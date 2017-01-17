Впервые международный конгресс «Кардиология на перекрёстке наук» состоялся в Тюменском кардиологическом научном центре восемь лет назад.

Но именно в этом году его организация полностью оправдывает своё название, ставшее для нашего региона брендом.

В программе конгресса — доклады не только специалистов по кардиологии, но и онкологов, генетиков, педиатров, психиатров и других специалистов.

Возможность обсудить проблемы сердечно-сосудистых заболеваний комплексно, применяя методы мультидисциплинарного подхода, появилась во многом благодаря интеграции тюменского кардиоцентра в состав крупнейшего в России Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ), который создан в 2016 году по инициативе Федерального агентства научных организаций. Сегодня в его состав входят томские академические институты медицинского профиля различных направлений. Уже на пленарном заседании свои презентации представили НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга, а также НИИ медицинской генетики. Знакомство с исследовательскими достижениями медицинских институтов Томского НИМЦ — один из важных пунктов повестки дня конгресса.

На пленарном заседании о перспективах развития Томского НИМЦ рассказывал научный руководитель этого центра, профессор, академик РАН Валерий Пузырев. Он обратил внимание на основные концепции развития современной медицины, ее триединство: социальную медицину — зависимость здоровья человека от внешней среды, геномную медицину, которая в скором времени (возможно, уже в 2040 году) позволит редактировать геном, исключать из цепочки дефектные участки, избавляя человека от опасных заболеваний, продлевая его жизнь.

На стыке этих двух направлений рождается персонифицированная, или индивидуализированная, пациент-центристская медицина, благодаря развитию которой можно будет лечить не болезнь, а больного. При этом, заметил Валерий Пузырёв, надо понимать: персонифицированная медицина, скорее, процесс пожизненного совершенствования качественной помощи пациенту.

В числе других направлений развития современной медицины, в том числе и кардиологии, — модная трансляционная медицина. На самом деле новое в этом направлении — только название и подход. Трансляционная медицина (и кардиология) — это процесс внедрения достижений фундаментальной науки в клиническую практику для решения конкретных проблем. В России этот процесс существовал всегда. Только в отечественной медицине логическая цепочка, подразумевающая такие звенья, как открытие — трансляция — клинические исследования — тиражирование — глобальное здравоохранение, дает сбои. Возможно, с появлением отдельного направления, подразумевающего ресурсы, специальность, образовательные программы, ситуация изменится. Директор НИИ кардиологии Томского НИМЦ, профессор, академик РАН Сергей Попов, выступая, заявил: успешный опыт зарубежных стран (США, Финляндии, Англии, Дании) доказывает эффективность такого подхода. Тем более что недостатка в научных отечественных наработках для их широкого внедрения в практику нет.

Доклад директора Тюменского кардиологического научного центра, профессора Вадима Кузнецова был посвящен чрескожным коронарным вмешательствам и влиянию подобных операций на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. За последние десять лет «сердечно-сосудистая» смертность в Тюменской области снизилась на 25 процентов — и это очень хороший показатель. Тюменские исследователи доказали, что это связано с выполнением большого количества современных вмешательств на коронарных артериях.

— Сегодня мы выполняем такие вмешательства у пациентов с острым инфарктом миокарда в круглосуточном режиме. В прошлом году прооперировали около 400 человек — это серьезный вклад в спасение жизни тюменцев, — подытожил Кузнецов.

Доказав зависимость смертности населения от числа чрескожных вмешательств на коронарных артериях (чем больше операций, тем ниже смертность), тюменские исследователи пошли дальше. Сегодня они находят аргументы в пользу большей эффективности оперативных вмешательств перед медикаментозным лечением при стабильной ишемической болезни сердца (ИБС). По словам Вадима Кузнецова, большая проблема в том, что эффективность медикаментозного лечения больные с ИБС снижают сами, нарушая правила и режим приема препаратов, демонстрируя низкую приверженность к лекарственной терапии. В то же время для ряда пациентов именно операция становится стимулом модифицировать свой образ жизни: вовремя принимать лекарства, не нарушать график диспансерного наблюдения. Появление современного оборудования для операций, новых стентов со специальным покрытием, накопленный кардиохирургами опыт — всё это, по мнению докладчика, аргументы в пользу оперативного способа лечения не только острых состояний.

Собственные результаты исследователей Тюменского кардиологического научного центра подкрепляются данными зарубежных коллег. Однако на практике, отмечает Вадим Анатольевич, нередко тяжелобольных пациентов лечат консервативными методами, следуя стандартам:

— Они не должны лечиться консервативно — это фантастический негатив, который существует в нашей практике!