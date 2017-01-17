В копилке наград, которыми отмечена работа коллектива «Тюменских известий» более чем за четверть века существования газеты — солидное пополнение. Редактор отдела парламентской жизни Алла Горелова удостоена почётного нагрудного знака Тюменской областной Думы.

Таким образом региональные законодатели отметили профессиональные заслуги Аллы Владимировны: глубокое знание парламентской тематики, аналитичность и злободневность её публикаций, безупречную журналистскую репутацию.

От имени и по поручению спикера Сергея Корепанова заслуженную награду вручал на редакционной планёрке первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов. Он не только сказал много тёплых слов в адрес виновницы торжества, но и успел обстоятельно обсудить с журналистами «ТИ» самые актуальные проблемы в жизни редакции.