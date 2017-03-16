Тюменский «Рубин» предстоящей зимой отправится в Китай.

С приближением лета становятся видны первые очертания будущего состава участников чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017-2018. В нем определенно окажется тюменский «Рубин», завоевавший этой весной бронзовые награды Открытого всероссийского соревнования по хоккею.

Один из новобранцев — китайский «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян». Он стал фарм-клубом пекинского «Куньлунь Ред Стар», дебютировавшего в прошлом сезоне в КХЛ. Новичок «вышки» будет создан по образу и подобию старшего брата. Несмотря на китайскую прописку, в его составе немало россиян. Да и базироваться он станет в самом русскоговорящем городе Поднебесной — Харбине. И все же игроков с китайским паспортом здесь должно быть больше, чем в клубе-первопроходце. На торжественной церемонии представлены 15 китайских игроков новой команды.

Также соперником «Рубина» по ВХЛ в предстоящем сезоне должен стать новокузнецкий «Металлург». Клуб из Кемеровской области предыдущие девять сезонов провел в КХЛ, однако совсем недавно был исключен из списка участников элитного дивизиона. Скорее всего, он окажется одним из претендентов на высокие места, ведь дебютировать в «вышке» хоккейный клуб планирует с тем же бюджетом, что и в КХЛ.