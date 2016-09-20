В 2018-м Югра намерена широко отпраздновать своё 825-летие. Глава региона убеждена: у края с многовековой историей славное прошлое — и блестящее будущее.

Губернатор Югры Наталья Комарова в прямом эфире телекомпании «Югра» уже в пятый раз обсуждала с земляками наболевшие проблемы. Говорили о ветхом жилье, изношенном коммунальном хозяйстве, разбитых дорогах, низких зарплатах, здравоохранении, образовании, благоустройстве… В студию поступило свыше семисот вопросов со всех уголков автономного округа. За два с половиной часа глава региона смогла ответить почти на четыре десятка. Не останутся без внимания и остальные. Каждый обратившийся обязательно получит компетентный ответ, а при необходимости и квалифицированную помощь.

«Нужен лишь лидер!»

Но прежде чем перейти к вопросам от народа, слово взяли журналисты. Они поинтересовались ожиданиями губернатора от участия в Совете при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. Именно из-за этого заседания глава региона в последний момент вынуждена была перенести широко анонсированную прямую линию.

— Мы с министром спорта являемся сопредседателями рабочей группы по подготовке заседания, — подчёркивает Наталья Комарова. — Совет примет решения относительно тех предложений, которые прозвучат как в докладе министра, так и в моём докладе, объединяющем пожелания российских регионов. Очень много предложений касаются оплаты труда тренеров и создания таких условий, чтобы люди, выбирающие это очень важное и нужное дело, были мотивированы повышать свою квалификацию. Обсуждаться будет и концепция развития спорта. Подходит время по внедрению второго поколения стандартов в области физической культуры. Есть предложения, как их нужно доработать и что дополнительно включить, чтобы стандарт реально отражал и потенциал спортсмена, и возможности его роста — вплоть до включения в национальную сборную.

Анастасия Арифуллина, председатель совета рабочей молодёжи из Покачей, в продолжение темы здорового образа жизни предложила устроить на берегах Голубого озера фестиваль дайверов — как минимум окружного масштаба.

Наталья Комарова пообещала поддержать благое начинание, если Анастасия возьмётся за его организацию. В автономном округе, к сожалению, нет пока ассоциации, которая занялась бы подводным плаванием. Но есть много увлекающихся дайвингом людей. По сути, нужен лишь лидер!

«Мне деваться некуда»

Фёдор Метрусенко, буровой мастер, с которого скульпторы сорок лет назад лепили фигуру «Алёши» для памятника покорителям Самотлора, поставил вопрос ребром: когда же наконец завершат затянувшуюся реконструкцию монумента? Хотелось бы открыть его в этом году — ко Дню нефтяника. Все надежды на сургутскую фирму «Ударник», выигравшую не так давно очередные торги. Антон Игнатьев, заместитель председателя общественной палаты Нижневартовска, в свою очередь предложил главе региона лично поучаствовать в приёмке работ.

— Уважаемый Фёдор Степанович, очень рада вас видеть, рада, что вы на посту, — обращается к первопроходцу Наталья Комарова. — Я тоже приурочила бы это событие ко Дню нефтяника. Поэтому раз вы подписались, Фёдор Степанович, мне деваться некуда — моя подпись рядом с вашей. Название «Ударник» вообще-то обязывает быстро и качественно сделать эту работу. Полагаю, им придётся трудиться засучив рукава. Благодарю Антона за приглашение принять участие в общественной приёмке. Если вы считаете, что буду компетентна и полезна в приёмочной комиссии нижневартовцев, то я записалась.

«Я должна всех любить»

Фёдор Багоутдинов, председатель Нижневартовского отделения общественной организации «Автомобилисты России», желает знать: когда правительство Югры начнёт бороться с парковками в зелёной зоне? Половина жителей Нижневартовска ставит свои машины на газонах, под «берёзами и рябинами». Для автономного округа, считает активист, «плёвое дело» сделать бордюры и ограждения.

— Я должна всех любить и уважать, — не без юмора замечает Наталья Комарова. — А вы мне предлагаете бороться с половиной Нижневартовска! Если не возражаете, я бы переставила акценты. В Нижневартовске есть — я надеюсь — общественный контроль, который следит за всякого рода нарушениями, за варварским отношением к городской среде. Гораздо дешевле не ставить машину на пешеходную дорожку и клумбу, чем городить заборы. И потом — ставить забор для сохранности клумбы? Не очень-то красиво. Кстати, эту тему мы в своё время обсуждали в Когалыме и других муниципалитетах, договорились ужесточить окружное законодательство, поправить Административный кодекс. Назначим более высокие штрафы должностным, юридическим и физическим лицам за нарушения правил благоустройства. Надо мобилизоваться! Нужно всё так организовать, чтобы люди знали, куда им звонить, чтобы прибыло должностное лицо и составило протокол. Может, даже опубликовать фотографии нарушителя? Существуют разные методы, чтобы сформировалась городская среда, где каждый отвечал бы за свои действия.

