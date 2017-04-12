С 27 июня по 2 июля артисты Свердловского государственного академического театра драмы покажут в Тюмени свои лучшие спектакли. А 28 июня труппа Тюменского драматического театра отправится с ответным визитом в Екатеринбург.

Екатеринбуржцы привезут шесть постановок: русскую и европейскую классику, современную отечественную и зарубежную драматургию, а также спектакль в инновационном жанре «SounDrama».

Откроет гастрольный тур российская премьера комедии «Актриса» в постановке известного питерского режиссёра Александра Баргмана. Пресс-служба театра сообщает, что перевод пьесы был сделан специально для свердловской премьеры с личного «благословения» английского драматурга Питера Куилтера.

Кроме того, гастролёры обещают порадовать тюменцев не­ординарным прочтением пьесы Александра Островского «Доходное место». Этот спектакль вошёл в лонг-лист «Золотой маски» по итогам 2014 года. Режиссёра Владимира Мирзоева, создавшего постановку, критики называют авангардистом, концептуалистом, эксцентриком, мистификатором, способным превратить растиражированный текст в нечто особенное во всех смыслах.

Спектакль «Зойкина квартира» (в постановке лауреата премии «Золотая маска» Владимира Пакова) свердловская «драма» позиционирует как «уникальное зрелище, балансирующее между феерической легкостью мюзикла и эмоциональной глубиной драматического действа». Эта работа театра попала в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам 2015 года, получила премию губернатора Свердловской области и две премии Свердловского областного фестиваля-конкурса «Браво — Лучшая театральная работа 2015 года».

В гастрольную афишу театра также вошли: романтическая драма «ФилуменаМартурано» по пьесе Эдуардо де Филиппо, спектакль «Отцы и дети» по роману Ивана Тургенева и весёлые приключения авантюрных «Тёток» по пьесе Александра Коровкина.

В последнее время Свердловский театр драмы активно гастролирует по стране. В 2014 году труппа побывала в Санкт-Петербурге, в 2015-м — в Севастополе, Ялте и Судаке, а в 2016-м — в Новосибирске, Челябинске и Самаре.

— Сегодня коллектив живёт в предвкушении новой встречи с театралами Тюмени, — говорит генеральный директор театра Алексей Бадаев. — Мы не кривим душой, утверждая, что везём наши лучшие постановки. Их качество подтверждается и вниманием со стороны экспертного сообщества, и любовью зрителей.

Тюменский драматический театр показывался в Екатеринбурге семь лет назад. Тогда он запомнился местным зрителям яркими спектаклями «За двумя зайцами», «Женитьба Фигаро», «Собачье сердце», «Ревизор», «Медея».

Нынче тюменские артисты тоже рассчитывают покорить соседей своим искусством.

— К сожалению, мы не частые гости в Екатеринбурге, — отмечает директор Тюменской «драмы» Сергей Осинцев, — поэтому решили привезти самые яркие жемчужины нашего репертуара. Большую часть спектаклей объединяет имя одного режиссёра — Александра Баргмана. Мы также покажем музыкальную комедию «Ханума», которая, знаем, есть и в репертуаре Свердловского театра драмы. Это позволит зрителям Екатеринбурга сравнить два совершенно разных спектакля. Ставил его величайший хореограф современности и режиссёр Николай Реутов.

А начнут тюменцы с визитной карточки театра — спектакля «Мольер» по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош». Эта постановка идёт в Тюмени с большим успехом более шести лет. Далее последуют спектакли «С любимыми не расставайтесь», «Метод Гренхольма», «Ветер в тополях».

— Екатеринбуржцы смогут в полной мере оценить театральное многоголосие Тюмени, ведь на сцене будут представлены разные жанры, — уверяет Осинцев. — Несмотря на то, что мы представляем один из старейших театров Сибири и Урала, у нас молодая и жизнерадостная труппа, способная выполнять любые задачи режиссёра и удивлять самого искушенного зрителя.

Отметим, что Тюменский драматический театр за минувшие несколько лет побывал на гастролях в Санкт-Петербурге, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Магнитогорске, а также принял участие в фестивалях в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Липецке, Москве, Челябинске, Барнауле.