Стабильности «Газпром-Югры» можно позавидовать — шестой год подряд она попадает на пьедестал чемпионата России по мини-футболу. В этот раз удалось оккупировать бронзовую ступень.

Медали по традиции были разыграны по ходу плей-офф. В него попали 8 лучших клубов страны из 11 участвовавших. Третье место «Газпром-Югры» по итогам «регулярки» оказалось провидческим. Именно эту позицию она заняла и в итоговом списке.

На пути к бронзе команда из Югорска обыграла в четвертьфинале МФК «Тюмень». Для этого понадобились максимально возможные пять матчей. Затем в полуфинале наш клуб уступил подмосковной «Дине». Соперник не был на голову выше — в двух из четырех матчей серии триумфаторы брали верх лишь по итогам серии пенальти, а еще в одной встрече и вовсе были разгромлены «Газпром-Югрой» (7:1).

В итоге югорчане вынуждены были биться в серии до трех побед за бронзу с новосибирским «Сибиряком», который был лучшим в «регулярке». Для завоевания медалей нашим футболистам понадобилось минимально необходимое количество матчей. Серия стартовала 30 мая в Новосибирске. «Газпром-Югра» победила в этот день со счетом 4:3, причем в концовке сумела перевернуть игру с ног на голову, забив дважды. Отличились тезки — Александры Черный и Копейкин.

На последний весенний день пришлась еще одна гостевая победа северян с минимальным перевесом — 3:2. В первом тайме команды обменялись голами, а уже на 41-й минуте Ришат Котляров отправил в сетку новосибирцев победный мяч.

Спустя три дня клубы вышли на паркет в Югорске. Новосибирцы отчаянно цеплялись за последние шансы продлить серию. В первой двадцатипятиминутке они дважды выходили вперед, но хозяева их тут же настигали. Отдельное спасибо за это стоит сказать Александру Пирогову и Андрею Афанасьеву. Во втором тайме фатальными для новосибирцев стали сольный проход к воротам Марсенио и удачная игра на штанге Пирогова на 38-й и 43-й минутах соответственно. На последнем обороте секундной стрелки новосибирцы благодаря ветерану Сергею Иванову отыграли один гол, но не спаслись. Итог — 3:2.

Это уже седьмая бронза в копилке клуба за 23 года выступления в чемпионатах России. Всего на пьедестал «Газпром-Югра» попадала 12 раз. Четырежды ей покорялись серебряные награды, ну, а в начале лета 2015 года было завоевано долгожданное чемпионство. Отметим, что в нынешнем сезоне золото досталось подмосковному «Динамо». Оно в трех матчах переиграло «Дину» и отстояло звание действующего чемпиона. Лучшими в чемпионате страны «бело-голубые» стали в 11-й раз.