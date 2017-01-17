Недавно 19 команд из общеобразовательных учреждений, военно-патриотических клубов, объединений и кадетских классов Тюменской области приняли участие в шестой по счету областной военно-спортивной игре «Граница – 2016».

Юные пограничники одолели историческую викторину, прошли строевой смотр, показали себя в конкурсе по стрельбе из пневматической винтовки и военизированной эстафете, познакомились с устройством автомата Калашникова, спели на конкурсе военно-патриотической песни.

Одной из команд-участниц нынешней игры стала команда Новозаимской средней школы. С ней «Тюменские известия» познакомили читателей еще в прошлом году, когда журналисты приехали в Новую Заимку, чтобы вручить администрации села флаг «Бессмертного полка России» — заслуженную награду здешним педагогам и специалистам за высокий уровень военно-патриотического воспитания молодого поколения — воспитания не на словах, а на деле. Тогда на церемонии передачи флага присутствовал и кадетский класс.

И вот — отличная новость: сборная команда Новозаимской средней общеобразовательной школы заняла в общекомандном зачете «Границы» второе место! Тот случай, когда «серебро» ценится ничуть не меньше «золота»…

Подробности мы узнали, что называется, из первых рук: их нам поведал старший мичман в отставке Петр Федотов. Именно он занимается в Новой Заимке наставнической работой с кадетами. К слову, к нам в гости в редакцию он приехал 1 июня, в свой профессиональный праздник — День Северного флота России.

— Мы приехали на «Границу» поддержать наших учеников с союзом ветеранов «Боевое единство» села Новая Заимка, — рассказывает Федотов, — болели за них, давали советы. И страшно радовались, когда ребята заняли призовое место!

...Перед игрой кадетов из Новой Заимки обучал искусству пограничных маневров глава Колесниковской сельской администрации Заводоуковского района, ветеран пограничных войск Руслан Бетхаметов. А в течение года с ребятами занимается руководитель группы допризывной военной подготовки «Витязь» Александр Шемякин. Ветераны, в том числе и Пётр Федотов — частые гости у кадетов.

— Взять наставничество над кадетами мне как-то предложила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Алла Максименко, — вспоминает Петр Прокопьевич, — с той поры я прихожу к ним на тематические уроки, мы встречаемся на митингах, парадах и праздниках, приуроченных к памятным военным датам.

Сегодня мичман в отставке является заместителем председателя Союза военных моряков Тюменской области, руководит общественным фондом «Боевое единство Заводоуковского района». За его плечами — 27 лет службы в военно-морском флоте. Из них 6 лет он был старшиной команды торпедистов на плавбазе атомных подводных лодок, а после курсов повышения квалификации 17 лет служил в спецчасти Северного флота старшим мастером ядерных боеприпасов. Вот такая биография!

— Конечно же, в первую очередь кадеты во время наших встреч спрашивают меня о службе на флоте, — делится с нами Петр Федотов, — но я до сих пор не имею права рассказывать им некоторые подробности. Что касается самих ребят… В них меня неизменно поражает чистота души. И ты сам от них этой чистотой тоже заряжаешься. Говорят, молодежь у нас нынче не та пошла. Не согласен! С ними нужно работать, их нужно слышать. И если вкладывать в них хорошее, результат сразу виден.

…Во время игры Федотова поразило, что девочки, соревнуясь с парнями, мало в чем им уступали.

— Девчонки выкладывались по полной! — восхищается Федотов. —Одна бежит — ножки худенькие, берцы тяжелые, а она в них по лужам так стойко шлепает!

…Сегодня в кадетском классе Новозаимской средней школы — семеро выпускников: три парня и четыре девушки. Все они так или иначе решили связать свою будущую профессию со служением Родине:

— Наш выпускник, командир кадетского класса Владимир Лещенко, в этом году будет поступать в ТВВИКУ, — с гордостью перечисляет наставник кадетов, — кто-то решил идти в Челябинское летное училище, кто-то — в Курган, учиться на пограничника. Есть желающие поступать в школу полиции, одна девочка решила стать кинологом. В общем, эти ребята уже стали на крыло. Семь футов им под килем, а мы будем воспитывать новые кадры!

Надо сказать, что и в семье самого Петра Федотова уже есть преемственность поколений. Старший внук Дмитрий окончил кадетский морской корпус имени Андрея Первозванного, затем — Морскую академию рыбного флота, сейчас получает второе высшее образование — магистратура права. Одновременно находится на службе по контракту в одной из частей Балтийского флота. Средняя внучка Арина в своей гимназии активно участвует в патриотических мероприятиях. А младший, восьмилетний Данил, и вовсе заявил: «Пойду-ка я, деда, в кадетку!»…

…22 июня выпускники-кадеты и ветераны из «Боевого единства» Новой Заимки планируют высадить аллею возле школы в честь выпускников школ 1941 года. А в планах Петра Федотова — установить в селе памятник морякам: два скрещенных между собой якоря. Памятник воинам локальных конфликтов в Новой Заимке уже открыли в прошлом году. В конце мая здесь появился памятный пограничный столб, а вот якорей до сих пор нет. Но будут! В этом Петр Федотов твердо уверен.