Ещё до нашей эры римляне оценивали изделия с рубиновыми вкраплениями выше алмазных украшений. В Южной Азии рубин является символом долголетия. Камень любви, огня и вечной молодости стал своеобразным символом конкурса самодеятельного творчества ветеранских клубов и организаций Тюмени «Рубиновый микрофон», который прошёл в областном центре.

По протоколам конкурс «Рубиновый микрофон» в нынешнем году проводился в Тюмени в седьмой раз. Но с этой статистикой спорят те, кто принимал участие в подобных ветеранских смотрах художественной самодеятельности значительно раньше… наступления XXI века. Они ничего не перепутали, они просто не стареют душой — продолжают петь в наступившем «золотом возрасте». Когда уже за 70. И даже с гаком! Душа просит — рвётся наружу песней. И эта песня тропинку укажет — к сердцу слушателя дорогу найдёт. Жюри конкурса «Рубиновый микрофон», которое возглавлял заслуженный работник культуры РФ Владимир Волчек, по достоинству оценило творчество 530 участников.

530 — это сила, мощь, искренность, талант 26 творческих коллективов: вокальных групп, ансамблей, хоров — объединений, клубов, рожденных в районных ветеранских организациях Тюмени, а также действующих при домах и дворцах культуры. «Россия — Родина моя» — такое название было у нынешнего конкурса. И посвящен он был 30-летию Тюменской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, 100-летию Октябрьской социалистической революции, 20-летию общественного фонда имени В.И. Муравленко, а ещё… Вы не запамятовали? 2017-й был объявлен Годом экологии. Всё это многообразие тем удачно объединил и раскрыл в своей программе «Российское могущество прирастать будет Сибирью!» творческий коллектив клуба «Золотой возраст ДК «Водник». Он и удостоен Гран-при «Рубинового микрофона».

Никто из участников этого конкурса не остался без наград — дипломов, денежных вознаграждений, призов — специальных кружек с логотипом «Рубиновый микрофон». Бурными аплодисментами зрителей и спецпоощрениями организаторов конкурса — Тюменского городского Совета ветеранов в разных номинациях были отмечены вокальные группы «Заречная околица», «Серебряная нить», «Журавушка», «Ярославна», «Радуга», творческие коллективы «Поющие сердца», «Молодая душа», хоры «Русская песня», «Родные напевы», «Молодая душа», «Сибирская забавушка». А также народный самодеятельный хор «Казачьи луга» МАУК Центра русской культуры, представивший на конкурс программу «Трудом и песней прославляем богатство Родины моей», хор русской песни им. В. Щеткова «Сибирское раздолье» МАУК ДКиТ «Торфяник» (за литературно-музыкальную композицию «Мы из песенной России»). Не остались без внимания организатора конкурса сценаристы, аккомпаниаторы, чтецы… Под бурные аплодисменты зрительного зала (а это знак особого признания) председатель Тюменской городской общественной организации ветеранов Герман Борисович Смирнов вручал памятные медали, выпущенные к 30-летию возглавляемой им организации, особо отличившимся участникам «Рубинового микрофона». Тем, кто сохраняет верность сцене — долгие годы радует зрителей своим исполнительским мастерством.

Жюри, членов которого объединяет высокое звание «Заслуженный работник культуры РФ», было единодушно и в признании: «В нашей Тюмени огни не погашены. Поёт Тюмень. А душа поёт только тогда, когда ей хочется».