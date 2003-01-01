На высоком Затюменском мысу, приютившись между речушками Тюменкой и Бабарынкой, освещают русло Туры золотые купола трёхсотлетнего Свято-Троицкого собора. Собор этот является основным строением ансамбля одноимённого монастыря, являющегося сегодня визитной карточкой Тюмени, жемчужиной сибирской архитектуры и одной из основных православных обителей нашего края.

Четырёхсотлетняя история

Грамота в Тюмень воеводам Федору Пушкину и Михаилу Елизарову от царя и великого князя Михаила Федоровича (не ранее 4 июля 1621 г.).

Цитируем: «…В нынешнем во 129-м году июля в 4 день писал к отцу нашему к великому государю светлейшему патриярху Филарету Никитичю Московскому и всеа Русии из Сибири с Верхотурья богомолец наш архиепископ Киприян сибирский и тобольский: поставил де он и послал на Тюмень в Преображенский монастырь вновь игумена Аврамия, пстриженника ростовского митрополита прежнево Варлаама Рогова, да с ним послал строителя старца Иону Лихарева, постриженика Кирилова Белозерсково монастыря, да келаря старца онофрея, постриженика Великого Новагорода Антоньева монастыря, и монастырь им велел отписати з братьею вместе. А в тюменских в окладных книгах Преображенского монастыря руги не написано. А в Казанском дворце… тюменской черной поп Иона сказал: поставил де в Тюмени за ямскою слободою Преображенский монастырь старец Нифонт Казанской во 124-м (1616) году мирскому дачею, и питаетца пашнею, пашет пашню собою, свою роспашь, и мирскою дачею, что давали всякие люди по душам своим, а нашего данья пашни и угодей к тому монастырю нет, и братьи де в том монастыре 3 человека да дьякон да пономарь. И по нашему указу велено…»

Так и начинался четвертый монастырь в Сибири, названный сначала Преображенским. Окончание приведенной выше рукописи не сохранилось, однако можно предположить, что царь велел выделить для монастыря, в котором не было тогда даже церквушки, ругу — денежные выдачи, земли, угодья для содержания монастыря. Так, при хлопотном тщании первого сибирского архиепископа Киприана была построена первая церковь, носившая имя Спаса Преображения.

Постройки в Преображенской обители были деревянными, и к началу XVIII века монастырь совсем обветшал. Настоятели не лучшим образом справлялись со своей задачей, финансирование было скудным, братия почти не пополнялась, пожары, по обыкновению, также давали о себе знать. Так было до 1702 года, пока «обитель Преображения Господня вконец опустошенную, от строителей неискусных и приходящую в падеж последний» не увидел новый сибирский митрополит Филофей (Лещинский), проживший впоследствии в тюменском монастыре большую часть жизни. Об этом мы еще поговорим.

Именно Филофею (Лещинскому) обязаны мы тем, что монастырь приобрел черты, знакомые нам по сей день. В 1705 году он обратился к Петру I за разрешением построить на этом месте каменную церковь. Отношение властей к каменному строительству в провинции в те годы было весьма ревностным, однако царь предписал «выдать из тобольской казны 1000 рублей на создание нового храма».

За девять лет, приблизительно с 1708 по 1717 годы, был воздвигнут собор Святой Живоначальной Троицы с четырьмя приделами. С тех пор монастырь также стал называться Свято-Троицким. Тогда же свет увидела и трапезная церковь Сорока мучеников (ныне утеряна). Уже после смерти Филофея Лещинского, в 1730-х годах, появились каменные настоятельские кельи, с четырех сторон монастырь был обнесен кирпичной стеной. Очень долго строились церковь Петра и Павла и колокольня. Основаны они были в 1726 году стараниями все того же Филофея (Лещинского). Однако колокольню, при помощи собранных горожанами пожертвований, удалось воздвигнуть лишь к 1741 году. Сама же церковь была освящена лишь в 1755 году, по грамоте сибирского митрополита Сильвестра Гловацкого. На этом основной облик архитектурного ансамбля Троицкого монастыря был закончен.

В 1842 году монастырь пережил ужасный пожар, уничтоживший в городе более 200 домов. От Петропавловской церкви и колокольни по сути остались лишь стены. Потребовалось немало средств и времени для того, чтоб произвести восстановление. Значительную сумму — более 20 тысяч рублей — пожертвовал тогда купец Семен Михайлович Трусов. Церковь была перекрашена, из Успенского придела Троицкого собора перенесли облагороженный иконостас, а в самом соборе построили новый в 1859-1862 годах.

В 1883 году, при архимандрите Филарете, был построен деревянный корпус, в котором разместились кухня, братский корпус, хлебный амбар, погреб.

В годы Первой мировой войны монахам пришлось потесниться. Троицкий монастырь приютил в своих стенах раненых и изувеченных воинов.

