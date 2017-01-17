Удивительная история случилась недавно в Тюмени. Жителям пятиэтажного дома по улице Домостроителей, дом 4а, вдруг предъявили плату за… содержание и текущий ремонт лифтового оборудования. Об этом редакции «Тюменских известий» сообщила Ольга Николаевна Плесовских, собственница одной из квартир дома.

— В наших платежках за апрель появилась эта графа, — рассказала она, — причем с долгом, начиная с января. Когда обратились в управляющую компанию «Жилищный стандарт», нам ответили, мол, радуйтесь, что не за три года с вас долг берут.

Как выяснилось, во всем «виновата» так называемая вставка в дом. Такие время от времени появляются в областном центре. Стоят два дома рядом годами, а потом между ними строят еще один подъезд. Видимо, земли в городе мало. Но, скорее всего, причина в другом — строителям так удобно, не надо коммуникации специально к новостройке подводить.

Однако тут дело иное. Как объяснила наша читательница, их дом сдали в 1990 году, даже не один дом, а два, стоящих под прямым углом друг к другу. Но угол не пустовал, в нем сразу был заложен фундамент, то есть, судя по всему, предполагался один большой дом буквой Г. По каким-то причинам фундамент этот простоял несколько лет, а потом на нем вырос 7-этажный подъезд. Разумеется, с лифтом. Был ли лифт запущен сразу или с большим опозданием (и такие истории случались в Тюмени в 90-е годы), жители пятиэтажек не знают. И вот теперь им предъявили этот платеж.

На недавней пресс-конференции, посвященной новым подходам в осуществлении государственного жилищного надзора, государственный жилищный инспектор по Тюменской области Лариса Боровицкая ответила на вопрос об этой нестандартной ситуации таким образом:

— Это проблема домов с переменной этажностью. Да, в доме до пяти этажей лифта не должно быть, но данный дом считается единым, с единым общим имуществом. Хотя вставка вводилась позднее, дом имеет единый адрес, в нем сквозная нумерация квартир, то есть формально дом один. А по закону в состав общего имущества включается то, что используется более чем одним помещением. Раз лифт входит в состав общего имущества, значит, все собственники должны нести расходы по его содержанию. Я считаю это нормально, надо только установить плату исходя из реальной ситуации. А в этом доме, о котором вы говорите, плату как раз устанавливали сами собственники (?! — Л.З.).

Далее Лариса Федоровна заявила: если следовать той логике, что люди не пользуются какой-то частью имущества, то тогда жители первых этажей не станут платить за содержание крыши, а последних — за содержание подвального помещения.

Но здесь всё же, на наш взгляд, явление другого порядка. Это не поддается никакой логике: жили люди без малого 30 лет в пятиэтажке без лифта, и вдруг их объединили с семиэтажной встройкой и обязали платить за лифт. Найдется ли человек, который согласится с таким раскладом?! И неужели Государственная жилищная инспекция не может каким-то образом защитить людей?

— Права людей не нарушены, — парирует госжилинспектор. — Они могут, конечно же, обратиться в суд, но наша инспекция проводит проверки на соответствие требованиям законодательства. В законе написано, что плата за содержание общего имущества лежит на плечах собственников. Сегодня формально это один дом.

Вот это слово — «формально» — кажется нам ключевым в позиции чиновницы. Именно так подошли к решению вопроса в Госжил­инспекции. Ведь управляющая компания «Жилищный стандарт» выставила жителям пятиэтажек счет за лифт по предписанию именно Госжилинспекции. Об этом сказала начальник юридического отдела компании Диана Ярунова. «Для нас предписание этого органа — закон», — заявила она.

А началось все с жалобы председателя совета дома в инспекцию по поводу завышенных (так показалось жителям) тарифов. Инспекция провела проверку и выяснила, что, оказывается, за лифт платят лишь жильцы третьего подъезда (вставки). И выдала предписание — брать плату со всех. Справедливость восторжествовала? Конечно, когда речь идет о юридической составляющей вопроса, о нравственности вспоминать бессмысленно. Закон надо исполнять, на нем держится государственность, но… Не зря ведь в народе издавна сложилась поговорка: «Закон — что дышло».

Так ли уж все по закону в рассматриваемой нами ситуации? Ольга Николаевна Плесовских приватизировала свою квартиру в 1994 году, и в акте о приватизации (государственный документ, между прочим) в числе технических характеристик дома названо отсутствие лифта. Имеет ли этот акт законную силу? Конечно, да. И отметать его в сторону явно неправомерно.

Насчет сквозной нумерации квартир. В доме сейчас семь подъездов, вставка — это третий по счету подъезд. Так вот, в нем расположены квартиры под номерами с 41-го по 75-й, а начиная с 76-го идут под литерой «а». 76а, 77а и так далее, вплоть до 80а. А между тем квартиры с такими же номерами, только без «а», есть и в четвертом подъезде: 76, 77 и так далее. Это наводит на предположение, что изначально угловой подъезд планировался тоже пятиэтажным. Иначе, если фундамент общий, замысел архитекторов непонятен. Но гадать не станем, да и концов теперь не найти. Главное, что жителей шести подъездов, собственников 120 квартир заставляют платить за то, чего они никогда не имели и не имеют.

Каково же решение ситуации? Позиция Госжилинспекции удивляет. Если не она, то кто должен защитить собственников? Неужели функция этого органа лишь в том, чтобы формально проводить проверки на соответствие требованиям законодательства?

Очень не хочется жить в обществе, где нравственные законы отходят на задний план, а юридические порой «хромают», давая чиновникам возможность отмахиваться от проблем рядовых граждан.