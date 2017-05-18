Вчера в селе Ембаево прошла презентация нового направления в развитии агропромышленного комплекса — агрофраншизы на примере личного подсобного хозяйства Юрия Антонова.

Заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов объяснил гостям и местным жителям, почему агрофраншиза выгодна обеим сторонам процесса и как можно стать участником проекта. Индивидуальный предприниматель Юрий Антонов занимается производством рассады цветочных, овощных и ягодных культур. Ежегодно только цветов-однолетников на его предприятии выращивают более миллиона корешков. Семенами и технологией он готов поделиться с другими владельцами ЛПХ, он же обеспечит реализацию растений.

В презентации принял участие депутат Тюменской областной Думы Александр Крупин, который тут же провел прием граждан. В финале встречи все желающие высадили на клумбах села десятки цветов из теплиц Антонова.