После Октябрьской революции Свято-Троицкая обитель надолго прекратила свое существование. 11 августа 1923 года монастырь был закрыт, церковный совет был арестован. Практически в течение месяца обитель была полностью разграблена. С 1924 года территория монастыря стала использоваться под государственные нужды. Здесь были в том числе музей, автохранилище, санаторий для туберкулезных детей, архив, а с 1941 года здесь разместилась коммунально-эксплуатационная часть военного гарнизона Тюмени. Также в советское время здесь, на месте монастырского погоста, были возведены водоочистные сооружения, здание мастерских Водоканала, который продолжал властвовать на территории обители до середины 1990-х годов.

22 февраля 1995 года Священный Синод постановил возродить монашескую жизнь в Троицком монастыре. 10 декабря 1996 года состоялась передача монастыря Тобольско-Тюменской епархии. 28 августа 2001 года в Успенском приделе Троицкого собора была совершена первая Божественная литургия после закрытия монастыря. 15 июня 2003 года в Троицком соборе было совершено первое после 80-летнего перерыва богослужение, которое возглавил архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий. С тех пор размеренная жизнь была практически полностью восстановлена: проведены ремонтные, реставрационные работы, благоустроена территория.

Согласно постановлению Совета министров РСФСР «Об охране памятников» № 389 от 21 мая 1947 года Свято-Троицкий монастырь является памятником архитектуры государственного значения.

Архитектура и живопись

Об архитектуре Троицкого монастыря, ее уникальных особенностях ярко и лаконично в своей работе «Священный уголок Сибири» (1994) сказал авторитетный краевед Валерий Чупин. Процитирую дословно:

«…заповедник храмов с разным типом планировок: кубический Троицкий, трапезный Мученический, крестообразный и надвратный Петропавловский. Здесь слились, взаимообогатили друг друга стили, формы, вкусы разных эпох и народов: русские и украинские, древние традиционные и новые барочные. «Произошло интересное соединение стилей, — писал один из первых исследователей сибирской архитектуры Д.А. Болдырев-Казарин, — редкое в истории искусства и характерное только для Сибири». Благодаря такому гармоничному соединению, взаимопроникновению стилей тюменский Троицкий монастырь получил свою неповторимость, уникальность».

Тот же Чупин провел исследование настенной живописи в Троицком соборе, единственном в области, где стенопись сохранилась наиболее полно. Он говорит о личностях, причастных к созданию шедевров, до сих пор не изученных в полной мере.

Еще в 1710-х годах митрополит Филофей вызвал из Киева мастеров, что написали иконы для четырех иконостасов. Однако после пожара 1842 года в храме произошла реконструкция, и в настоящее время до 80 процентов стен собора покрыты в основном живописью середины XIX века.

Итак, вот имена людей, которые могли быть причастны к живописи в Троицком соборе:

1) архимандрит Владимир — управляющий Троицким монастырем с 1836 по 1870 годы. Именно в период его настоятельства была создана сохранившаяся до наших дней живопись;

2) тюменский купец 2-й гильдии, потомственный почетный гражданин Семен Михайлович Трусов, выделивший огромную сумму на восстановление обители после пожара. В смете тогда присутствовала статья расходов «за расписание живописной работы на стенах»;

3) инженер-технолог Павел Степанович Голышев, получивший от С.М. Трусова «за живопись на стенах» приличное денежное вознаграждение;

4) художник Винокуров, о котором упоминает в 1924 году В.Г. Молодых в «Записках Тюменского общества научного изучения местного края» в связи с «живописной росписью стен Троицкого собора тюменского монастыря»;

5) мещанин Фульвиан Иванович Пленин, работавший в 1830-1850 годы в Тюмени и Тобольске. Он является автором двух надгробных портретов Филофея Лещинского.

Доподлинно имена всех людей, связанных с живописным оформлением стен собора, сегодня неизвестны. Если имена художников, авторов живописи Троицкого собора вызывают серьезные вопросы, то о реставраторах, работавших над сохранением облика тюменской обители, мы можем говорить наверняка.

Реставратор Наталия Косполова рассказывает:

— Впервые с Троицким собором я познакомилась благодаря Валерию Чупину, который продемонстрировал разруху, царившую там. Все вокруг поросло травой, на стенах лежал большой слой пыли, какие-то палки торчали… Реставрационные работы начались в 2004 году. В бригаде было три человека: это я, реставратор третьей категории, реставратор второй категории Илья Игоревич Гудков и бригадир, реставратор теперь уже высшей категории, Алексей Константинович Гладов. Это удивительные люди. Илья Гудков — потомственный художник. Его отец Игорь Макимович создал уникальный труд — «Методы переноса фресок на новое основание: реставрация, музеефикация и исследования». Мало кто знает, но именно он являлся главным научным консультантом фильма «Андрей Рублев». Алексей Гладов — человек с очень светлой энергетикой. Обладая кротким характером, он практически никогда не поднимал голос на подчиненных. В любых командировках с ним было необычайно легко. Сказывалось умение наладить быт и умение отлично готовить. Все это вкупе с выдающимися профессиональными чертами. К сожалению, Алексей Константинович скончался в 2008 году. Это стало для нас большим ударом, щемящей болью.

