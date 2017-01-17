Яркие надувные батуты, которые в Тюмени манят ребятишек практически в каждом парке и сквере, на площадках торгово-развлекательных центров и парковках, не только вызывают восторг детей, но и должны спровоцировать у родителей вопросы о безопасности, правилах поведения и законности работы аттракционов. Тем более что ходить далеко не надо: в мае на таком развлекательном устройстве в Калининском районе серьёзно пострадал малыш. Полиция намерена провести проверки всех батутов областного центра.

Но и мамам и папам не стоит дремать, бездумно отправлять ребенка на потенциально опасное развлечение. Ведь факты неумолимы. К примеру, в Омске пятерых детей завернуло в батут и отнесло к дороге при сильном ветре, в Биробиджане накануне заявленной силовиками проверки все батуты исчезли с городских площадей, появившись спустя обозначенное время. Даже в пресловутой успешной Америке за год более 30 детей в день (примерно один ребенок каждые 45 минут) поступали в отделения скорой медицинской помощи с травмами, произошедшими в результате прыжков на надувных батутах.

В нашей стране такая статистика не ведется. Зато ведется другая: каждая четвертая травма на батуте — это перелом, дальше идут разрывы и растяжения связок, травмирование головы и шеи. И это не выдуманная проблема. Медицинские работники ежегодно поднимают эту тему, но ничего не решается. Почему-то детей, пострадавших от надувных аттракционов, с каждым годом становится все больше, а родители продолжают платить за это.

Для понимания принципа действия конструкции нужно знать, что она из себя представляет. НАДУВНОЙ БАТУТ: конструкция, состоящая из нескольких оболочек, соединенных между собой и поддерживаемых избыточным давлением воздуха, нагнетаемого одним или несколькими вентиляторами. Батут включает несколько видов игровых элементов: горки, комплексы, манежи, игровые площадки.

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

РЕГИСТРАЦИЯ

Для радивого предпринимателя покупкой батута дело не должно ограничиться. Согласно действующему законодательству необходимо специальное разрешение от Гостехнадзора, которое включает проверку сертифицированного персонала по ремонту и обслуживанию аттракциона, результат лабораторных испытаний аттракционной техники (проверка креплений батута, расчет системы балластов), анализ электросистемы (нагнетателей воздуха), анализ места расположения, к примеру, недопустимо нахождение батута на парковках, так как дети вдыхают много вредных веществ, могут попасть под машину и так далее.

Ежегодно каждый батут должен получать продление разрешения на эксплуатацию. И этот документ обязательно должен быть при человеке, который смотрит за детьми и собирает деньги за развлечение.

ОПЕРАТОР

Самый первый признак качественного аттракциона. Чаще всего в Тюмени наблюдаешь такую картину: родители сидят по лавочкам в районе батута или вообще уходят по делам, оператор с телефонной трубкой у уха бесконечно с кем-то разговаривает, обычно сидя СПИНОЙ к ребятишкам, то есть он вообще не контролирует ситуацию на батуте и о каком-либо происшествии узнает уже

постфактум, а не предотвратит его. В понимании такого оператора его функция — не пригляд за детьми, а собирание денег и слежение за временем, к ребенку он обратится только тогда, когда выйдут положенные 10 минут. А между тем ответственность за посетителей — его прямая обязанность. Это не говоря уже о том, что оператор обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь и решать конфликтные ситуации между детьми, которые нередки. Если именно это видите вы, родители, лучше обойти такое развлечение стороной и предложить чаду альтернативу, ведь батут совершенно официально считается аттракционом повышенной опасности и оставлять на нем детей без присмотра как минимум неразумно.

ВНЕШНИЙ

ВИД БАТУТА

Яркая расцветка и интересный дизайн — это далеко не главное. Обойдите батут кругом, посмотрите, насколько чист аттракцион, грязные разводы или откровенно неопрятный вид должны насторожить любящего родителя, поскольку это первый признак того, как владелец аттракциона следит за его состоянием. Хотя на практике возникает ощущение, что батут зимовал в каком-то захламленном гараже, а потом был установлен без обязательных водных процедур, как есть — с грязевыми потеками и толстым слоем пыли. На недовольство операторы обычно реагируют очень просто: не нравится — не прыгайте.

Посмотрите на стыковочные швы батута — они не должны свистеть и шипеть, категорически недопустимы разрывы или истертые нити. Загляните за борт батуту и убедитесь, что целы все его элементы. К примеру, в Комсомольском сквере в Тюмени на одной из горок гигантского батута дети съезжают на приличной скорости в один из оторвавшихся слоев резины. И никого это не останавливает.

ПЛОЩАДКА

Надувной батут может быть установлен только на ровной площадке, он должен располагаться так, чтобы по периметру было свободное пространство, на котором не может быть места никаким посторонним предметам, представляющим потенциальную опасность посетителям.

НАГНЕТАТЕЛЬ

Должен быть установлен на расстоянии не менее 1 м 20 см от края батута, также на ровной поверхности на прорезиненном коврике. Недопустимо, чтобы электрический кабель проходил по плоскости батута. Звук, исходящий из нагнетателя, должен быть ровным, без треска. Если это не монотонный шум, значит, прибор либо неисправен, либо неправильно стоит. То, что нарушают все владельцы батутов в Тюмени: нагнетатель должен быть огорожен и недоступен для посторонних, а также защищен от попадания влаги.

ФИКСАЦИЯ

Надувные батуты должны быть серьезно зафиксированы с помощью специальных натяжителей к земле с четырех сторон как минимум, если не требуется большего количества фиксирующих растяжек.

ПОГОДА И ОСВЕЩЕНИЕ

Эксплуатация надувных батутов запрещена при сильном ветре, в ураган, дождь, грозу, град, туман. Также аттракцион не должен работать при плохом освещении, то есть в сумерки операторы должны сворачивать свою деятельность.

ВСЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ потенциальному владельцу батута выдает завод-изготовитель или продавец аттракционов, поэтому не знать их они просто не могут. На деле же хозяева вывешивают правила для посетителей и этим ограничиваются. Хотя в идеале должны быть и инструкция завода-изготовителя, и технический паспорт, в котором есть адрес производителя, и копия разрешения на эксплуатацию от МЧС РФ, санитарного надзора.

ИНСТРУКТАЖ

Обслуживающий персонал должен каждый день проходить инструктаж и расписываться в специальном журнале. Кроме того, должен быть специальный журнал, где каждый взрослый, чей ребенок хочет попрыгать, расписывается после ознакомления с правилами поведения на батуте.

КАССА

Родители должны помнить, что владелец аттракциона обязан иметь кассовый аппарат и выдавать чеки за оплату услуги.

РЕАЛЬНОСТЬ

Данный вид деятельности не лицензируется. Более того, надувные конструкции в России даже не подлежат обязательной сертификации, так что зарабатывать на таком опасном развлечении может кто угодно. Получается, что за правильной эксплуатацией «надувных развлечений» вообще никто не следит, кроме владельца, который получает деньги и вроде бы никому ничего не должен.

А теперь вспомните батут, на котором последний раз прыгал ваш малыш, и примерно прикиньте, сколько пунктов соответствует вышесказанному…