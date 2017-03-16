В сентябре 2014 года по всей стране началось повсеместное внедрение комплекса ВФСК ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Началось едва ли не со скоростью света. Думаю, многим будет небезынтересно знать, как это происходило! Не стану брать на себя роль «арбитра» и судить, как обстоят дела с ГТО на данный период времени. Хотя без излишней скромности скажу: вопрос я проработала серьёзно, прочла множество официальных документов и заключений наших чиновников. Порылась на всевозможных сайтах, естественно, не забывая об официальном. Ну, и кое-какой свой опыт имеется. В Тобольске, откуда я недавно переехала в Тюмень, работала администратором Центра тестирования ГТО. Позднее, в Тюмени, какое-то время «разъясняла» систему ГТО преподавателям ТОГИРРО. Тем не менее всё, о чем я хочу сказать в этих заметках, моё сугубо личное мнение, которое я никому не хочу навязывать.

Принцип добровольности

По последним статистическим данным в Тюменской области из общей численности населения 1 478 438 человек на официальном сайте ГТО зарегистрировано 102 037 человек, это 6,90 процента. Это цифры. Теперь суть. Что преследует Комплекс на нашей территории? Общую численность зарегистрировавшихся — или качественно прошедших сдачу норм? По-моему, это очень спорный вопрос. Знаю точно, что в самом начале внедрения Комплекса важнее были цифры, а уж потом качество. А ведь ВФСК ГТО — это крайне важный этап в развитии физического воспитания населения, которое в большинстве своем ведёт диванно-компьютерный образ жизни (особенно молодые!).

Началось все, как я люблю говорить, на добровольно-принудительной основе. Руководители напрочь забыли об одном главном принципе Комплекса — а это ДОБРОВОЛЬНОСТЬ. Именно поэтому всё и «сыпалось». Начались бесконечные звонки от родителей детей: ведь в школе им говорят одно, а официальный сайт говорит совершенно другое. Но если официальные источники пишут, что это всё «сугубо добровольное дело», то зачем я, родитель, буду мучить своего физически неподготовленного дитятю сдачей норм ГТО?!

Что можно ответить таким родителям? Если руководство поставило задачу, чтобы чуть ли не 80 процентов учащихся каждой ступени сдали нормы? Всё общение (мой опыт) строилось на разговорах, объяснениях и уговорах («а давайте ваш ребенок просто попробует, и может, у него появится стимул в следующий раз сдать всё на хороший результат» или «просто пусть придет и посмотрит»). А во время сдачи — как объяснить ребенку, что он неправильно выполняет то или иное испытание (тест)? Ведь он готовился, хотел, пришел, а тут такая незадача. По его мнению, учитель правильно показал и рассказал, а мы тут все неправильно устроили и объяснили. Проблем в самом начале было очень много…

Но главная — ОТСУТСТВИЕ МОТИВАЦИИ. В этом плане, конечно же, проще было работать с выпускниками, которых прельщали дополнительные баллы при поступлении в тот или иной вуз. Не следует забывать, что нынешнее поколение родителей и детей намного грамотнее, и сейчас не так-то просто что-то им навязать, ведь есть чудесная фраза «Ok, Google…» Именно на таких граждан и делали ставку создатели Комплекса, разрабатывая очень интересные, информативные, красочные рекламные буклеты и брендбуки Комплекса, и это несомненно плюс.

О нормах ГТО заговорили уже довольно давно, но подготовительного этапа в регионах почти не было никакого. Либо он прошел мимо меня, ну, всякое бывает. Поэтому всё началось с простого и многим памятного: «Партия сказала — надо! Комсомол ответил — есть!» Никто особо не стал вникать в такие мелочи, как пропаганда и реклама, или правильная мотивационная работа с разными слоями населения. На период внедрения первых этапов Комплекса нас интересовали дошкольники, школьники и студенты, а это возраст от 6 до 29 лет (с 1 по 6 ступень). И у каждого возраста своя мотивация. Например, детям от 6 до 13 лет очень важен пример их родителей, игровая форма участия в ГТО в форме игры (вариантов очень и очень много, только стоит попробовать). А вот для молодежи с 19 до 29 лет это больше мода на здоровый образ жизни, поддержание хорошей физической формы, ну и, конечно, молодёжное общение.

Быстро — не значит хорошо

Повторю: учёт интересов самых разных возрастных категорий — это важный и мощный фактор. Тем более что сам ВФСК ГТО — очень мощный и сложный Комплекс. Почему нельзя было изначально сделать всё более корректно? Дать руководителям время на подготовку? Однако решили всё сделать по-быстрому — показатели были нужны. Свесили всё на обычных учителей физического воспитания, у которых помимо этого много своей работы, и они попросту зашивались. Если говорить честно, у нас в школах очень мало учителей, которые готовы придумывать что-то новое, быть, как говорится, «в струе», ближе к молодому поколению. Многие просто не хотят перемен, кому-то просто не хватает на это времени…

Хотя стоит только воспользоваться официальным сайтом www.gto.ru — и там доступным языком в абсолютно разных вариантах показано всё, что касается Комплекса! И видео, и презентации, и все нормативы, и история, даже есть свой канал на www.youtube.com. Бери — не хочу! Конечно, есть реально продвинутые преподаватели, которые досконально изучат этот вопрос, но их пока, увы, меньшинство.

