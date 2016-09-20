В Тюменской областной Думе проходят мероприятия VIII Юридической недели.

Проведение акции, адресованной в первую очередь юристам различного профиля, стало доброй традицией в Тюменской области. Ее вновь организовали региональный парламент, Западно-Сибирская правовая палата и Тюменский деловой клуб.

Любой закон — предельно выверенный документ без лишней буквы и запятой. Вот и Юридическая неделя как продукт юристов-профессионалов год от года стремится к совершенству. В этот раз организаторы решили сократить количество дней в «неделе», но сделать её ещё более емкой и насыщенной. Да и посещение мероприятий для участников вновь сделали бесплатным. Главное — заблаговременно зарегистрироваться.

— Сократив количество дней, мы не уменьшили число меро-приятий, — заверил председатель Западно-Сибирской правовой палаты Сергей Шатохин. — Дело в том, что все участники нашей акции являются практикующими юристами. В их интересах, особенно это касается иногородних гостей, мы решили пересмотреть построение программы. Мы рады, что в очередной раз нас поддерживает Тюменская областная Дума, на площадках которой и пройдет большинство мероприятий. Юридическая неделя стала хорошей традицией, и мы горды тем, что аналогов ей в России нет.

VIII ежегодная акция стартовала 27 мая, когда на набережной Туры прошел благотворительный забег юристов «Legal Run — 2017». Это было интересное, но неформальное мероприятие. Впервые серьезно подискутировать на важные для профессионального сообщества темы участники Юридической недели смогли 31 мая. Площадкой для обмена мнениями стала панельная дискуссия «Юридические предпосылки успешных инвестиций». Одним из главных спикеров была председатель комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной Думы Инна Лосева:

— В стратегии регионального парламента в качестве одного из приоритетных направлений работы закреплено создание законодательной базы, благоприятной для инвестиционной деятельности, малого бизнеса, развития промышленности. За последние годы в стенах Думы принято немало законопроектов, направленных на решение этой задачи. К своей деятельности органы исполнительной и законодательной власти подходят очень взвешенно. И результат ощутим — в регион идут инвесторы, которые знают, что их тут не обманут, а помогут и предоставят льготы.

Юридическая неделя традиционно славится не только своими дискуссиями, но и интересными инициативами и предложениями. Так, уже в первый час работы на ее площадках прозвучало предложение о внесении изменений в региональное законодательство. С ним выступилпредседатель Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин. Он предложил дополнить одну из статей закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области», касающуюся перечня организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В ней, по мнению Абдуллина, должна быть и Торгово-промышленная палата Тюменской области, которая уже много лет самостоятельно оказывает поддержку новым и действующим проектам.

— Мы выбрали концепцию, в которую верим, и на сегодняшний день двигаемся сами по себе автономно. Это я считаю не совсем правильным. Включение палаты в инфраструктуру сделало бы общий процесс поддержки предпринимательства в регионе единым и формализовало бы наши взаимоотношения с органами власти, — обосновал своё предложение Эдуард Абдуллин.