Сергей Степанович КОЧКИН родился 5 июня 1917 года. Вчера он принимал поздравления со 100-летним юбилеем.

Сергей Степанович КОЧКИН родился 5 июня 1917 года. Вчера он принимал поздравления со 100-летним юбилеем. Участник боёв на реке Халхин-Гол, в войне с Финляндией. На фронтах Великой Отечественной — с 22 июня 1941 года, лейтенант, командир взвода. Участвовал в боях на 3-м Белорусском фронте, освобождал Смоленск, Оршу, Витебск, Минск и другие города. Штурмовал Кёнигсберг и брал Берлин, трижды ранен. В мирное время, работая в «Тюменьстройпути», участвовал в строительстве новых железных дорог в Тюменской области. Заслуженный экономист РСФСР, награждён знаком «Почётный транспортный строитель». За отличие и мужество в боях с немецкими оккупантами награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, медалью «За отвагу» и многими другими. За трудовые успехи: орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», медалями. Живёт в Тюмени.