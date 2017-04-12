В Тюмени увидела свет пятнадцатая по счёту книга из серии «Жизнь замечательных людей», посвящённой выдающимся деятелям татарского народа Тюменской области.

Неизменный автор, составитель, редактор всех книг серии — Ханиса Алишина, директор центра тюркологии Тюменского государственного университета, профессор кафедры общего языкознания ТюмГУ, доктор филологических наук.

Уникальная серия «Жизнь замечательных людей» издается с 2011 года. Читатели уже смогли узнать интересные факты о жизни и судьбе основоположника литературы сибирских татар Булата Сулейманова, депутата Госдумы РФ Эрнеста Валеева, поэта Сагита Сагитова, первого татарского ученого-фольклориста Хамита Ярми и других известных людей.

Пятнадцатый томик посвящен Герою Советского Союза Хамиту Неатбакову. Как рассказала Ханиса Алишина, идея написать об уроженце старинного села Карбаны Ярковского района, погибшего в 1944 году при освобождении Польши, родилась 9 мая 2010 года. Тогда в селе открылся памятник Неатбакову и всем его односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне…

— Ярковская земля богата на героев, — говорит Ханиса Чавдатовна, — здесь родились и жили шесть Героев Советского Союза, два Героя России, два полных кавалера солдатского ордена Славы. Из шести Героев СССР с войны живыми вернулись трое. Хамит Неатбаков остался лежать в польской земле.

Он погиб 23 сентября 1944 года, спасая раненых на поле боя. А звание Героя санинструктору, коммунисту Неатбакову было присвоено годом раньше — за спасение десятков раненых солдат и командиров при операции по форсированию Днепра.

Хамит Неатбаков родился в 1904 году и до отправки на фронт жил и работал в родном селе Карбаны. С молодых лет проявлял большую активность и даже был старостой местной мечети. Работал делопроизводителем, возглавлял колхоз, вступил в комсомол, в партию, женился. В 1942 году ушел добровольцем на фронт.

Летом и осенью 1943 года при переправе через Днепр старший сержант медицинской службы Хамит Неатбаков был на передовых рубежах. На правом берегу реки советские части создали плацдарм, который надо было удержать любой ценой. Цена оказалась большая — солдаты гибли, получали ранения.

Из схватки раненых бойцов выносил Хамит Неатбаков, а затем переправлял их на лодке на левый берег. 3-4 октября под постоянным стрелковым, минометным, артиллерийским огнем, под пулями, снарядами и бомбами он вывез в безопасное место 86 человек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.11.1943 г. Неатбаков Хамит Ахмедович был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» — за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство.

Автор книги Ханиса Алишина отметила, что большую помощь в издании очередного тома оказали региональное отделение партии «Единая Россия» и первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, секретарь ТРО «Единая Россия» Андрей Артюхов.