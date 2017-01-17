Главный залог получения хорошего урожая огурцов, томатов, перцев и баклажанов — грамотное формирование растений.

Прищипываем, пасынкуем…

Главный залог получения хорошего урожая огурцов, томатов, перцев и баклажанов — грамотное формирование растений.

Первые завязи на огурцах появляются после отрастания первого настоящего листа. Но чтобы растение начало плодоносить, его стебель должен достичь как минимум 0,7-1 метра в длину.

В теплицах огурцы подвязывают к шпалерам, направляя стебли вверх. До 3-5-го настоящего листочка все завязи и дополнительные плети выщипываются. Формирование растения начинается только после 5-го листа. Именно под ним оставляется первый огурчик — для созревания. Появившуюся от 5-го листа дополнительную плеть тоже сохраняем. На ней оставляем соцветия с огурчиками и один лист. Дополнительная плеть, выросшая после 6-го листа, прищипывается после того, как на ней образовалось 2 огурчика и 2 листа. В результате урожай будет нарастать на основном стебле и дополнительных плетях, которые укорачиваем после того, как на них появились листья и 2-4 завязи.

Как только главный стебель доберется до потолка теплицы, аккуратно перекидываем его через балку или пропускаем через прикрепленную к крыше петлю из проволоки, шпагата и направляем вниз. На высоте 70 см от земли стебель следует прищипнуть, чтобы макушка растения не легла на землю.

Правильно сформированный огурец дает за лето достаточно много зеленцов. При этом растение не загущено, ему хватает солнца и питания.

На обыкновенной грядке огуречные плети лежат на земле. Сразу после 5-го листа основной стебель прищипываем и даем сформироваться 4-5 дополнительным плетям, на которых и будут расти зеленцы. Не забывайте проводить прищипку отрастающих плетей, чтобы завязи формировались в полноценные плоды.

На первый взгляд, техника прищипывания огурца кажется сложной. Но сегодня все уважающие себя фирмы на пакетах с семенами дают схему формирования растений.

При формировании томатов — пасынковании — важно помнить, какие именно сорта и гибриды вы высадили в теплицу, а какие — в открытый грунт.

Для открытого грунта и парников, как правило, берутся низкорослые супердетерминантные сорта, ограничивающие свой рост и не требующие специального пасынкования. Здесь, наоборот, именно на пасынках формируется основной урожай плодов.

В парниках обычно выращивают детерминантные сорта и гибриды, тоже ограничивающие свой рост. Стебель заканчивается кистью с плодами. Такие растения требуют пасынкования, но выборочного: пасынки убираем из пазух нижних листьев и те, что растут из земли. Удаляют и все загущающие пасынки, тоже выборочно, иначе останетесь без плодов.

В теплицах растут высокорослые сорта и гибриды, требующие пасынкования, поскольку их можно выращивать в 1-2 и 3 стебля за счет дополнительно отрастающих пасынков.

Формировать такие томаты начинаем сразу после появления первой завязи, а это обычно бывает после 7-9-го листа. Оставляем первый пасынок под первой кистью. Все вновь образующиеся пасынки на стебле убираем.

Следующее соцветие закладывается через 2-3 листа, в зависимости от сорта или гибрида.

Когда растения в теплице посажены редко, их можно сформировать в 2-3 стебля. Нижние листья после образования завязи постепенно убираем, чтобы плоды быстрее созревали. На стебле до шпалеры закладывается 5-6 соцветий с плодами — этого достаточно для одного растения.

Формирование перцев тоже зависит от их сортов и гибридов.

Например, сортовые «Ласточка», «Первенец Романцева», «Здоровье», «Калифорнийское чудо» практически не нуждаются в формировании. Растения у них невысокие, плоды некрупные, но их много. Высокорослые и крупноплодные сорта и гибриды, особенно голландские, требуют и формирования, и подвязки.

После того как рассада приживется на постоянном месте и пойдет в рост, начинаем прищипывать отрастающие пасынки и нижние листья. После 6-7 пар листьев прищипываем основной стебель. В результате появляется вилочка из двух стеблей, на которых и формируется урожай. Все листья на основном стебле должны быть убраны до вилочки. После того как сформируется плод, отрастут две пары листьев и новое соцветие с плодами, нужно снова прищипнуть пасынки и листья. Таким образом, на каждом растении для созревания должно остаться от 6 до 10 крупных плодов.

