болезней. Используем только биопрепараты.

22 июня с 02-45 до 02-08 24 июня убывающая Луна в Близнецах. Дни непосадочные. Прополка и компостирование сорняков, рыхление почвы в междурядьях, при жаркой погоде — полив и дождевание. При высокой температуре воздуха возможно осыпание цвета у томатов и перцев. Почаще проветривайте теплицы. Продолжается пасынкование томатов, обрезка нижних листьев и формирование огурцов. При появлении вредителей, очагов болезней задействуем биопрепараты.

24 июня с 02-08 до 02-07 26 июня Луна в Раке. Дни новолуния. Новолуние 24 июня в 06-32. В эти дни нежелательно пересаживать растения, подрезать их, пасынковать. Занимаемся прополкой сорняков, рыхлением и мульчированием почвы.

26 июня с 02-07 до 04-42 28 июня растущая Луна в знаке Льва. Дни непосадочные. В теплицах — пасынкование томатов, формирование огурцов, сбор урожая, полив, проветривание в жаркие дни, обработка от вредителей и болезней. Возможно появление гусениц пилильщиков на смородине и крыжовнике. Обработка «Битоксибациллином» дает хороший результат. Этот же биопрепарат используйте в борьбе с вредителями капусты. Сбор лекарственных трав.

28 июня с 04-42 до 11-03 30 июня растущая Луна в Деве. Дни посадочные. Можно посеять редис, зеленные скороспелые культуры, многолетние и двулетние цветы на рассаду. Черенкование, деление флоксов, ирисов. Закладка новых цветочных клумб, альпийских горок, розариев, декоративных водоемов. Посев газонов и уход за ними. Полив, подкормка, рыхление почвы. Не забываем о комнатных растениях: полив, подкормка, при обнаружении вредителей — обработка более сильными химическими препаратами, такими, например, как «Актара». Этот препарат — самый эффективный в борьбе с белокрылкой, клещом, щитовкой и мучнистым червецом. Продолжаем пасынковать томаты, перцы, формировать огурцы. Обрезка земляничных усов и укоренение посадочного материала для ремонта земляничной плантации.