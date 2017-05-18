26 мая — День российского предпринимательства. Свой профессиональный праздник предприимчивые люди отмечают во многих странах земного шара, только даты бывают разные.

Десять лет назад президент нашего государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России

чествуют представителей бизнес-сообщества — тех, кто укрепляет экономику, своим трудом способствует процветанию страны. Не секрет, что «период первоначального накопления» во всём мире происходит, мягко говоря, в сложных условиях, и знаменитый американский миллиардер Генри Форд признавался, что «трудно честно заработать только первые десять миллионов». В СССР предпринимательство всегда находилось под строжайшим запретом, нас с детства учили, что капитализм — большая «бяка». Сегодня мы понимаем, что именно производство, честный бизнес смогут помочь выбраться из затяжных экономических неурядиц... Как наши читатели относятся к предпринимателям? Считают их теми, кто заботится лишь о собственной выгоде, или — надеждой нашей Родины? Имеют ли сами опыт ведения бизнеса?

Елена Кибулина, педагог:

— Предприниматели не ленятся вставать чуть свет, работают сутки напролёт, часто без выходных и отпусков. Не сидят на печи, не ждут «щучьего веления», не норовят обосноваться на шее у государства и платят налоги. Моя знакомая организовала частный детский сад, так от желающих нет отбоя. Родители довольны: это дешевле, чем няню нанимать, да и малышам здесь интересно. У меня нет «деловой жилки» — так что буду учить школьников — это то, что я умею.

Татьяна Горошникова, менеджер (Салехард):

— Когда мне было двадцать лет, я дала себе твёрдое обещание: в тридцать лет стану миллионером! На дворе были 90-е годы. С мужем и друзьями — семейной парой — мы открыли кафе. Поначалу дела шли превосходно — мы готовили даже омаров по-французски и мясо антилопы. Улучшилось наше материальное положение — купили дорогую иномарку и отдыхали за границей. Кризис 1998 года разом всё испортил: у наших посетителей стало гораздо меньше денег, и они уже не позволяли себе ужинать у нас или устраивать банкеты. Кафе пришлось закрыть. Наше счастье, что у нас не было неоплаченных валютных кредитов! Мы затянули пояса и пошли работать в государственные структуры. Бизнесменов я уважала и уважаю всегда...

Владимир Николаев, водитель (Сургут):

— Однажды моя жена основала маленькое концертное агентство. Мы приглашали артистов эстрады, мотались в аэропорт, их встречали, везли в гостиницы, бегали распространять билеты. Мы позабыли, что такое сон. Да и наши гости попадались со «звёздным», а откровенно говоря, со склочным характером. Претензии мы выслушивали такие, что нарочно не придумаешь. То им подавай шедевр китайской кухни, то вид из отеля не нравится, то в самолёте утомились. Мы были в ответе за то, что костюмер забыл нужное платье, за то, что поклонники не подарили роз, за то, что дороги не «как в Европе». Если зрителей собиралось мало, порой зал просто сотрясали скандалы. В один прекрасный момент жена заявила: «Всё, Вова, с нас хватит!» Теперь я устроился на спокойную и даже любимую работу. Супруга сидит с ребёнком. Предпринимателям я сочувствую и никогда не брошу в них камень.

Лидия Печорина, бухгалтер:

— Я против такого «бизнеса», когда товары закупаются по одной цене, а продаются в три раза дороже. Это прямая спекуляция. Такого быть не должно. Но я глубоко уважаю тех, кто производит свою продукцию, кто изобретает высокие технологии, кто нас кормит и одевает, кто даёт возможность не зависеть от Запада. Этим людям слава и почёт. Вот только нужна правильная политика поддержки государства, доступность кредитов.

Константин Лисовитин, директор фирмы:

— Неудобно сознаваться, но я был представителем того самого «спекулянтского бизнеса», который справедливо ругают. Мы зарегистрировали ООО с многообещающим названием, а на деле покупали детали и технику в республиках бывшего Союза, а реализовывали по выгодным для себя ценам. Не брезговали и обыкновенной перепродажей — например, мёда. Наш бизнес сошёл на нет, когда партнёры перессорились между собой и расстались. С тех пор прошло много лет. Сегодня мы занимаемся важным делом — выпускаем интеллектуальную продукцию.

