Около 500 иностранных студентов приняли участие в X Международном фестивале молодёжи и студентов «Поколение без границ».

На юбилейный фестиваль, который прошёл в Тюменском индустриальном университете, собрались представители 40 стран мира, обучающиеся в вузах Тюмени, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Омска, Шадринска, Тобольска. Каждый год «Поколение без границ» имеет свой тематический уклон — на этот раз фестиваль был посвящен Году экологии и Году российско-китайской дружбы.

От имени губернатора Тюменской области с открытием фестиваля студентов поздравил председатель комитета по делам национальностей Евгений Воробьёв. Почётным гостем форума стала госпожа Гэн Липин, генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Екатеринбурге.

Основная площадка фестиваля — база «Олимпия», где состоялись парад культур, конкурс национальных подворий, кулинарный фестиваль, мастер-классы, спортивные и развлекательные мероприятия. В четвертый раз студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета принимают участие в фестивале. В их исполнении прозвучала песня, уже взорвавшая интернет, правда, в новой интерпретации — «Между нами тает мёд».

— Как вы знаете, мёд — это символ Башкортостана, наряду с кураем, кумысом… Вот мы и сочинили песню специально для этого мероприятия, — пояснила руководитель делегации Раиса Салихова.

В «Олимпии» было оборудовано 23 национальных подворья. Китайские ребята угощали напитком из редкого сорта белого чая, Казахстан — настоящим бешбармаком и баурсаками, Туркменистан — пловом и доромой, Азербайджан — долмой. Самса, чак-чак, хлеб «Пирамида» из семи лепёшек, сладкий баурсак и плов на «чёрном» (кунжутном) масле — такими вкусностями баловал гостеприимный Узбекистан. Яркая Колумбия презентовала национальное блюдо из 11 ингредиентов…

Выступления подворий сопровождались танцами, играми и яркими презентациями национальных традиций. Так, малочисленные народы Крайнего Севера разыграли мини-спектакль у своего чума, представив национальную одежду, украшения и дары природы.

А теперь — слово самим участникам.

Сайед Санаулла Амини приехал 4 года назад из Афганистана, учится в ТВВИКУ:

— Я очень рад, что учусь в России и именно в городе Тюмени. Мне нравится всё, и прежде всего это уважительное отношение людей к иностранцам. Тюменцы — очень добрые люди!

Палмир из Ганы рассказал, что подавал документы в «губкинский», но учиться приехал в Тюмень, чему он очень рад. Язык выучил быстро, с лёгкостью адаптировался и к сибирскому климату. А вот борщ, который часто готовят в России, так и не полюбил.

— Из дома мне присылают в основном еду, — говорит Палмир. — Я не привык к русской кухне, поэтому готовлю сам.

Жулдыз Ахметова, студентка филиала Московского института государственного управления и права, на фестивале представляет Казахстан. Её наряд — традиционный свадебный, вышитый национальными узорами. Увлекается танцами, занимается рукоделием:

— В Тюменской области казахская молодёжь чтит свои традиции. Знаю многих, кто на свадьбу, например, надевал именно традиционный наряд. И это — здорово!