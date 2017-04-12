Книга — лучший подарок. И с этим точно согласятся участники культурно-выставочного проекта «Азбука Тюмени. Город глазами юных художников».

В День защиты детей в Тюменской областной Думе собрались учащиеся художественных школ и студий, которых отметили в творческом состязании, посвященном 430-летию города. Итоги конкурса были подведены в марте. Однако в первый день лета мальчишек и девчонок ждал еще один подарок. Ученики и их педагоги получили художественные альбомы, куда вошли лучшие работы.

Семилетняя Варвара Калюжная изобразила, как проводят лето во Дворце «Пионер» поклонники экс­тремальных видов спорта. Она призналась, что очень любит родную Тюмень, поэтому рисовать было увлекательно и вовсе не сложно. Одиннадцатилетний Аркадий Петросян нарисовал городского голову Ивана Иконникова на фоне его знаменитой усадьбы. И это неспроста. Мальчик занимается в художественной школе уже шесть лет и собирается стать архитектором.

Книга создает позитивный образ Тюмени. Таким чистым и ярким видеть мир можно, наверное, только в детстве. На страницах альбома запечатлена история города, его старинные уголки, памятники архитектуры. Можно увидеть Тюмень в лицах, прогуляться по современным легко узнаваемым местам и даже заглянуть в будущее.

Каждая из живописных и графических работ отличается особым профессионализмом. Ведь жюри конкурса, состоящее из членов Союза художников России, подходило к отбору строго.

Выставочный проект и издание книги стали возможными благодаря финансовой поддерж­ке Андрея Артюхова, первого заместителя председателя Тюменской областной Думы, руководителя депутатской фракции «Единая Россия», секретаря Тюменского регионального отделения партии. Андрей Викторович отметил, что каждый ребенок в чем-то талантлив: в науке, спорте, творчестве… Задача взрослых — помочь ребятишкам раскрыть их способности в полной мере, дать возможность для самореализации. Именно на это нацелен проект «Азбука Тюмени». В благодарность за поддержку детского творчества воспитанница художественной школы имени А.П. Митинского Елизавета Макарова вручила Андрею Артюхову свою работу «Храм Спаса Нерукотворного».

1000 экземпляров художественного альбома «Азбука Тюмени» вышло в свет.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области, председатель оргкомитета конкурса Андрей Степанов напомнил собравшимся о том, что дети — народ особый. Заботиться о них необходимо не раз в году, не только по праздникам, а ежедневно и ежечасно. Куратор проекта, доктор искусствоведения, член Союза художников России Наталья Сезева отметила, что начатую работу необходимо продолжать. Можно создать настоящую художественную энциклопедию Тюмени. Ведь столько великолепнейших тем еще не раскрыто!

Многие юные художники впервые побывали в стенах Тюменской областной Думы. Пользуясь случаем, организаторы встречи подключили ребят к просветительскому проекту «Открытая Дума» и познакомили их с историей парламентаризма.

Больше всего молодым слушателям запомнилась местная легенда: каждый человек, побывавший в Большом зале заседаний, добьётся успеха в жизни — либо в политике, либо в творчестве. А у ребят, как они нам рассказали, большие планы. Среди ближайших — участие в следующем творческом конкурсе «Азбука Тюмени», чтобы снова стать лучшими и опубликоваться во втором художественном сборнике.

Лев Нежданов, исполнительный директор Тюменского дома печати, один из организаторов конкурса, рассказал, что 6 июня проект и альбом будет представлен в Москве на книжной ярмарке «Красная площадь». В начале нового учебного года выставки рисунков откроются в тюменских школах, а часть тиража книги будет передана в библиотеки учебных заведений.