В ходе работ Наталии Косполовой под одной из настенных икон удалось обнаружить фрагмент подписи художника. По словам реставратора, хорошо сохранилась только первая буква — «М»…

О великом святителе

Свято-Троицкий монастырь обязан своему существованию, конечно же, в первую очередь просветителю Сибири митрополиту Филофею (в миру Рафаил Богуславович Лещинский). 11 лет своей жизни он провел в тюменской обители, лично принимая участие в возведении Троицкого собора и иных каменных строений.

Родился Филофей в Малороссии, в городе Кролевец, в 1650 году. Родители его были небогатыми дворянами. Образование он получал в Киевской духовной академии (коллегии). Здесь же нашел свою любовь и женился. Однако совсем скоро жена его умерла, и он принял монашество. Стал работать на должности эконома.

4 января 1702 года Филофей стал митрополитом Тобольским и Сибирским и направлен в Тобольск с несколькими учеными монахами. Тогда он и увидел впервые священный уголок на тюменской земле — и сразу влюбился в него. Позже, в 1709 году, митрополита сразит тяжелая болезнь, и он примет схиму (великий монашеский постриг) с именем Феодор и удалится на покой в Спасо-Преображенский монастырь, ставший вскоре Троицким. Под присмотром уже схимитрополита Феодора велось грандиозное каменное строительство церквей по всей Сибири. Более 250 каменных церквей построил Филофей, однако самым любимым и родным для него местом так и остался Свято-Троицкий монастырь. Там же он и был позже похоронен.

Владения митрополита простирались от Северного Ледовитого океана до Китая и от Урала до Камчатки. При жизни святителю пришлось много колесить по суровому краю, где он обращал в христианскую веру язычников — аборигенов и кочевников. Этим он занимался до конца своей жизни. Всего за свою жизнь митрополит крестил сорок тысяч язычников, преимущественно остяков и вогулов.

В 1720 году семидесятилетний святитель Филофей решил покинуть пост митрополита, на что испросил разрешения у Петра I. В ответ он получил не только разрешение, но и почетную грамоту от царя с признанием заслуг, похвалой и благодарностью. «…Известно нам, великому Государю учинилось, что ты в бытность свою в Сибири собственными своими трудами взыскал и окрестил в Православную христианскую веру ясачных инородцев более 30 тысяч человек, и построил у них святые церкви, а детей у них, новокрещеных, много учил; и учатся многие Божественному Писанию…»

290 лет назад, 31 июня 1727 года, в созданной им самим обители, среди любимых им духовных детей схимитрополит Филофей-Феодор тихо ушел из жизни. Предчувствуя скорую кончину, он написал завещание, в котором попросил похоронить его у дверей собора, «дабы мимоходящие попирали ногами прах мой». Так и произошло.

В завершение мне хотелось бы привести две интересные цитаты. В. Чупин, «Жизнь — дорога, жизнь — молитва», Ежегодник ТОКМ, 1996: «В 1929 году повсеместно закрывались храмы. Скорее всего, именно тогда «останки Филофея» попали в тюменский музей… в Благовещенском соборе. В описях антирелигиозного музея… под № 1647 значится экспонат «Гробик Филофея». В 1946 году этот «экспонат» собирались передать церкви «для захоронения на городском кладбище», но поскольку тюменский благочинный Д.А. Родионов от изъятия останков отказался, так как они, по его мнению, не представляли религиозной ценности, распоряжением уполномоченного по делам православной церкви при Совмине СССР по Тюменской области И. Тихомирова «экспонат» из обозрения в музее изъяли и уничтожили «путем сожжения в топке музея».

Труды Тобольской духовной семинарии, выпуск 1. Тобольск, 2009: «В 2006 году в рамках программы реставрации Вознесенско-Георгиевского храма в Тюмени производились работы по усилению фундаментов внутри храма. В ходе работ был обнаружен склеп Святителя. 22 августа 2006 года Епархиальная комиссия по обретению мощей святителя Филофея произвела вскрытие склепа гробницы. Останки были переложены в материю и помещены в алтарь бокового придела Вознесенско-Георгиевского храма и возложены на горнем месте. 21 октября 2006 в 6 утра переложенные в ковчег мощи святителя при большом стечении народа во время молебного чтения были торжественно перенесены в Свято-Троицкий мужской монастырь и поставлены в центре Троицкого собора. Была отслужена торжественная Литургия».

Как выяснилось, в годы лихолетья останки Филофея были тайно перезахоронены. А сожженный в музейной топке гробик попросту оказался пустым, в нем находились только крест и парчовая ткань. Таким образом, в 2006 году был найден такой вот бесценный «клад». Мощи святителя Филофея (Лещинского) сегодня находятся на втором этаже Петропавловской церкви, поскольку в Троицком соборе в эти дни проходит ремонт. Память о святителе совершается в составе Собора Сибирских святых 10 (23) июня.

В 2007 году у стен Свято-Троицкого собора был открыт большой памятник Филофею (Лещинскому), ставший первым в Тюмени памятником священнослужителю.

Автор выражает благодарность за помощь Наталии Косполовой. При подготовке использованы материалы В.А. Чупина, а также информация с официального сайта Тюменского Свято-Троицкого мужского монастыря.