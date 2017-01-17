В минувшие выходные тюменцы получили возможность совместить приятное с полезным: прогуляться в центре города, увидеть выступления творческих коллективов, приобрести сувениры и — вместе с тем — пожертвовать на дела милосердия.

В субботу на Цветном бульваре состоялся концерт, организованный благотворительным фондом «Поможем детям вместе». На сцену вышли лучшие ансамбли и музыканты города, юные артисты из вокальных, танцевальных, цирковых и театральных студий. В сувенирных лавках можно было приобрести украшения, картины, игрушки, десятки полезных мелочей, которые передали организации тюменские мастера и представители учреждений, обучающих детей творчеству. Вырученные средства будут направлены на реабилитацию Славы Старыгина.

Мальчик пятнадцать лет борется с детским церебральным параличом. Он перенес несколько операций, не раз проходил реабилитационные курсы. Сейчас Слава делает первые шаги. Но чтобы жить полноценно, лечиться надо постоянно. Славика считают очень перспективным ребенком. Он учится в обычной школе на домашнем обучении, осваивает английский язык.

Отметим, что благотворительному фонду «Поможем детям вместе» на минувшей неделе исполнилось два года. Сотрудники и волонтеры собирают средства на реабилитацию детей с диагнозом ДЦП и сопутствующими заболеваниями. Сегодня под опекой организации 19 детей. Кто-то из ребятишек начинает ходить, кто-то сидеть, кто-то говорить, а кто-то — улыбаться.

— После работы в фонде начинаешь по-другому воспринимать личные проблемы. Они кажутся мелкими и пустыми, — отметила директор организации Татьяна Морозова. — Смотришь в отважные глаза наших ребятишек — и понимаешь: вот она, сила, вот она, отвага! Эти два года мы пытались достучаться до сердец людей, старались доказать, что детям нужно и можно помочь. Стоит только поверить в ребят — и с нашей помощью у них все-все получится!

В воскресенье в центре Тюмени у духовно-просветительского центра Тобольской митрополии прошел праздник благотворительности «Белый цветок». Он появился в России более ста лет назад по инициативе царской семьи. Традиция проведения мероприятия на тюменской земле была возрождена не так давно.

Учащиеся воскресных школ города участвовали в большом концерте под открытым небом. Приходы православных храмов предлагали угощения, проводили мастер-классы для ребятишек. Развернулась ярмарка рукоделия. Каждый гость старался приобрести символы праздника — белые цветы ручной работы. Собранные средства помогут развитию служб милосердия на приходах: будет оказана помощь одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям.