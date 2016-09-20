Вчера в детском доме «Сияние севера» побывали гости из Тюмени и Салехарда.

Поздравить ребят с праздником в поселок Кировский Исетского района приехал Сергей Корепанов, председатель Тюменской областной Думы, член общественного совета по реализации партийного проекта ямальских единороссов «России важен каждый ребенок».

С сотрудниками и воспитанниками учреждения, принадлежащего Ямало-Ненецкому округу, познакомились депутат Тюменской областной Думы, куратор проекта «России важен каждый ребенок» на юге региона Елена Кашкарова и депутат законодательного собрания Ямала, координатор партийного проекта в автономии Елена Лаптандер. Депутаты привезли в библиотеку «Сияния севера» более сотни книг, среди которых произведения ямальских писателей, художественные альбомы, пособия для занятий рукоделием и творчеством. Кроме того, фонд детского дома пополнился дисками с фильмами об освоении Тюменского Севера.

Утром, перед поездкой, Сергей Корепанов провел рабочую встречу, на которой отметил, что ямальский детский дом «Сияние севера» много лет находится под опекой областного парламента. Депутаты традиционно участвуют в организации праздников в День защиты детей, День знаний, День учителя, дарят подарки к Новому году и на выпускной. Они помогают организовать поездки детей на концерты и театральные представления. Как отметил Сергей Евгеньевич, сотрудники Думы всегда готовы содействовать встрече воспитанников учреждения с любыми интересными для них людьми, в том числе депутатом Госдумы РФ, выдающимся шахматистом Анатолием Карповым, депутатом регионального парламента, чемпионом мира по боксу Евгением Макаренко…

Ребята в любое время могут побывать в областном парламенте в рамках информационно-образовательного проекта «Открытая Дума», посещать краеведческие и художественные выставки. Дети имеют возможность присоединиться к электронной викторине на тему «Если бы я был депутатом», участвовать в многочисленных конкурсах, проводимых Думой и партией «Единая Россия»: рисовать на темы, посвященные Тюмени, проблемам экологии, конституционному праву.

С 2012 года к 1 июня в здании парламента торжественно открывалась фотовыставка «Галерея детства»: размещались портреты сирот, готовых к усыновлению или опеке. На средства из депутатских фондов выпускались видеоролики, которые позволяли будущим родителям ближе познакомиться с детьми. Благодаря проекту из 123

героев выставки нашли новый дом 118 ребят, в том числе с особенностями здоровья.

Сотрудники регионального парламента занимаются сбором детских вещей для тюменской общественной организации «Особый ребенок», объединяющей сотни семей, воспитывающих детей-инвалидов. Они участвуют в сборе пожертвований для земляков, попавших в сложную жизненную ситуацию. На средства единороссов строится жилье для молодых многодетных семей.