Продолжая школьную тему… Я очень часто задаюсь вопросом: в школы приходит всё больше молодых преподавателей, но почему не всегда это срабатывает? Неужели все настолько вымотались, что не хотят придумывать новые формы для передачи ученикам той или иной информации? Или им проще делать так, как делали в прошлом? Но ведь это же в первую очередь лично твое, учителя, развитие! Твой человеческий, творческий рост (карьерный тоже не будем исключать). Это твой плюс — и в итоге вовлеченность твоих ребят в интересный, необычный учебный процесс — без надоевших пыльных стандартов, унылых шаблонов! Я вовсе не призываю к отмене всех стандартов — есть реально работающие, полезные, эффективные. Но то, что уже просто не работает, нужно видоизменять. И это в полной мере касается комплекса ГТО.

О «пользе» наглядной агитации

Многое зависит от команды, которая рядом с тобой. Общаясь с учителями и преподавателями, я понимала, видела: есть еще порох в пороховницах. Есть бойкие, лёгкие на подъём. Есть те, кто готов — если не к ГТО, то к хорошим переменам и восприятию нового. Просто их завалили бумажной работой, которая по объёму скоро, мне кажется, догонит преподавательскую деятельность, а сверху еще накинули ГТО. Поневоле задумаешься: а как можно облегчить судьбу учителей? Ведь они первые попадают под «обстрел» родителей и учеников, а только потом уже центры тестирования. Думаю, нужно проводить более качественные обучения для них. Чтобы они знали, с чего лучше начать, как более доступно и корректно объяснять. В конце концов, как правильно «замотивировать» учеников (слово противное, но уже привычное).

Да, повесили стенды в школе — наглядная агитация! Да, наклеили туда все нормативы. И всё?! А вы часто наблюдаете школьников у этих стендов? Поди, на переменах толпятся, отталкивая друг друга, зачитываются нормами ГТО? Да сейчас каждый второй «залипает» в телефоне. А многие ли из учителей знают, что уже есть официальное приложение ВФСК ГТО для Android и Apple, где можно зарегистрироваться, посмотреть свои текущие результаты, если таковые есть, поделиться ими в социальных сетях, даже вызвать соперника на поединок. Что еще нужно ученику? Это ведь очень интересно, просто следует правильно это преподнести!

Вернемся к важному. Целью Комплекса является, как пишет официальный источник, «увеличение количества регулярно занимающихся физической культурой и спортом молодежи», а задачей — «массовое внедрение комплекса, охват системой подготовки всех групп населения». Читаем далее: «Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне»… Так, может, всё-таки стоило начать именно с того, чтобы готовить население к выполнению — и планомерно выполнять? Сейчас уж поздновато об этом думать, но мечтать никогда не вредно.

Здесь еще одна «побочная» проблема: руководители не хотят слышать простых учителей, которые могут рассказать очень много интересного о непосредственно подготовительном периоде перед сдачей — и самой сдаче нормативов. А вы знали, сколько нужно времени на подготовку, чтобы одна возрастная ступень сдала испытания (тесты)? Это же колоссальная работа всех учителей! И упростить её пока не могут.

Стыдно быть хлюпиком!

Почему, когда в 30-е годы создавались Всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне», всё было по-другому? История комплекса ГТО началась в то время, когда после победы Великого Октября страна наша крепла и мужала, когда энтузиазм советских людей, их тяга к новому, революционному проявились буквально во всех сферах жизни — труде, культуре, науке, спорте.

Всё началось с активной пропаганды. Были введены обязательные занятия во всех общеобразовательных школах, средних специальных, профессионально-технических и высших учебных заведениях. А также в милиции, Вооруженных силах СССР и ряде других организаций. Испытания проводились в селах, городах, деревнях, на предприятиях и в организациях. Комплекс имел высокую политическую и идейную направленность. А вот условия для выполнения физических упражнений, входящих в нормативы, были широкодоступными. И польза для здоровья, развития навыков и умений — все это было очевидно, а потому быстро привело к тому, что ГТО стало очень популярным, особенно среди молодежи. К слову, Комплекс включал в себя и теоретическую часть. Изначально в ВФСК ГТО тоже была теоретическая часть, но почему-то от неё быстро отказались. Интересно, почему?

Многие великие советские спортсмены начали свой путь именно с выполнения нормативов ГТО! И советская планомерность в этом вопросе, что бы сейчас ни говорили о «совках», давала результат! Как ни крути, государство добилось своего: вовлеченность в физическую культуру и спорт была колоссальной! Все стремились сдать нормативы ГТО, чтобы гордо носить значок! Не сдал ГТО — хлюпик, мямля, размазня, позор двора и школы. Вот он идёт, слабак, — подтянуться на перекладине десять раз не может!

Не зря говорят: всё новое — хорошо забытое старое. Главное — правильно воспользоваться имеющимся опытом.