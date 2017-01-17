Каждый пятый житель Тюменской области в течение 2017 года пройдёт бесплатную диспансеризацию.

Это предусмотрено территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

О том, как реализуется этот документ в регионе, рассказала на вчерашней пресс-конференции в Тюменском доме журналистовТатьяна Новикова, начальник управления организации медицинской помощи и реализации программы областного департамента здравоохранения.

По ее словам, территориальная программа утверждается ежегодно. Это необходимо для того, чтобы соблюсти конституционные права граждан. В документе обозначены виды, формы и условия бесплатной медпомощи, нормативы их финансирования, критерии доступности и качества и другие параметры.

Программой определены условия первичной медико-санитарной, специализированной, скорой, высокотехнологичной, паллиативной помощи. Также утверждены нормативы по срокам ожидания.

Например, доезд бригады скорой помощи при экстренном вызове не должен превышать 20 минут — за исключением «обоснованно увеличенных» случаев. А время ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной помощи не может быть более 24 часов.

Также определено время консультирования узких специалистов, госпитализации по направлению, проведения диагностических и лабораторных обследований, включая сложные и дорогостоящие.

Как рассказала Татьяна Новикова, в территориальной программе Тюменской области приоритетным направлением является профилактика, направленная на раннее выявление заболеваний и наблюдение людей, подверженных «факторам риска» и страдающих хроническими заболеваниями.

Сегодня в регионе на диспансерном наблюдении находится 340 тысяч пациентов с хроническими болезнями. В другой регистр включено 280 тысяч тюменцев с «факторами риска». Третий регистр объединяет людей с отягощенной наследственностью по таким недугам, как онкологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы…

Еще одно важнейшее профилактическое мероприятие — массовая диспансеризация граждан. В 2016 году ее прошли 256 тысяч человек. В этом году, как ожидается, цифры будут еще больше.

По оказанию бесплатной высокотехнологичной помощи Тюменская область — один из лидеров в стране. Средства на это направление предусмотрены как по линии Фонда обязательного медицинского страхования, так и из областного бюджета.

Свыше 100 тысяч жителей Тюменской области имеют право на получение лекарственных препаратов за счет средств областного бюджета.

Добавим, что системная работа по профилактике и лечению заболеваний приносит ощутимые плоды. Впервые средняя ожидаемая продолжительность жизни в регионе достигла 71 года.

Снизилась смертность, в том числе по причине онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшилась младенческая смертность, уровень которой практически достиг лучших мировых стандартов.