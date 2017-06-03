Как быстро похудеть?! Один из самых популярных запросов в поисковиках круглый год. А в первые дни лета количество кликов растёт просто астрономически. В погоне за красотой перед отпуском-морем-пляжем, покупкой летних нарядов прекрасные дамы переживают столько физических испытаний, что даже страшно за них становится. И ведь не все выдерживают. И не всё можно выдержать. Узнаем, что может нанести непоправимый вред женщине вместо ожидаемого «вау-эффекта».

БЫСТРОЕ ПОХУДЕНИЕ

Интернет пестрит всевозможными заголовками диет звезд, бешеных сушек, супер-упражнений и таблеток. И даже если вы действительно быстро похудеете, где гарантия, что это не оставит тяжкий след для здоровья. Однозначно у вас испортятся настроение (часто видели веселого голодного человека?) и сон. Могут начать лезть волосы и ломаться ногти (нехватка питания). Высок риск получить гормональный сбой, нарушить функционирование сердечно-сосудистой системы — с давлением, головными болями и прочими сопутствующими «радостями». Наверняка снизится иммунитет — вылезут все хронические болячки. Скорее всего, обвиснет кожа. А если вдобавок ваше «быстрое похудение» связано с приемом химических веществ, то возможны аллергические реакции, самоотравления, эрозии и язвы желудка и кишечника.

ПИЛИНГ

Пилинг — один из наиболее популярных косметологических способов улучшения состояния кожи и ее внешнего вида. Однако он сопровождается повреждением поверхностных, а иногда и глубоких структурных кожных слоев. Редкие, но возможные осложнения после пилинга могут негативно отразиться на конечном результате процедуры. Повышается ее чувствительность к ультрафиолету и тепловому излучению, изменяются реакция сосудов и обменные процессы, на что влияет и индивидуальная чувствительность организма. Чем глубже затрагиваемый воздействием слой кожи, тем сильнее реакция: более глубокий пилинг приводит и к более значительным осложнениям. Интернет пестрит картинками женщин, получивших химические ожоги разной степени тяжести. Полюбопытствуйте. Никто не застрахован!

ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ

Ожоги от горячего воска тяжелые и встречаются более часто, нежели вы думаете. Восковая депиляция повышает риск инфицирования. Процедура не рекомендуется людям с ослабленным иммунитетом и женщинам, которые применяют крем от морщин или средства по борьбе с угревой сыпью, содержащие ретинол, поскольку из-за него кожа становится очень чувствительной и возрастает вероятность ее снятия вместе с волосами. Есть еще одна проблема: вросшие волосы. Кончики новых волос тоненькие и часто не имеют сил, чтобы пробиться сквозь кожные покровы. Поэтому они начинают отрастать параллельно им. Противопоказания: беременность, сахарный диабет, варикоз, заболевания сердца и некоторые другие. Ее нельзя делать при ссадинах, царапинах, прыщах и прочих воспалительных процессах на коже.

ФИШИНГ

Маникюр и педикюр с помощью рыбок гарра руфу, которые объедают омертвевшие клетки кожи, и она становится ровной и гладкой. Но, к примеру, некоторые штаты Америки уже запретили использовать рыбку-доктора, утверждая: нет гарантии того, что она не переносит инфекции. Некоторые SPA-салоны используют другие виды рыб, которые называются чин-чин. Они ведут себя более агрессивно — сосут кровь и, соответственно, распространяют переносимые кровью заболевания. Если на коже есть порезы, можно заразиться через воду в бассейне или непосредственно через рыб.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

Его часто наносят перед отпуском, чтобы морская вода красоту не смывала. Чаще всего процедуре подвергаются глаза (стрелки), брови и губы. К более общим противопоказаниям можно отнести беременность и все болезни, которые препятствуют пирсингу (читай выше).

СОЛЯРИЙ

Перед наступлением лета девушки бегут в солярий, ведь предстоит надеть платьица-юбочки-шортики и бледные ножки, выглядывающие из них, никто не хочет. Большинству нужен загар — так тело видится стройнее и многим кажется красивее. Да и солнце летом бывает разным. Может и не прилипнуть. О вреде соляриев написано и сказано многое: рак кожи, проблемы с щитовидной железой, ранние морщины, ожоги... Но охота пущи неволи. Как это ни парадоксально, но посещать солярий нельзя тем, кто одержим загаром. Если просмотреть статистику несчастных случаев и трагедий после посещения солярия, то жертвами становятся, как правило, женщины, для которых загар — наркотик. Те же, кто знает свою меру и не пренебрегает медицинскими рекомендациями, редко попадает в этот черный список.

Есть даже опрос для определения зависимости от искусственного солнца — танорексии. Противопоказания солярию: злокачественные новообразования любой локализации, болезни крови и склонность к кровотечениям, гиперфункция щитовидной железы, системные заболевания соединительной ткани, хронические заболевания жизненно важных органов (сердца, сосудов, почек), кахексия (истощение, болезненная худоба), беременность.

ПИРСИНГ

К лету многие девушки украшают свои пупки различными висюльками. Что ж, когда аккуратный животик поблескивает каким-то ювелирным изделием, это, бесспорно, манит противоположный пол и вас можно понять. Но вряд ли кто-то задумывается, что эта несложная процедура может серьезно ударить по здоровью и даже быть смертельной. Заражение во время операции — главная опасность пирсинга. Подхватить можно любое заболевание, передающееся через кровь, и у мастера на дому, и в профессиональном салоне, и в элитном салоне красоты. Больные гепатитом и ВИЧ порой еще не знают о своём диагнозе или просто скрывают его от мастера. Эти серьезные вирусные заболевания также являются противопоказанием к пирсингу.

Около 20 процентов проколов заканчиваются серьезными осложнениями. Чаще всего это сильное воспаление и кровотечение, отек, нагноение и аллергическая реакция. Надо учитывать то, что после прокола нужен тщательный уход за областью пирсинга. Пирсинг нарушает жизненно важные процессы в организме. Все слышали про акупунктуру как способ излечиться, только лишь воздействуя на определенные точки. И вот представьте, если вместо точки, отвечающей за зрение или работу сердца, появляется дырка. Проблем со здоровьем после этого не избежать. Если вы страдаете эпилепсией, экземой, псориазом, диабетом, заболеваниями крови, желудка, почек, бронхиальной астмой, пороком сердца, системными заболеваниями или ревматизмом, то вам категорически запрещен пирсинг.