8 мая во дворе нашего дома № 78 по улице 30 лет Победы состоялся праздник, посвящённый Великой Победе. В нашем доме, к сожалению, не осталось участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла и вдов, чьи мужья не вернулись с фронта.

Уходят старики, уходит поколение, делавшее историю страны. Стихают шаги, стираются лица на старых фотографиях, рассыпаются от ветхости письма. Особенно остро это чувствуется накануне Дня Победы, ведь в нашем дворе уже не встречаются старики в парадных пиджаках с орденами и медалями.

В предпраздничный день, несмотря на прохладную погоду, из своих квартир вышли жильцы пожилого возраста и молодые с детьми. Среди присутствующих были пенсионеры, ветераны труда и дети войны.

Война не обошла стороной ни одну семью. Среди присутствующих были дети, пережившие немецкую оккупацию, дети — ровесники войны. У них не было детства, не из книг и фильмов они знали, что такое голод, холод и бомбежка, и об этом вспоминали со слезами на глазах. Но вот заиграл баян, и мы с ведущей пели песни военных лет, а на душе стало тепло и радостно, что нас не забывают. Всем дарили георгиевские ленточки — символ Победы и шоколадки. Ветеран труда Галина Степановна Михайлова под дружные аплодисменты спела и прочитала стихи о войне. Праздник завершили песней «День Победы». Пели все: и пожилые, и молодежь. Очень трогательно было смотреть на 6-летнего мальчика, который спел «Катюшу».

Это был не просто святой праздник… Это праздник единства соседей по дому. И за этот праздник мы, жильцы, выражаем благодарность коллективу УК ООО «ЖЭУ № 9» и управляющему Грищенко Сергею Борисовичу. От всей души желаем работникам управляющей компании трудовых успехов и взаимопонимания с жильцами. Ждем дальнейших творческих встреч, которые очень заряжают позитивом.

По просьбе жильцов дома написала

Крысанова Мария Ивановна,

заслуженный учитель России, ветеран труда, пережившая немецкую оккупацию

в городе Воронеже