Пётр Маев, связист:

— Прогуляйтесь по улицам Тюмени — увидите объявления об аренде и продаже. Это — картины неудачного, несостоявшегося бизнеса! Значит, нет благоприятных условий для его развития. Государство должно помогать своим инициативным гражданам! Да, у нас много ресторанов и кафе — но они полупустые. Маленькие магазинчики ликвидируются, не выдерживают конкуренции и высокой арендной платы. Мой приятель ремонтирует компьютеры и другую бытовую технику. Жалуется, что клиентов мало. У людей денег нет. Сам в предприниматели не пойду — я ленив.

Ольга Ларикова, представитель малого бизнеса:

— У нас маленькая компания — мы доставляем еду в разные точки города. Устроили выездное кафе, варим-печём сами. Есть заявки от коллективов — в основном это небольшие организации: кто заказывает борщ украинский, кто — сациви по-грузински, кто — пиццу по-итальянски. Потребители нас ждут с удовольствием. Мы не шикуем, но на хлеб с маслом нам денег хватает. Плюс — удовольствие от работы.

Юлия Беспалова, доктор философских наук, профессор кафедры общей и экономической социологии Тюменского государственного университета, автор ряда монографий, посвящённых предпринимательству в Западной Сибири:

— В ходе исследования мы со студентами составили портрет современного тюменского представителя малого и среднего бизнеса. Это труженики, они кормят страну, область, работают по двадцать четыре часа в сутки, не спят, не едят. Развивают региональные промыслы. В большинстве своём они достаточно слабо внедряют инновации (хотя немало исключений).

Наши земляки-предприниматели не слишком много занимаются благотворительной деятельностью, они не религиозны, не увлекаются политикой, а на культурную жизнь у них элементарно не хватает времени. И только небольшая часть респондентов знает свои права и льготы. Остальных это мало волнует...

Эдуард Омаров, депутат Тюменской областной Думы, член комитета по экономической политике и природопользованию, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», кандидат психологических наук:

— Я бы разделил два разных термина «бизнесмен» и «предприниматель». Бизнесмен — это человек, «делающий деньги», для него важно получение прибыли. А предприниматель всегда социально ориентирован, он делает что-то полезное для общества. Проходит время, меняются компетенции и эффективность предпринимательского труда, повышается качество деятельности, нарабатывается опыт, расширяется круг знаний. Задумывались ли вы над тем, почему нынешний кризис наш регион, да и Россия в целом переживает гораздо легче, чем экономико-финансовые потрясения 1998 года или трудности начала 90-х годов? Потому, что за эти десятилетия наши предприниматели научились по-настоящему работать, что-то создавать, открывать, производить.

Сегодня в Тюменской области трудятся 63 тысячи предпринимателей, функционируют производства, оказываются услуги. Изменилась и компетенция власти. Пришло осознание того факта, что от деятельности малого и среднего бизнеса зависит и успех экономики, и процветание страны. На государственном уровне разработаны стимулирующие, обучающие, развивающие программы для предпринимателей.

Что касается психологического портрета сегодняшнего «человека дела», то я как учёный вместе с моими коллегами провел свои исследования. Выяснили, что предприниматели очень трудолюбивые люди, они занимаются благотворительностью, но предпочитают не афишировать этого. Свободного времени у них действительно мало: вот, например, у меня есть бизнес, общественная, политическая и научная работа. Вас интересует, с чего я начинал. После распада Советского Союза я оставил работу в государственной структуре и, чтобы прокормить семью, занялся бизнесом в сфере торговой деятельности. Позже понял: это не моё — и переключил внимание на интеллектуальный бизнес, связанный с наукоёмкими технологиями и инновациями. Сегодня наша компания — одна из ведущих в России.