День защиты детей в Тюмени предлагает столько различных «отмечательных» мероприятий, что глаза разбегаются — и у детей, и у взрослых. Среди множества праздничных площадок мы выбрали ТРЦ «Остров». Его коллектив обещал гостям весьма любопытную программу: командные и настольные игры, знакомство с «Ветеринарной стоматологией № 1» и — самое интересное — первый фестиваль воздушного змея!

В этот день третий этаж центра превратился в настоящий остров — остров детства. Играли все! Малышня, к примеру, возилась в «песочнице», наполненной… уральскими самоцветами: их можно было грузить в кузов машинок лопатками! Неподалёку в бассейне ребятня удочками и сачками ловила пластиковых рыбок. В зоне игровых автоматов было не протолкнуться. И всё это — под аккомпанемент музыкальной школы-студии «Liverpool», юные ученики которой самозабвенно играли для зрителей на гитарах и барабанах.

…За одним из столов ребята дружно рисовали своих домашних питомцев, щенков и котят. Собрались они тут не случайно: их ждала веселая викторина от «Ветеринарной стоматологии № 1».

— Как видите, наша аудитория — не только студенты, практикующие врачи и взрослые владельцы домашних животных, но и дети. Это очень благодарные слушатели! — делится с нами главный ветеринарный врач «Ветеринарной стоматологии № 1», директор гостиницы для животных «Зоокурорт» Татьяна Корчнева. — Мы сотрудничаем с ТРЦ «Остров» уже второй год. Проводили конкурс рисунков, теперь вот образовательную викторину с призами. Нужно учить ребят тому, что за любое животное нужно нести ответственность. Что это не игрушка, а настоящий друг, требующий любви и заботы.

Викторину организовали совместно с представителями компании «Hill’s» и ветеринарной клиникой на Олимпийской, 28. Её участники узнали много нового о своих любимчиках: сколько зубов у собаки и нужно ли их чистить, нужно ли мыть пса, который живет в будке, какие прививки и когда надо ставить домашним животным.

Сережа и Ксюша Покузеевы, которые знали ответы почти на все вопросы, поспешили сообщить:

— Нашего кота зовут Васька Арбузов, ему такое имя дали, потому мы очень арбузы любим. Мы его еще котеночком нашли на огороде, жалко стало — да и взяли его. А еще у нас есть собака Тузик, он у нас во дворе живет и все время убегает. Мама говорит, что собакам, как и людям, нужна свобода, поэтому мы его понимаем, но за забор не пускаем…

…На парковке торгового центра уже все было готово для запуска воздушного змея. Анастасия Свечникова, заместитель руководителя отдела маркетинга ТРЦ «Остров», рассказала нам: именно здесь проводят мероприятия «нестандартных» форматов. Проводили турнир по сборке кубика Рубика, в прошлом году дети расписывали стены торгового центра эмульсионными красками. И вот сегодня планируют запустить в воздух около трехсот воздушных змеев!

Для того чтобы получить фирменного змея от ТРЦ «Остров», нужно было с 20 по 31 мая совершить покупку в детских магазинах и на развлекательных площадках ТРЦ, получить купон на кассе в магазине и зарегистрировать его на сайте. В обмен на купон 1 июня покупатели получили воздушных змеев.

…После 19 часов в воздухе появились первые воздушные змеи. Одним из первых полетел «орёл», которого умело подняли в небо мама с дочкой Наталья и Лиза Даниловы:

— Мы раньше никогда не запускали змея, это оказалось очень даже просто! — победоносно делится с нами мама Наталья.

Но не у всех получалось так гладко. Некоторые змеи оказались весьма капризными летательными аппаратами: отказывались подняться в воздух, несмотря на сильные порывы ветра. Многим папам приходилось самим разгоняться и бежать внушительную дистанцию, чтобы поднять змея в небо.

…Вот их уже около сорока в небе! Они гордо реют над «Островом», им радостно сигналят проезжающие мимо дальнобойщики. С каждой минутой народу на парковке становится все больше. Детский азарт передаётся взрослым, и тем, кто пришел сюда без собственного летучего «земноводного», становится немножечко грустно. А потом всё равно весело!

— Моего змея я назову Даша, надо его держать, чтобы он не улетел в космос! — пятилетняя Юля Богатырева расплывается в счастливой улыбке.

Серьёзный Илья Васильев, уже отправивший своего змея в воздух, заявил: возможно, он тоже долетит до космоса. А пока мы узнали его мысли по поводу праздника:

— Я своего змея буду защищать, сегодня же праздник такой, защитный. Меня мама с папой защищают, а я его — от ветра и птиц. А почему праздник так называется, я пока не понял. Может быть, потому, что в другие дни надо взрослых защищать?!