В 2015 году Андрей Шехирев переехал вместе с супругой из Тюмени в Вагайский район. Уверяет: сельская жизнь для него не менее привлекательна, чем городская.

Школа «скорой»

— Неужели вот так просто было горожанину привыкнуть к деревне? — допытываемся.

— Мне и привыкать не пришлось. Сам я родом из Абатского района, села Ленинка. Супруга из села Вагай. Решили здесь остановиться. У меня и привычный маршрут «работа — магазин — дом» не изменился, — улыбается собеседник. А работает Андрей Николаевич в Черноковском отделении сестринского ухода (филиал областной больницы №9). Заведующим.

О годах учёбы рассказывает в нескольких словах: в 2009-м окончил Ишимский медицинский колледж. В том же году поступил в Тюменскую медакадемию и устроился на Станцию скорой медицинской помощи.

— «Скорая» — отличная школа для доктора, — рассуждает. — Это проверка на прочность, умение оперативно действовать в сложных ситуациях. Они в такой работе, увы, не редкость. За помощью обращаются люди разного возраста, с разными проблемами. Каждое дежурство ты словно снова и снова сдаёшь экзамен: справишься — не справишься. В моей практике случалось всякое. Однажды даже оружием на очередном вызове угрожали. Ничего, обошлось… Нужно и психологом быть, и уметь себя защитить. В работе на «скорой» — много нюансов и тонкостей. Этим она и была для меня привлекательна. Опыт, который получил за шесть лет там, выручает и сейчас.

Опыт молодого доктора (ему всего-то 28 лет!) оценили и предложили должность заведующего отделением. Коллеги приняли Андрея Николаевича очень дружелюбно.

— Коллектив большой? Наверняка женский? — предполагаю.

— Трудится здесь 21 человек. Действительно, в основном женщины. За исключением четырёх кочегаров и завхоза. Здесь каждый хорошо знает свою работу. Потому не приходится быть суровым начальником, — смеётся.

Его рабочий день — с восьми утра до пяти вечера. Иногда приходится задерживаться, чтобы разобраться с бумагами. Их, отмечает доктор, не так много. Медицинскую документацию он ведёт в основном в электронном виде. Так молодому человеку привычней.

На приём к нему приходят не только жители села Чёрное. Приезжают и из окрестных деревень. В помощь доктору — опыт, знания и… фонендоскоп. Если требуется дополнительное обследование — УЗИ, рентген и другие — пациента отправляют в райцентр. В определённых ситуациях везут санитарным транспортом отделения.

Когда работа в удовольствие

К слову, в этом же помещении сейчас располагается и ФАП. Прежде всё здание занимала участковая больница.

— Своё летоисчисление она ведёт с 1928 года. Наш первый доктор — Нонна Васильевна Мосеева. В её честь и назвали центральную улицу села Чёрное, — сообщает Зоя Александровна Милёхина, старшая медсестра, и обращает наше внимание на стенд: — Видите, вот портрет Нонны Васильевны. Сохранилась и фотография больницы. Видите, какой она была в 1928-м.

Для врачей, медсестёр, поваров… — всех, кто трудится в отделении не один год, эта самая больница — нечто большее, чем просто место работы. Столь трепетное отношение к ней, признаться, подкупает.

— На стенде показана лишь малая часть фотографий наших коллег. Мы их не забываем, — продолжает рассказ Зоя Александровна. — Нередко у стенда задерживаются и наши пациенты. Они рады увидеть знакомые лица. Многие помнят Анатолия Никитича Копотилова. С 1974 года он возглавлял коллектив, более 40 лет был заведующим. Написал историю этой больницы.

Конечно, она сильно изменилась внешне в последнее время, но здесь всё так же светло, уютно и тепло. Есть процедурный кабинет, лаборатория, небольшая столовая и пищеблок, где, уверяет Андрей Шехирев, готовят диетические блюда по-домашнему вкусно. А медработники обеспечивают необходимый уход пациентам. Профиль стационара, в котором 15 койко-мест, — терапевтический. Лечат здесь различные заболевания, чаще всего — хронические.

— Люди ценят такое доброжелательное отношение. Спасибо говорят нередко. Пациенты мне доверяют. На меня надеются. Самое важное — чувствовать, что ты полезен, видеть, что принёс облегчение, — рассуждает Андрей Николаевич. Обратно в город уезжать он не планирует. Молодой семье в Вагае предоставили служебное жильё. Согласитесь, неплохая поддержка по нынешним временам. К месту работы добраться несложно — из Вагая в село Чёрное и обратно регулярно ходят автобусы.

— Мне нравится моя профессия, условия работы, коллектив отделения, — настаивает. — Чего ещё желать?.. Чувствую себя здесь на своём месте.