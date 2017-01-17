Юные пациенты тюменского онкологического центра не чувствуют себя одинокими наступившим летом. Их продолжают навещать старшие друзья-волонтёры из общественных организаций Тюмени.

Добровольцы из благотворительной организации «От сердца к сердцу» уже около двух лет приходят в «Медицинский город» и поддерживают детей с онкологическими заболеваниями и их родителей. Вместе рисуют, делают поделки, читают книги. Желающие могут «подтянуть» свои знания по школьным предметам. Главное, девушки приносят в больничные палаты хорошее настроение и помогают прогнать грустные мысли.

Постоянными гостями в детском отделении становятся неравнодушные люди, которые собрались под крылом Центра информационной, психологической и духовной поддержки, открывшегося осенью в здании поликлиники на Барнаульской.

— Общение — вот что самое главное для наших подопечных, — убеждена Надежда Щедрина, куратор волонтеров онкологического центра. — Делиться мыслями, идеями и улыбкой — для этого мы объединились. Ребята и их родители вместе с нами занимаются творчеством, фантазируют... Стараемся найти дело даже для самых маленьких.

В эти дни идет активная подготовка к проведению праздничного мероприятия, запланированного на 17 июня. Свои номера покажут ребятам представители различных творческих и волонтерских объединений города. Как рассказала руководитель организации «От сердца к сердцу» Марина Осоткина, ребятишек ожидают приятные сюрпризы.

Взрослые пациенты всегда могут получить помощь в центре психологической и духовной поддержки. Кстати, весной одна из стен кабинета психологов благодаря волонтерам превратилась в огромную картину, где запечатлен восход солнца над бескрайним цветущим полем. «Надеюсь, что тепло через эту работу будет согревать и поддерживать упавших духом», — отметила художник Ксения Чаббарова.

Для того чтобы люди, получившие диагноз «рак», нашли силы жить и бороться, сотрудники «Медицинского города» создали интернет-проект «Я тоже». Сайт представляет собой единое пространство, где собрано всё, что действительно нужно для пациентов и их родственников: знания, которые зачастую неоткуда взять, и опыт, которым не все готовы делиться. К примеру, как пишут авторы проекта, здесь можно узнать, как «застраховать» себя от заболеваний, как успеть «схватить» их на ранней, излечиваемой стадии. Можно почерпнуть дельные советы от пациентов — о том, как максимально упростить процесс лечения, усвоив несколько простых правил, и бьюти-советы от пациенток — о том, как кардинально изменить стиль жизни, не меняя её качество. На портале можно задать вопросы и поделиться своими мыслями.