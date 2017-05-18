Тюменская «Опора России», проанализировав, какие занятия город предлагает пенсионерам в освободившееся от работы время, провела эксперт-сессию «Бизнес на пенсию» под девизом #ПрокачайСвоюБабушку.

Организаторы предлагали внукам прийти на их мероприятие вместе с бабушками. Поскольку бабушки у меня уже нет, а внуков ещё нет, пошла одна. И оказалась в классной компании тех, кого бабушками имеют право называть только их собственные внуки. Забегая вперёд, скажу, что на прощание участники эксперт-сессии попросили комитет по социальному предпринимательству «Опоры России» научить их… раскручивать бизнес в соцсетях!

Татьяна Георгиевна, узнав о сборе пенсионеров в Тюменском региональном отделении общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства, согласилась не задумываясь:

— Я ещё не настолько стара, но уже успела узнать: пенсионер, уйдя с работы, попадает в замкнутое пространство. Дома сидеть без дела очень утомительно — с ума сойти можно. Я всегда любила узнавать что-то новое, поэтому с удовольствием приняла приглашение.

И не пожалела. От тех, кто был спикером, в общую копилку поступило столько идей, что можно выходить за порог и готовиться к открытию бизнеса. Любовь Земскова, логопед с огромным стажем, однажды обнаружила, что людей с её опытом не очень жалуют в школах. И — не без помощи детей — два года назад открыла свой центр рядом с домом. Готова создать ещё одно рабочее место. Только пока думает, кто станет её компаньоном — молодая женщина, которая станет ученицей, или ровесница.

Врач Тамара Хомутинина взяла в руки палки для скандинавской ходьбы. Но однажды поняла, что хочет и может большего, и теперь она сертифицированный инструктор, ведёт занятия, получает удовольствие от общения со своими ровесниками. Мечтает открыть центр реабилитации для больных ДЦП, аутистов и инсультников. Хочет, чтобы цены в её центре были по карману семьям с такими проблемами, поэтому в свой «бизнес-план» закладывает работу волонтёров. А пока сама стала специалистом по адаптивной физкультуре…

Бабушки могут всё: варить варенье, вязать коврики, выращивать овощи, консервировать грибы и огурцы. А могут… учиться. Об этом рассказали представители университета третьего возраста, работающего в составе областного геронтологического центра. Учатся в таком университете только добровольцы — узнают историю края, изучают языки, осваивают секреты ландшафтного дизайна, владения компьютером и всякого разного рукоделия.

Организаторам эксперт-сессии «Бизнес на пенсии» до пенсионного возраста как до луны. Они молоды, энергичны, современны и заняты до бесконечности. Но у них есть мамы и папы, бабушки и дедушки, которые зачастую очень тяжело переживают «переходный» период — от полной занятости по пять дней в неделю до полной свободы на все семь дней. И всё-таки мы спросили у председателя комитета Марины Бакулиной, с какой целью они решили предложить тюменцам «прокачать своих бабушек».

— Здесь есть, конечно, личная история. Моя мама — инвалид на пенсии. Пенсия — семь тысяч рублей. Жить на такие деньги невозможно! Таких историй множество, когда, кроме как на детей и внуков, нашим пенсионерам положиться не на кого. Но ведь они действительно умеют многое, чего не умеет молодёжь! И это как раз вторая причина показать возможность для развития социального предпринимательства в нашем регионе, когда может появиться тюменский бренд «Сделано бабушкой» или, как сегодня рассказала Ксения Афанасьева (член комитета социального предпринимательства), «Варежки от бабушки».

Конечно, нашим пенсионерам не хватает знаний интернета, знаний соцсетей, они не умеют продавать. Для этого как раз нужны внуки и дети, которые умеют продать всё. При подготовке мероприятия мы собрали большое количество бесплатных курсов, где пенсионеры в нашем городе смогут получить новые хобби, а затем уже научиться эти навыки монетизировать. И первый же запрос, который поступил в конце мероприятия, это семинар по продвижению в соцсетях. Мы его обязательно проведём! А пока предлагаем молодым людям обратить свой взор на социальное предпринимательство с привлечением пенсионеров. Это будет самый душевный бизнес.

Каждый участник бизнес-сессии получил распечатанную информацию о том, где можно заняться спортом, творчеством, рукоделием, где найти клубы по интересам и куда обратиться тем пенсионерам, кто хочет найти работу. А вице-президент «Опоры России» подарил каждому свою книгу, которая адресована тем, кто хочет быть успешным.