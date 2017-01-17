1 июня по праву считают негласным профессиональным праздником акушеров-гинекологов, ведь благодаря их помощи на свет появляются малыши… Именно эти специалисты помогают женщинам обрести радость материнства. Поэтому открытие в День защиты детей в Тюмени образовательной Школы Российского общества акушеров-гинекологов её участники посчитали вполне символичным.

Тюменская область стала седьмым регионом-участником этой образовательной программы. Основная цель школы — пропаганда последних достижений в акушерстве и гинекологии, повышение уровня квалификации практикующих докторов. Кроме того, двухдневное обучение позволит специалистам получить квалификационные баллы, которые будут учитываться при сертификации и аттестации специалистов по системе непрерывного медицинского образования.

— Программа школы для каждого региона формируется отдельно, для Тюменской области отобраны темы, связанные с перинатологией. Выхаживание недоношенных детей, оказание экстренной помощи беременным при угрожающих состояниях — эти и другие задачи требуют сегодня от врачей более современного подхода, более современных знаний. И наши специалисты готовы к новым знаниям. В нашем регионе один из лучших показателей младенческой смертности в стране. Но мы не собираемся останавливаться. Поэтому благодарим Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, который привез на тюменскую землю россыпь звезд отечественной медицины и науки, — сказала на открытии Инна Куликова, директор департамента здравоохранения Тюменской области.

Наталья Шевчик: «Акушеры-гинекологи Тюменской области — это продвинутые и высокопрофессиональные специалисты, всегда готовые учиться».

— Многие технологии, о которых мы будем говорить, уже применяются на практике в зарубежных и некоторых российских клиниках. И выйдя с конференции, врачи уже сегодня могут применить их на практике. Например, я как онколог-гинеколог могу сказать, что лечение онкологии в гинекологии — это очень сложный процесс. Один из эффективных методов здесь — мультитаргетная терапия. Она заключается в том, что препарат, который получает больной, имеет разнонаправленное действие на несколько точек зарождения и развития опухоли. В случаях лечения запущенного рака яичников 3 стадии или рака шейки матки эти препараты позволили вдвое увеличить эффективность терапии. Раньше этих больных считали безнадежными. А сейчас есть перспективы добиться достаточно хороших результатов, — рассказал о предстоящей работе Левон Ашрафян, один из преподавателей региональной образовательной школы — академик РАН, д. м. н., профессор, заведующий научно-исследовательским отделом раннего канцерогенеза, профилактики, диагностики и комплексного лечения онкологических заболеваний женских репродуктивных органов Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России.

Работа школы в Тюмени рассчитана на два дня: 1 и 2 июня. Уже в первый день на «занятиях» присутствовало более 600 врачей — акушеры-гинекологи, неонатологи, педиатры, анестезиологи-реаниматологи… Врачи медицинских учреждений юга Тюменской области получили возможность участвовать в ней в формате онлайн.

Одно из достоинств организации образовательной школы — ее интерактивный формат: мастер-классы, лекции и семинары сопровождаются дискуссиями с экспертами, разборами клинических случаев. В программе заявлено выступление более чем 40 спикеров, три круглых стола и три мастер-класса.

— Акушеры-гинекологи Тюменской области — это продвинутые и высокопрофессиональные специалисты, всегда готовые учиться, — подчеркнула на открытии первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик. — К нам приехали удивительные люди, радует, что они считают своим профессиональным долгом выезжать в регионы и повышать уровень профессиональных знаний и компетенций, проводить мастер-классы, консультировать и просто общаться со специалистами, которые живут этими же темами.