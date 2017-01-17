Тюменцы стали главными триумфаторами финала конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». Наша команда взяла наибольшее количество медалей.

Эти трудовые состязания проводятся в УрФО с 2012 года при поддержке полномочного представителя Президента РФ Игоря Холманских. За недолгую историю соревнования значительно возросли в масштабах и прибавили в авторитетности. Если изначально было 8 номинаций, в которых определяли лучших, то теперь их больше двадцати. Финалы по отдельным специальностям проходили в разных городах округа, а торжественную церемонию награждения приняла Тюмень.

35 представителей региона стали победителями и призерами в 2017 году. Это лучший результат среди всех шести субъектов УрФО. В минувший понедельник с участниками команды, добившейся столь большого успеха, встретился губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

— Было приятно видеть на сцене столько наших земляков, — заметил Владимир Якушев. — Вы побеждали не только в традиционных для региона номинациях, но и в тех направлениях, где более сильными являются школы других субъектов.

Глава региона отметил, что проведение конкурса «Славим человека труда!» — абсолютно правильная и своевременная инициатива. Нужно двигаться дальше, «не боясь расширить список номинаций».

— Да, это усложнит процесс организации конкурса, но наши шесть сильных регионов УрФО смогут справиться с этой нагрузкой, — уверен Владимир Якушев.

Благодаря состязаниям растет престиж рабочих профессий. Так, в минувшую приемную кампанию в тюменских ссузах конкурс на отдельные специальности достигал 6-8 человек на место. И это при том, что требования к рабочим профессиям заметно выросли: нужны более глубокие знания, необходимо разбираться в технике и программном обеспечении.

Встреча проходила в формате живого диалога. Опытные профессионалы, а также студенты старших курсов поделились своими впечатлениями и планами на ближайшее будущее.

35 представителей региона стали победителями и призерами в этом году.

Сергей Бем, победивший в номинации «Лучший фельдшер скорой помощи», рассказал, что добиться успеха ему помог не только семилетний стаж, но и регулярная работа волонтером:

— Это не первое призовое место для меня. Исходя из опыта, могу сказать, что конкурсные задания в нашей номинации — это всегда решение экстремальных ситуаций. Для быстрого и правильного оказания медицинской помощи в этом случае большую роль играет мышечная память. Действия должны быть доведены до автоматизма.

Анатолий Евдокимов лидировал в номинации «Лучший мастер столярно-плотницких работ». Конкурсное задание для многих представителей его специальности было не очень привычным:

— Финал проходил в Магнитогорске. По задумке организаторов для выполнения задания был выделен ограниченный набор стандартных инструментов. Конечно, в обыденной работе мы все привыкли к автоматизации многих процессов, здесь же нужно было вспомнить азы. Теперь могу с уверенностью сказать, что базовые навыки мной не забыты.

В завершение разговора Владимир Якушев пожелал всем успехов в работе и дальнейших достижений на конкурсе «Славим человека труда!»

— Благодаря участию в профессиональных соревнованиях и подготовке к ним вы выросли в своей компетенции. Не останавливайтесь на этом! — заключил глава региона.