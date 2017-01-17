На вопросы тюменских садоводов отвечает Алексей Сергеевич Кучеров, региональный руководитель партийного проекта партии «Единая Россия» «Дом садовода — опора семьи», председатель Тюменского регионального отделения Союза садоводов России.

«На очередном собрании правления председатель нашего общества объявил, что у СНТ имеется задолженность порядка 1 000 000 рублей перед электросетями и что Тюменская энергетическая компания подала на нас в суд.А недавно мы узнали, что с нашим председателем встречались какие-то юристы, которые советуют в данной ситуации ликвидировать наше садоводческое общество и предлагают свои услуги. Якобы после ликвидации город возьмет нас на баланс и платить уже будет не нужно. Так ли это в действительности, или нас пытаются ввести в заблуждение?»

Семья Савченко, г. Тюмень.

Для начала уточним: полная процедура ликвидации садоводческих объединений установлена главой 9 Федерального закона № 66-ФЗ. Согласно закону принять решение о ликвидации общества, назначить ликвидационную комиссию, определить порядок и сроки ликвидации может только общее собрание членов СНТ или собрание уполномоченных.

При этом, согласно пункту 3 статьи 40 Федерального закона № 66-ФЗ, при ликвидации объединения как юридического лица права его бывших членов на земельные участки и другое недвижимое имущество сохраняются.

После ликвидации объединения как юридического лица его бывшие члены имеют право продолжить ведение садоводства, огородничества или дачного хозяйства на соответствующем земельном участке в индивидуальном порядке.

Объекты инфраструктуры, расположенные на территории ликвидированного объединения, в силу Федерального закона № 66-ФЗ, а также пункта 2 статьи 244, статей 210 и 253 Гражданского кодекса Российской Федерации будут являться совместной собственностью членов бывшего объединения, которые вправе владеть, пользоваться и распоряжаться данным имуществом и обязаны нести бремя расходов на его содержание.

Таким образом, организовать текущее содержание коммунальной или дорожно-транспортной инфраструктуры (строительство и текущее содержание дорог, сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, электроснабжения, телематической связи сети интернет) в границах ликвидированного садоводческого общества за счет средств бюджета города Тюмени невозможно. Поскольку эти объекты в результате ликвидации СНТ не переходят в разряд муниципальной собственности, а остаются в общей долевой.

Ни в коем случае нельзя идти на поводу у юристов-мошенников, единственной целью которых является не решить ваши проблемы, а заработать на них! Как правило, основную часть долгов обществ составляет задолженность перед электросетями. В этом случае необходимо не ликвидироваться, а добиваться, чтобы СНТ взяли на баланс сетевые компании. Подробнее об этом пойдет речь в следующем выпуске «Удачного союза».

Подготовила Екатерина Лахно

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