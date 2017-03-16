Лыжники Тюменской области и Югры продолжают борьбу за восстановление своих прав в международных спортивных инстанциях.

Лыжники сборной России, отстраненные от соревнований из-за доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, продолжают борьбу за восстановление своих прав на международной арене. В их числе югорчане Александр Легков и Евгения Шаповалова, а также тюменец Евгений Белов. На днях было объявлено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции спортсменов, поданной на решение Международной федерации лыжного спорта. Увы, люди в спортивных мантиях не удовлетворили требование российских лыжников, оставив дату завершения временного отстранения спортсменов — 31 октября 2017 года — без изменений.

Эта дата является вполне комфортной, ведь сам международный сезон по традиции начинается в последних числах ноября. Однако все же проходить летнюю подготовку наши спортсмены будут несколько настороженно, потому что в официальном пресс-релизе есть оговорка: «Еще одно временное отстранение может быть наложено на спортсменов Международной федерацией лыжного спорта (FIS) после этой даты, если факты и обстоятельства будут того заслуживать». Отметим, что от этого решения напрямую зависит участие тюменцев и югорчан в предстоящей Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Отбор национальной команды будет проходить по ходу этапов Кубка мира и других важных стартов.

К счастью, санкции FIS не запрещают готовиться нашим спортсменам в составе сборной России. Это облегчит для них летнюю подготовку. Национальная команда уже приступила к первому сбору. Группа Маркуса Крамера, куда входят Легков и Белов, начала работу на острове Майорка. Группа Юрия Каминского, в которой готовится тюменец Глеб Ретивых, а также спортсмены Юрия Бородавко (в их числе Александр Большунов, Денис Спицов, Анна Жеребятьева) продуктивно трудятся в Крыму.