«Жизнь есть жизнь»

Алла Эйфрамович, председатель совета ветеранов посёлка Пойковский, сетует, что местная поликлиника находится в старом деревянном здании. Там очень тесно и душно, летом — жарко, а зимой — холодно.

— Действительно, в Пойковском с поликлиникой проблема, — соглашается Наталья Комарова. — У нас в округе сейчас идёт несколько крупных строек, возводятся здания для размещения учреждений здравоохранения в Нижневартовске и Сургуте. Все они требуют отвлечения большого количества ресурсов. Мы договорились сначала завершить уже начатое, а затем переходить к новым проектам. Но жизнь есть жизнь. Поэтому приняли решение уже сейчас приобрести в Пойковском, на первом этаже 12-этажного дома, помещение, где разместим несколько педиатрических, терапевтических и физиотерапевтических кабинетов, а также стационар дневного пребывания детей. Такие помещения покупаем для того, чтобы снизить остроту потребности граждан в медицинских услугах.

«Будем молиться»

Светлана Шахова, школьница из Берёзово, информирует главу региона, что учиться им приходится в две смены. Не пора ли построить в райцентре ещё одну школу?

— Да, такой проект рассматривается, — подтверждает Наталья Комарова. — В целом же по округу во вторую смену учатся ещё 20 процентов школьников. Следовательно, эту проблему стоит решать. Замечу, что за формирование материально-технической базы образования отвечают органы местного самоуправления. Поскольку Берёзовский район глубоко дотационный, окружной бюджет готов взять на себя большую долю финансовых затрат. Но в любом случае крайне важна вовлеченность органов местного самоуправления в этот процесс. Необходимо своевременно отработать вопрос по привлечению инвесторов, которые спроектировали бы и построили школу, а мы бы по готовности выкупили её.

Николай Васильев, выпускник 11 класса из Нягани, опасается: не сократится ли нынче в учебных заведениях Югры количество мест, финансируемых из окружного бюджета?

Наталья Комарова заверяет: снижения количества бюджетных мест не планируется. На ближайший учебный год их предоставлено свыше пяти тысяч. Примерно поровну — для высших и средних специальных учебных заведений. В полном соответствии с возрастающими запросами регионального рынка труда.

— Будем молиться за вас, наши дорогие дети. Во-первых, поступить, во-вторых, закончить и, в-третьих, получить любимую работу! — резюмирует глава региона.

«Записывайтесь в стройотряды!»

Николай Заболотнев, председатель молодёжного парламента Югры, обратил внимание на студенческие строительные отряды, работающие не только на крупных стройках Югры, но и на благоустройстве дворов. Молодёжь готовит инициативу по установлению в автономном округе мер государственной поддержки таким отрядам — по опыту других российских регионов. Начинающий парламентарий уточняет: как к подобному движению относится сама Наталья Комарова?

— Прямо отношусь, Николай! — держит ответ губернатор. — В своё время я участвовала в этом движении лично, работала в составе студотряда. Считаю это крайне полезной вещью и для формирования здорового отношения к работе, к профессии, и для закаливания человеческих качеств, принципов, которые пригодятся в жизни и помогут быть максимально востребованным в обществе. У нас есть совет при заместителе губернатора по развитию движения студенческих отрядов, он достаточно регулярно собирается. А вообще, Николай, вашу инициативу я бы несколько переформатировала, чтобы иметь больше шансов на успех. Не «помогите нам», а «мы предлагаем»! И показать, что именно предлагаете. Я полностью поддерживаю вас — и эмоционально, опираясь на свой опыт и память, и профессионально. Убеждена, что это эффективное движение, готовое помогать другим, а не только рассчитывать на участие органов власти или каких-то спонсоров. В общем, записывайтесь в студенческие строительные отряды!

Даже здоровому не по силам

Альберт Карымов, председатель Мегионской городской организации Всероссийского общества инвалидов, обратил внимание главы региона на отсутствие в Мегионе высокой платформы. Люди с ограниченными возможностями здоровья просто не в состоянии войти в вагон. Даже здоровому человеку не так просто туда забраться.

— Действительно, негоже нам иметь такие места, — поддерживает мегионца Наталья Комарова. — Не хотелось бы вспоминать случай с нашим сургутянином, когда его на руках пытались перенести из самолета в аэропорт. Конечно, в РЖД действует программа, когда при оформлении предварительной заявки инвалиду окажут содействие. Но нам надо принципиально решать эту проблему. Чтобы у человека, в том числе с ограниченными возможностями передвижения, была свобода и возможность делать всё, что он считает важным и нужным. Я дала поручение протестировать все вокзалы, после чего обратимся в РЖД с предложением. У нас есть программа по созданию безбарьерной среды, готовы совместно с железной дорогой участвовать в реализации данного проекта.

