Вчера депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор партийного проекта «Единая страна —доступная среда» Владимир Столяров и представители областных обществ инвалидов оценили возможности общественного транспорта.

На автотранспортном предприятии №1 члены рабочей группы не спеша осмотрели один из низкопольных автобусов, пообщались с водителем и кондуктором, которые оказывают ситуационную помощь пассажирам с ограниченными возможностями.

Ежедневно отсюда выходят на линию 235 подобных автобусов. Каждый из них, как разъяснилзаместитель генерального директора ПАТП Роман Шулепов, имеет откидную платформу и пневмоподвеску, которая позволяет при необходимости снизить угол наклона автобуса, чтобы было удобнее попасть внутрь.

Кроме того, есть подробная карта городских маршрутов и бегущая информационная строка, где высвечивается название очередной остановки.

Протестировать приспособления для инвалидов помогла многократная чемпионка России по спортивным танцам на коляске Марина Котманова. Спортсменка почти каждый день пользуется общественным транспортом в одиночку. Она отметила, что откидной пандус достаточно удобен для того, чтобы попасть внутрь, а потом выехать на остановку. Главное, нашлись бы отзывчивые сотрудники, которые выдвинут устройство и помогут разместиться в салоне.

510 автобусов приспособлены для перевозки инвалидов.

Обязанность оказывать ситуационную помощь уже прописана в должностных инструкциях. Теперь тюменцы реже жалуются на то, что двери закрываются прямо перед инвалидной коляской. А потому пользоваться общественным транспортом стали с большей охотой. Внимательность кондукторов и водителей отметили инвалиды по зрению и по слуху.

Владимир Столяров обратил внимание на то, что общественный транспорт, как и городская инфраструктура в целом, для особых групп населения становится более доступным. Автобусы хотя еще и не идеальны, но слепые уже могут найти контрастно окрашенные поручни и услышать сообщения автоинформатора. Слабослышащие граждане не выглядывают с волнением в окна, а смотрят на бегущую строку. И что немаловажно — общество начинает с пониманием относиться к таким людям.

Владимир Столяров подчеркнул, что в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» остается еще достаточно простора для деятельности. Главное, чтобы в работе по организации безбарьерной среды активно принимали участие сами инвалиды: оценивали ситуацию и давали необходимые рекомендации по ее улучшению.