Однажды сын-подросток спросил её: «Ты на твоей работе самая важная? Почему тебе звонят и ночью, и в выходные?» Наталья Ситникова улыбнулась: «Работа у меня такая — ответственная, от товаротранспортного отдела по учёту нефти на нефтепроводном предприятии зависит всё».

Наталья Ситникова — заместитель начальника отдела в Тюменском управлении магистральных нефтепроводов — нисколько не покривила душой, отвечая сыну: товаротранспортные отделы по учёту нефти в подразделениях АО «Транснефть — Сибирь» действительно играют очень важную роль.

— Нисколько не преувеличивают, когда говорят, что диспетчерский пункт — это мозговой центр любого управления, — считает Наталья Владимировна. — Здесь знают про нефть, текущую по трубопроводу, всё. В курсе, какой объём перекачан за сутки, за месяц, год. Определяют, каково качество того углеводородного сырья, которое в данный момент поступило от нефтедобытчиков. Мы первыми реагируем на нештатные ситуации. И ещё помним: от того, как сработают диспетчеры, во многом зависит и то, какую премию получит коллектив.

Наталья Владимировна прикипела душой к этой хлопотной службе. Однако в декабре 1985-го пришла в районное нефтепроводное управление (так тогда называлось управление магистральных нефтепроводов) совсем на другую работу — сменным инженером, в обязанности которого входил контроль за комплексом технических средств. Вообще-то, получив специальность химика в Тюменском индустриальном институте (теперь это университет), Наталья отправилась по распределению в Кемерово, в ПО «Кузбассхимчистка». Но уже через год круто развернула свою судьбу, вернувшись в Тюмень — город, ставший родным за пять студенческих лет. Из всех предложенных мест для продолжения трудовой биографии девушка выбрала нефтепроводное управление. И, как теперь понятно, выбрала навсегда.

Контролировала оборудование, а сама наблюдала за диспетчерами. И видела, как много зависит от них, от их умения в абсолютно короткий промежуток времени проанализировать ситуацию, принять решение и начать действовать. Теперь она знает, что каждая ситуация индивидуальна, и грамотная работа диспетчерского персонала зависит не только от точного исполнения алгоритма, но и от накопленных знаний.

Не отрываясь от производства, прослушала курс по проектированию и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ — 500 часов — в том же индустриальном. Получила новую специальность и стала заместителем начальника товаротранспортного отдела, успев к тому времени поработать инженером по качеству, узнать, как выглядит и как пахнет нефть (оказывается, далеко не все сотрудники предприятий трубопроводного транспорта сталкиваются с нефтью, её видят лаборанты химического анализа, операторы товарные и те, кто ремонтирует трубопровод).

Ещё работая сменным инженером, Наталья Владимировна оценила отношения в диспетчерской службе, для которых характерны взаимовыручка, взаимопонимание, слаженность и дружба, основанные, как она поняла позже, на понимании той высокой ответственности, которая лежит на плечах каждого члена коллектива.

…Рабочий день Натальи Владимировны очень напряжённый, с первых утренних минут. Накал спадает в обеденное время, и тогда Ситникова работает с документами — в этот час почти не звонит телефон, можно сосредоточиться. Именно в обеденное время Наталья Владимировна старается оформить документы на технические переключения трубопровода — эти бумаги требуют абсолютной точности и выверенности. При работе над ними нельзя отвлекаться, а в текучке обычного трудового дня, когда необходимо отвечать на звонки, готовить сводки, легко допустить ошибку.

Таким же удобным бывает и время после окончания смены, когда Ситникова остаётся в своём кабинете, чтобы завершить все самые-самые важные дела и отправиться домой, где ждёт к ужину сын. Парню давно пришлось стать самостоятельным и очень ответственным, ведь мама всё время на работе. Она и дома остаётся «на проводе» — очень часто ей звонят со службы и поздно вечером, и в выходные дни.

Признаётся: забыть про работу удаётся только в отпуске. Всё другое время нефтепровод держит её в напряжении, ей нельзя выпадать из процесса.

У Натальи Ситниковой никогда не было цели построить карьеру. Работала всегда на совесть. Продвижение по службе случалось как-то само собой по мере приобретения новых знаний, опыта. Учиться не перестаёт и сейчас. И не только в рамках обязательных курсов, которые проходят все работники системы трубопроводного транспорта. Читает статьи — в интернете, в технической литературе — не только по своей специальности, но и по смежным темам, расширяя горизонты, укрепляя ту платформу для принятия решений, которая сформировалась с годами и практическим опытом. Любая сложная ситуация — а её работа на них щедра — требует багажа дополнительных знаний.

Если бы молодые инженеры спросили, что нужно делать, чтобы много зарабатывать (а этого сегодня хотят все, кто только начинает свою трудовую биографию), Наталья Владимировна ответила бы: нужно нарабатывать опыт, накапливать знания, оттачивать навыки и делать своё дело лучше всех — тогда большая зарплата от тебя не уйдёт.

Современным студентам, считает Ситникова, повезло меньше, чем её ровесникам, которым в вузе не только дали хорошие знания, но и научили ориентироваться в специальной информации, быстро принимать решения. Подтверждение тому, что однокурсники могут быть благодарны своим педагогам и институту, получает на встречах выпускников, среди которых хватает и людей при серьёзных должностях, и миллионеров.

Несмотря на собственную успешность в профессии, Наталья Владимировна считает, что женщина на самом деле должна больше думать о доме, о семье, а не о работе. Но у неё не всегда получается именно так.

Сегодня её основная забота — сын Данил. Мальчик закончил девятый класс и принял своё первое серьёзное решение продолжить обучение уже не в стенах школы. Но не только образование важно дать сыну, уверена любящая его мама. Важно подготовить парня к нашей такой непростой жизни. В её юности было всё гораздо определённее и надёжнее — государство давало куда больше гарантий… Сейчас надо надеяться только на себя, свою семью.

В коллективе Тюменского УМН Наталью Владимировну считают не только супернадёжным специалистом. Много лет она входит в состав спортивной команды управления — на спартакиадах, которые проходят в АО «Транснефть — Сибирь», бегала на лыжах, играла в волейбол. Готовилась к стартам практически круглый год: отводила сына на тренировку, а сама в это время совершала забеги.

Совсем недавно медики «списали» её на трибуну для болельщиков, но в спортивных рядах Наталья Ситникова осталась, ведь она шахматистка, побед которой на спартакиадах предприятия не сосчитать. Лишь четыре раза за всю историю она не была лучшей шахматисткой. Упустила победу в прошлом году — среди соперниц появилась кандидат в мастера спорта. Но нынче настроена по-боевому и готова бороться за первое место. Кстати, в лыжных гонках она тоже не была в отстающих — первых мест, признаётся, не занимала, но в тройку призёров всегда попадала.

Быть в форме — рабочей и спортивной — помогает привычка к физическим нагрузкам и к закаливанию. Наталья с наступлением вирусной слякоти обливается ледяной водой, придерживаясь методики Порфирия Иванова. И… не ходит на больничный. Так что она — ценный кадр для такого сложного производства, как трубопроводный транспорт нефти.