«Засучить рукава!»

Александра и Николай Фещенко из Мегиона, всю свою сознательную жизнь прожившие в балке, надеются узнать из первых уст: когда же в Югре окончательно исчезнут все эти времянки?

— Если говорить о моём личном отношении, то это одна из тех проблем, где нужно засучить рукава, решить и забыть о ней, — решительно настроена Наталья Комарова. — От этого исторического наследия нам надо как можно скорее избавляться. С 2012 года у нас действует государственная программа по сносу строений, временно использующихся для жилья, и переселению людей в нормальное правильное жильё. В настоящее время проблема решена процентов на сорок. Нижневартовский район, Югорск, Покачи полностью освободились от балков. Но более пяти тысяч балков всё ещё используются для проживания. Это недопустимо! Администрация Мегиона обещает закрыть этот вопрос в 2020 году. Я бы настойчиво рекомендовала органам местного самоуправления поскорее определяться. Это одна из самых приоритетных задач!

Александр Захаров, представитель общественного совета посёлка Фёдоровский, благодарит губернатора: при помощи окружного финансирования в 2017 году им удалось начать переселение из двух ветхих домов. Вместе с тем требует решения ещё она проблема — с питьевой водой, содержащей много железа. Необходимы финансы для реконструкции химводоочистки.

— Всё, что касается обеспечения людей чистой водой, является главным! — убеждена Наталья Комарова. — Такой объект есть в программе развития жилищно-коммунального хозяйства, но со сроками реализации — за пределами 2020 года. А это никуда не годится! Уверена, что глава Сургутского района нас слушает. Надеюсь, Андрей Трубецкой сигнал мой воспримет правильно — реализовать проект в максимально короткие сроки. Нельзя такие вещи затягивать. Из крупных муниципалитетов у нас аналогичные проблемы в Нефтеюганске, отчасти в Пыть-Яхе, в нескольких поселениях районного звена. Обращаю внимание глав: это главное, что предстоит сделать, в том числе используя концессионные соглашения. Занимайтесь привлечением инвестиций в ЖКХ, давайте думать на этот счет. Жду ваших предложений.

«Никуда не годится!»

От одного из пользователей сети «ВКонтакте» на прямую линию пришёл такой вопрос: «Почему у губернатора Югры самая низкая зарплата (в три раза ниже, чем у ямальского) и кто её определяет?»

— Никуда не годится, что у нашего губернатора зарплата меньше, чем у ямальского, надо что-то с этим делать, — смеётся Наталья Комарова. — Губернатор Югры получает ту зарплату, что записана в законе автономного округа. Он не менялся с 2007 года. И если мы в 2010 и 2011 годах индексировали зарплату бюджетников, то в отношении губернатора такого решения не принималось. Поэтому и наблюдаем такую картину. Может, что-то изменится благодаря этому вопросу? (улыбается). Во-вторых, в законе часть дохода губернатора формируется за счёт премий, а поскольку согласно моей принципиальной позиции руководитель сам себе не вправе назначать премию, то эту часть денежного вознаграждения я и не получаю. В принципе, с учётом моих сегодняшних запросов мне хватает. Но приятно, что вы, мои дорогие земляки, обо мне заботитесь.

«Караван идёт»

Уже в завершение встречи Михаил Ершов, заведующий научно-исследовательским отделом Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, поблагодарил губернатора за поддержку проекта «Югра многовековая». Он предусматривает торжества по случаю 825-летия Югры и создание собственного учебника по истории края. Вместе с тем автономный округ в некоторых масс-медиа уже обвинили в сепаратизме, попытке выделения из Тюменской области.

— Реакция ожидаемая, — считает Наталья Комарова. — На неё, думаю, не следует обращать никакого внимания. Правда есть правда. Это наша история, её обязательно нужно знать, ценить и сохранять. Именно на это нацелен наш с вами проект. У меня и секунды в голове не было никаких тем, связанных с Тюменской областью. Есть главная вещь, которую мы все понимаем, — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра в соответствии с Конституцией является равноправным и суверенным субъектом Российской Федерации. Это то, что не подлежит никакому сомнению, ревизии. И это главное. Спокойно занимаемся своим делом, собираем историю по крупицам. Все ячейки, которые еще не заполнены нашими знаниями, пониманием того, что происходило, должны быть заполнены. Мозаика должна сложиться. И красивейшая картина — Югра — к 825-летию должна быть составлена. Полагаю, мы справимся. Караван идет!