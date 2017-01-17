Семилетка Гюнай ждёт начала лета с нетерпением и волнением. Вместе с мамой ходит на примерки нового платья, повторяет стихи, танцы... Готовится к первому в своей жизни выпускному балу!

В эти дни детские сады начнут выпускать повзрослевших ребятишек в новую, школьную жизнь. С воспитателями, уютными группами и привычным укладом прощаются и родители. Как готовятся к выпуск-ному в семье Гюнай, рассказала ее мама, Эльмира Алибекова. Ей знакомы волнения и воспитателей: в детсад она ходит не только отводить дочь, но и на работу.

— Эльмира Ехтибаровна, как давно готовитесь к выпускному дочери?

— Думать о выпускном начали с нового года, а в детсаду подготовка полным ходом идет с сентября. На праздник ребята придут в образе стиляг. Мы решили сделать всё ярко, поиграть с цветом. Девчонки будут в одинаковых платьях в горох. Подходящие искали долго — не нашли, заказали шить. В группе проходят репетиции, дети учат номера — на выпускном дадут слово каждому. Бывает, что и родители выступают. В прошлом году, например, здорово спели мама с сыном.

Хорошо, что на выпускные приходят целыми семьями.

С нами будет прадедушка. Мы приглашали его в детсад на 9 Мая, ему очень понравилось.

— Для дочки предстоящий выпускной — это праздник или...

— Прежде всего — праздник. Она выбирает, какие наденет туфли, перчатки, придумывает прическу... Вместе с тем осознание того, что с детским садом придется попрощаться, вызывает у нее грусть. Эмоции противоречивые. Гюнай говорит, что будет приходить к своему любимому воспитателю. Тем более что я здесь работаю. А со школой мы уже познакомились: с прошлой осени ходим на подготовительные занятия. Это неплохая адаптация.

— Вы, родители, как переживаете этот этап?

— Волнения в основном связаны с тем, что ребенок уже не будет находиться весь день под присмотром. Нам, например, предстоят новые сложности — забирать из школы, контролировать дочь в течение дня... Будем привлекать дедушек и бабушек, без них — никак.

— Вы, как воспитатель, прощались когда-нибудь с выпускниками?

— Только с маленькими детками — я веду адаптационную группу. В этом году опять расстаемся с малышами, уже груст-но. У них такой интересный возраст, когда развивается речь, эмоции... За год привыкаешь к детям и родителям. Но мы с ними часто видимся на прогулках, они машут мне ручками.

— Поддерживают ли дети и родители связь с детским садом после выпуска?

— Порой семьи отдают в детсад второго ребенка и просятся к тем же воспитателям. За несколько лет мы с родителями становимся настоящими друзьями. А первого сентября дети частенько заходят сюда после школьной линейки — с цветами для любимых воспитателей.