С баклажанами поступают проще: при появлении пасынков после 6-7-го листа все нижние листья и пасынки убирают, оставляя три самых сильных побега и завязавшиеся на них плоды, которые и доращивают до биологической спелости.

Все вновь отрастающие пасынки и цветы нужно удалять, иначе они будут отнимать питание у созревающих плодов. Верхушки стеблей с плодами тоже необходимо прищипнуть.

Помимо правил формирования будущего урожая не забывайте о своевременных подкормках и поливе овощных культур.

Через каждые 12-15 дней проводят подкормки огурцов, совмещая их с поливами.

Яблоневый стресс

«Почему на многих ветках яблонь не распускаются почки, мелкие веточки почернели и ломаются? Не связано ли это с тем, что прошлой осенью многие деревья не сбросили листья?»

— Действительно, это явление наблюдается практически в каждом саду. Особенно медленно и неравномерно выходят из длительного зимнего периода покоя яблони зимних сортов.

Прошлогодний ранний снегопад привел к тому, что деревья не успели подготовиться к зиме. Молодые веточки не вызрели, листья не опали. В результате многие ветки подмёрзли. Потому почки и не распускаются.

Не спешите вооружаться секатором или пилой. Попробуйте спасти деревья.

Обильно пролейте почву в приствольных кругах и подкормите яблони водорастворимым удобрением — «Растворином», «Фертикой — универсальной» или «Гуматом калия — сахалинским». Затем опрыскайте деревья любым антистрессовым препаратом. Это может быть «Эпин-Экстра», «Циркон» или «Иммуноцитофит».

Чтобы реанимировать яблони, антистрессовую обработку проведите несколько раз. Если это не поможет, в июле придется вырезать погибшие ветки.

Кстати, антистрессовые препараты понадобятся и тем яблоням, которые благополучно зацвели. Резкое похолодание в последнюю неделю мая может негативно сказаться на формировании завязей.

вопрос-ответ

Как продлить цветение

«Ирисы сильно разрослись. Можно ли их поделить?»

— Наиболее распространённые в наших краях гибридные бородатые ирисы растут на одном месте 5-6 лет. При более длительном выращивании они становятся менее декоративными и цветут не так обильно. Делить ирисы можно даже с 3-5-летнего возраста, разрезая корневище на деленки с хорошо сформированной «лопаткой» из листьев. В качестве посадочного материала можно использовать даже кусочки корневища со спящими почками.

Корневища, разрезанные на деленки, прогрейте и подсушите на солнце, а затем высадите в подготовленные клумбы, оставляя на поверхности спинку деленки. На зиму молодые ирисы нужно присыпать землёй, чтобы не подмерзли.

К делению приступают после цветения. У некоторых сортов оно продолжается до середины июля.

«Пионы стали плохо цвести. Почему?»

— Пионы предпочитают открытые солнечные участки. В тени они плохо себя чувствуют, образуют меньше цветочных побегов, зачастую бутоны не распускаются.

Кроме того, эта культура не выносит избытка влаги в почве. Даже временное подтопление весной чревато потерей всего куста. Плохо себя чувствует пион, когда в клумбу добавляют слишком много свежего грунта. Растение попросту «тонет» в нем, корни задыхаются и подгнивают.

Чтобы вернуть пионам былую красоту, полечите их раствором «Максима». Либо выкопайте, поделите и посадите, памятуя о требованиях этой культуры к условиям выращивания. Если их соблюдать, пионовые кусты будут обильно цвести не один десяток лет.

«Как анютины глазки заставить цвести всё лето?»

— Анютины глазки, или виола — двулетнее растение, выращиваемое через рассаду.

Как правило, посев проводят в марте. Высаженные в мае на постоянное место виолы цветут до поздней осени, разбрасывают семена, которые могут взойти в первый год. Крошечные всходы хорошо зимуют под снегом и следующей весной начинают цвести. А вот прошлогодние — материнские — растения погибают.

Второй вариант — посеять анютины глазки в июне, в рассадник на участке. Подросшую рассаду высаживают на постоянное место в начале осени. Растения начнут цвести с ранней весны.