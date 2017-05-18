Высокоскоростной интернет в ближайшее время придёт во все наши деревни. Волоконно-оптические линии надёжно свяжут тюменскую глубинку со всемирной паутиной.

Соответствующее соглашение о совместной деятельности по реализации инвестиционных проектов в регионе на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Владимир Якушев подписал с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым и президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским. Государственная компания в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства обязуется проложить высокоскоростные линии передачи данных в поселения с численностью жителей свыше 500. А в более малых деревнях и сёлах — обеспечить доступ в интернет со скоростью не менее 10 мегабит в секунду.

Николай Никифоров подчеркнул, что государство берёт на себя все затраты по прокладке кабеля в 216 (!) населённых пунктов тюменского юга. Пользоваться современной инфраструктурой связи смогут любые интернет-провайдеры.

Михаил Осеевский со своей стороны заявил о старте ещё одного амбициозного проекта — по подключению к высокоскоростному интернету всех без исключения медицинских учреждений страны. Полностью завершить его планируют уже в следующем году.

Владимир Якушев не сомневается: оба масштабных проекта обязательно будут исполнены точно в срок. Ведь с «Ростелекомом» правительство Тюменской области сотрудничает не первый год. Ранее компания уже организовала точки доступа к интернету в 114 малых поселениях двух десятков районов. Расширение инфраструктуры связи позволит подключить к единой сети все сельские школы и лечебные учреждения, развивая в глубинке новейшие образовательные и медицинские технологии. Но едва ли не самое главное — значительно сэкономит время при получении государственных и муниципальных услуг. Все они будут переведены в электронный вид. Соответственно подать заявку можно будет не выходя из дома. Безо всяких очередей.